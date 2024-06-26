69歲開始當女模特兒 IG分享泳衣照被嘲 她這樣回應獲大讚高EQ
撰文：Goody25
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75歲就不能穿泳裝嗎？一位美國女模特兒Colleen Heidemann經常在網路上分享生活日常，而面對酸民的嘲諷，她也高EQ回應！
Colleen Heidemann曾是一位空姐，並且在69歲開始當模特兒。她在Instagram上擁有61萬名追蹤者，在TikTok上也有超過38萬名追蹤者，儘管臉上有皺紋、也已有一頭白髮，但她依然堅持運動健身、保養化妝，就如少女一樣愛拍美照記錄生活。
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Colleen Heidemann曾在TikTok上發影片反擊酸民。事因她在分享泳裝美照後，遭嘲諷：「This swimwear is not age appropriate」（這個泳裝不符合年齡）。對此，Colleen Heidemann說：
Wear what makes you feel good.（穿上任何讓你感覺良好的服裝）
Everybody is a swimsuit body.（每個人都是可穿泳裝的身材）
鼓勵大家勇敢地穿上想穿的服裝。而她的高EQ回應獲得網友留言讚賞：
「你說得對」
「希望我也能和你一樣愛自己及有自信」
「你完美駕馭泳裝」
「你是熟齡女性的靈感來源」等等。
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年齡對某些人來說是秘密，但對Colleen Heidemann來說，那只是個數字，而這個數字從未影響她對待生活的態度。
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