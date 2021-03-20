享受慢老｜專家：人們怕老　只因把「老」跟「衰老」劃上等號

撰文： 女子學 最後更新日期： 2021-03-20 07:02

曾幾何時，我們從熬夜一整晚隔天照常上「早八」的大學生，成為朝九晚五、作息規律的上班族？曾幾何時，那個外表光鮮亮麗、充滿自信的都會女子，成為了一邊餵奶、一邊換尿布的媽媽？

隨著年齡的轉變，人們不斷「迎接」新身分的到來，再轉換間磨合、調理出符合當下最自在的樣子。偶爾，因為適應不良而崩潰、偶爾又因為人生新的感動而成長，某一天再次回頭看，不免驚覺：「哇！我好像真的老了。」多數人對老的定義，可能是白髮蒼蒼、齒牙動搖；事實上，「老」所包含的層面是非常豐富且具有深度的，順應著每個人生階段享受所有喜樂哀愁，「變老」或許可以很不一樣！

由恐懼轉為接受，是成長必經的洗禮

台灣失智症權威醫師劉秀枝曾說過：「人們會怕老，是因為大家都把『老』跟『衰老』劃上等號了！」確實，從小到大對年長者的見解就是各種「壞處」，老了會走不動、老了會沒有體力做喜歡的事、老了會變很醜身材走樣…，害怕變老會失去現在擁有的一切。

要接受自己會老這件事，是需要時間練習的。生理上，隨著年紀增長，機能退化、各類慢性病的風險提升都是正常的，我們除了做好調適外，從現在開始做好保健的基礎更是重要；至於心理上的轉變是非常巧妙的，當人生不斷邁入不同的階段或身分時，大部分的人都會選擇向前看，這種發自內在的成長和變化，帶著些微的恐懼不安直至接受，便是趨於成熟穩重前的洗禮。

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現階段的狀態只是考驗，並非一輩子的取向

學生時期的我們、步入職場後的我們，以及成為人父人母的我們，每一個當下和處境，所度過的生活模式絕對是不一樣的！生活會因應著身分轉換，或者身邊的人、事、物不停地改變。

許多時候難免會自怨自艾：「怎麼好像年紀越大，生活就變得越來越糟糕。」正所謂「關關難過關關過」、「頭過身就過」的道理一樣，當下即便很難熬、很痛苦，但那都是只是某個階段的狀態，如同前面所說的，人們的本能會為了求進步、追求更好的生活品質而持續努力，等到邁入下個階段時，會發現從前的難耐全都是為了打造更好未來的基石。

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保存回憶享受過程，「慢老」接受所有好壞

既然我們無法阻止變老，至少可以選擇慢慢地變老。

簡單來說，與其擔憂害怕，倒不如想想到在此時此刻，自己的身分和生活能夠有什麼突破，甚至是為下一個階段的目標做準備。而過去的經驗和回憶，會成為協助我們成長的助力，把所有挫折和收穫都當成養分，每一刻的感受和想法都是屬於自己的內化，優雅地在一次又一次的考驗和挑戰中，再次蛻變出全新的自己。

面對無法預知的往後、不確定的未來，會感到困惑茫然是人之常情。年輕時我們想著「放眼未來」，現在的我們想著當下與未來的因果關聯，或許只要確信在每個階段、每個時刻都是自己喜歡的樣子，那麼就算慢慢變老，是不是也沒有那麼可怕了呢？

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】