租借裙褂前必睇！高瘦微胖身型如何挑選　附裙褂款式推介+禁忌

【裙褂試身/裙褂款式/租借裙褂】裙褂一生人只能穿一次，即使同樣是裙褂，不同種類及款式，都代表著不同的寓意及好意頭。到底應該如何挑選裙褂呢？s.a.bridal和大家分享裙褂小知識，當中包括裙褂款式介紹、不同身型挑選裙褂重點，以及新娘必知的裙褂禁忌。



裙褂小知識｜如何區分裙褂等級？

傳統裙褂以大紅色為正統，再繡上金銀線而成。裙褂的等級以金銀線刺繡的密度來區分，刺繡密度愈高，可見的紅布比例愈少，代表手藝難度愈高，價值相對也愈高。

裙褂從高至低可分為褂皇、褂后、大五福、中五福及小五福。除價值有別，褂上的圖案及寓意都不同。

裙褂小知識｜不同身型應如何挑選裙褂？

裙褂款式1：褂皇



胡杏兒穿上「褂皇」出嫁。(胡杏兒微博)

褂皇是裙褂中最頂級的，也是最具氣派的一款。金銀線的密度達至99%，整幅裙褂幾乎被金銀線刺繡圖案所覆蓋，象徵長長久久。在古代，只有皇室和顯赫人家才穿得起價值高昴的嫁衣。

褂皇的主花和配花都用上龍鳳圖案，象徵完美的陰陽和諧之外，更有龍鳳呈祥（情長）之意，可說是最金碧輝煌及氣派的裙褂。

褂皇適合身型：身材高瘦、線條優美

因褂皇質地較硬挺，較適合纖細身形的新娘。如身材較為豐滿的新娘子穿上硬挺的褂皇，就可能會略帶臃腫感。

裙褂款式2：褂后



張寶兒穿「褂后」拍攝婚照。(_bowiecheung@ig)

褂后僅次於褂皇，金銀線的密度大約85-90%，比褂皇稍為疏，隱約透出些微紅色緞布。褂后同樣繡有龍鳳，而配花則多用花的圖案，例如祥雲與牡丹，寓意花開富貴、雍容華貴。如果喜歡褂皇的氣勢，但又不想過於浮誇，就可以考慮一下相對容易駕馭、同樣氣派非凡的褂后。

褂后適合身型：適合大部分身型

褂后的剪裁不會過於硬挺及緊身，適合大部分身型，包括纖細、微胖、豐滿的新娘，可遮蓋身形缺點。

裙褂款式3：五福褂



裙褂款式3：岑麗香穿「五福褂」出嫁。 (@heungheungeliza@IG)

五福褂是最為常見的裙褂，金銀線的密度大約55-70%，金銀中帶紅。五福包含福、祿、壽、喜、富，寓意五福臨門。圖案上，除標準的龍、鳳、雲之外，還有石榴、雙喜、金魚、蝙蝠等等，各有其美好寓意。

大、中、小五福同樣以金銀線密度和設計複雜密度所區分，相比起褂皇和褂后，五福褂設計簡約，更有溫婉優雅的感覺，深受新娘子熱愛。

五福褂適合身型：大部分身型、微胖、豐滿

五福褂與褂后類似，金銀線與紅色布料的分佈較均勻，質地會較軟身，適合微胖、豐滿身形的新娘。而線條優美的新娘也可選修身剪裁，來突出自身優點。

裙褂款式4：另類裙褂



除以上傳統裙褂款式以外，也有一些設計感及個性的另類裙褂。新娘除可根據自己的身型及喜好去訂制款式，再適當地加入中式元素，成為獨一無二的裙褂。

裙褂小知識｜穿裙褂6大禁忌

裙褂禁忌1. 試穿時不能穿整套

在中式傳統習俗上，根據「三從四德」的道德規範：「人生只出嫁一次」。所以，裙褂也是一生人只許穿一次。穿上整套裙褂時，便是在大日子當天。而在試穿時，只可將上身及下身的裙分開試穿，或是透過拼上身來作參考，來避免整套穿著。

裙褂禁忌2. 再婚新娘不可穿裙掛出嫁

承上意思，因裙褂一生人只許穿一次。所以在再婚時，不建議再婚者再穿裙褂出嫁，取代的可以是旗袍等中式禮服。

裙褂禁忌3. 不能修改裙褂的長短和大小

裙褂無法修改大小，但有尺寸之分。在傳統寓意中，改嫁衣又如「改嫁」之意，對婚姻並不吉利。而裙褂的設計也有其特別之意，如六分袖剪裁，為了讓新娘可展示如龍鳳鈪等的金飾，而裙褂長度不會蓋過褂鞋，有「有頭有尾」之意。

裙褂禁忌4. 穿裙褂前要穿紅色睡衣

大日子當天，新娘除準備好裙褂、裙鞋，也需準備一套的紅色睡衣。而在穿裙褂前，需在內穿上紅色睡衣，代表喜慶、喜氣、富貴、紅紅火火，也有「一索得男」的意思。同時可保護新娘皮膚以防敏感。

裙褂禁忌5. 長輩裙褂款式有異

長輩如媽媽、婆婆等也可以穿裙褂見證女兒或孫女出嫁，但裙褂款式有異於新娘，將會選擇黑褂紅裙或棗紅色裙褂。

裙褂禁忌6. 要穿全新的褂鞋出門

為了搭配裙褂，新娘也會購入褂鞋，而褂鞋必須是全新的，不然便會有「穿舊鞋」之意，並不吉利。

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