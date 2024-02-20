活到老，靚到老！71歲美魔女堅持不染髮　一顆「少女心」保持凍齡

活到老，美到老，近期在社群中，內地的「時尚奶奶團」造成轟動，尤其是今年71歲的英子奶奶，即便已經阿嬤等級，身材依舊維持在最佳狀態。



從背影看過去，真的很難相信她已經年過70大關，保養得宜、心態年輕的她就說：「我肯定是要一直美下去啊！我美到120歲，對我來說，沒有年齡概念，不管是20歲、30歲，直到現在70歲，我的心裡永遠是一個少女的心。」

71歲英子奶奶穿著時尚卻不追求名牌：把自己的身材打造成名牌！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 64

71歲奶奶熱愛多巴胺穿搭

對於71歲的英子奶奶而言，時尚的定義，是「適合自己的就是時尚」，她直言，心態非常重要，時尚和年紀是無關的，在服裝的挑選上，她個人偏好多巴胺的繽紛色調，英子奶奶解釋，這類高彩度的衣服，穿在身上會調節心情，穿了之後很亮麗，就是想要大家在人群中，第一眼就能注意到她在那！

同場加映：60+銀髮族穿搭更勝年輕人！退休後打破年齡、職業枷鎖變時尚達人（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 56

穿衣服自己喜歡最重要

面對許多女性會隨著年齡的增長，有些太過年輕的款式就不敢嘗試，英子奶奶認為，這世界上沒有不敢穿的東西，「只要自己喜歡就可以了！」她在買衣服的時候，還會特別留意20-30歲的女生們流行的款式！

熱愛時尚的她，特地清出一間房間來擺放自己的衣服、配件，穿搭更是沒有重複過。衣服偏好高腰、亮色系，在飾品的搭配上也不馬虎，像是偏暗色系的衣服，就會搭配有水鑽點綴的珠寶，身上有花的元素，也會選挑花朵設計的款式，從小細節中，看得出她對穿衣服的追求。

同場加映：減肥永不嫌晚！韓61歲夫妻試健身 半年練出六舊腹肌實現穿衣自由（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

追求名牌？不如把自己打造成名牌

英子奶奶坦言，自己在年輕的時候，也買過名牌，但現在都不買了，「年紀到了，名牌也追求過了，所以呢～就是適合自己的最重要。」還非常正面的告訴女生們～一定要把自己的身材打造成名牌。她在自己兒子10歲時買的衣服，到現在孫子都11歲了，她還是能夠穿上去。有著一頭吸睛白髮的她，沒有打算把頭髮染黑，她透露，自己覺得人還是自然一點好，沒有天生的好皮囊，就是靠後天的自律管理和向上的態度來經營人生，「17歲的漂亮，不是你漂亮，而是17歲漂亮；70歲仍然漂亮，也不是70歲漂亮，而是你活得漂亮。」

延伸閱讀：

70歲以模特兒出道！日本「時尚奶奶」內藤朝美，優雅高級穿搭靠2招：女性老去，依舊自信

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】