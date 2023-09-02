62歲凍齡奶奶 勇當時尚KOL 4人生觀：打扮年輕如初 不被年齡定義

你有曾幻想過自己老去的模樣嗎？一提到年齡增長，不少女生都會避之則吉，大家都會聯想到皺紋、皮膚下垂、體型走樣等等負面情況。但年老並不是一面倒的可怕，的確皮膚會無可避免受到歲月的衝擊，對比起年輕肌膚確實會有些不同，但隨年月增長的，亦有我們的智慧與人生歷練。



對於年齡，年老色衰就一定是常理嗎？非也，俗語有云「只有懶女人，沒有醜女人」，一切的源頭都只是因為缺乏護理而已，事實上不論什麼階段的女生：少女、女生、媽媽以及奶奶都可以發光發亮的。正如以下62歲奶奶「萍寶」，勇於嘗試成為KOL、時尚博主般，也許她的4個人生觀亦可以啟發到你！

62歲奶奶勇於嘗試成為KOL、時尚博主(RED@萍寶)

「萍寶」指自己退休前從事技術相關工作，亦曾開過服裝店，多年來對時尚的追求、熱愛並未停止，直到退休後，一次偶然的機會幫助女兒的朋友品牌作模特後，自己就立下決心分享穿搭、想法等。而在分享的路上，因著正面、樂觀的態度，收獲了不少粉絲，更有超過2百多萬的點擊數；成就這一切全靠「萍寶」這4大人生觀：

凍齡人生觀：1. 開心快樂地做自己

「萍寶」指自己立下決心成為KOL，分享一切的原因是想以自身的力量去鼓勵女生們，讓她們明白到歲月無情，不要因為生活而磨蝕了自己。因著個人的年齡歷練，加上網絡發達，能夠輕易地看到形形色色的女生，更讓「萍寶」明白到一輩子很短，女人很容易為成就周圍的事情而埋沒自己：老公、孩子、孫子等等等等。

不要等到什麼孩子大了在上班，孫子大了再去玩。沒有人知道明天，我們能做好的就是珍惜當下，珍惜愛人。 萍寶

「萍寶」希望藉著自己的正能量分享後，讓大家不再過於擔心老去，讓大家了解到每個人的人生都是人生，珍視自己的人生，開心快樂的做自己想做的事。

凍齡人生觀：2. 學會表達

對於不少人而言，愛就是一個既抽象又難以形容的概念，特別是相對不愛表達的亞洲人，要坦然自若地讚揚對方、表達愛意確是困難。「萍寶」分享過往的自己亦是這樣的個性：喜歡的東西不會直接說想要，不開心的時候也不願意多說，後來與女兒同居後才驚覺，愛意是需要說出口的。

在養育女兒長大的那些年裡，我從來沒想過有一天我也會從女兒的身上學習愛的能力，愛意就像脫槍的子彈，直接又有力量。 萍寶

「萍寶」指直言於愛是相當振奮的，她的女兒從不吝於表達，因為人和人的心是不同的，說盡言語亦會詞不達意，但大家可以從中了解。一旦什麼都不說的話，就連溝通的橋樑就都沒有了，更是沒人知道你在想什麼。

表達愛意並不限於雙方相處，為了成就更好的自己亦需要自我認可與勇氣。「萍寶」指她會通過運動去洩壓，消耗、代謝掉不安的情緒和膽怯，從而再獲得更多的自我認可與勇氣，安多酚的產生更幫助自己將以往不敢說出的大膽說出口；在改變中學會愛自己、拒絕負面情緒。

凍齡人生觀：3. 不要害怕挑戰

「萍寶」除了分享自己的想法，亦有時尚穿搭、健身分享，從照片中絲毫感受不到她62歲的感覺，時下年輕的Y2K打扮、瑜伽服等都輕鬆自如，仿如少女。

對於凍齡心得，「萍寶」指一切在於享受，不要害怕挑戰。她分享自己亦曾像很多女孩一樣，曾經有過年齡焦慮：害怕自己變老、穿不了漂亮衣服、臉上長皺紋等等，但她只是日復一日地堅持運動、享受生活，在與自己和解的過程中，接受了自己也會變老的現實，亦大膽去挑戰、嘗試。

説實話我沒有刻意地去克服這種焦慮，我只是比較喜歡新鮮事物，我很享受現在的自己，覺得現在的自己比年輕時候更美，心態也更沉穩。 「萍寶

凍齡人生觀：4. 抓緊每個當下 成就更好的自己

很多人一聽見62歲，就會有個既定印象認為花甲之年就應該好好休息、靜下來。「萍寶」指因為自己東北人的身分，有著很重的捲舌音，所以自身的普通話很難説好，平、翹舌不分，經常完美錯過每一個正確發音，不過這個並非一個借口，她仍然堅持練習並會請教女兒糾正。

我希望自己能一直做個運動女孩，很多事情説起來容易做起來難，不過呢，難也不代表不可以。 萍寶

「萍寶」反其道而行，她十分好動、熱愛運動，例如瑜伽、游泳、羽毛球、爬山等等。因著她多年熱愛瑜伽的熱誠，她更決心在今年考取全美瑜伽聯盟認證教師 （RYT200），不僅是作為對自己的肯定，亦是對自己多年夢想的一個交代。

為著RYT200的全日制高強度課程，「萍寶」堅持每天訓練體能，另外亦為尋找到一間好的教育機構，她不惜犧牲每天4小時，以作交通往來時間。那怕課程中有很多不同語言的口令：中文、英文、梵文等等，一切種種都不能阻止她向前繼續。