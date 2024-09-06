TWICE｜周子瑜SOLO MV公開引熱議！人氣背後曲折星途 憑借3點克服

【TWICE/周子瑜】今日（9月6日）周子瑜SOLO專輯《abouTZU》終於正式公開！首支主題單曲〈Run Away〉以復古元素登場，MV 釋出短短數小時已收獲超過接近百萬的點閱數！MV中子瑜大展清澈音喉與舞技，8套精美服裝造型，加上性感與氣質兼備的零死角神顏，每一幕都令人印象深刻、目不暇給。隨著《abouTZU》的公開，專輯中共收錄了誠意十足的6首歌曲，包括與實力派男偶像組合BTOB 成員Peniel合作的〈Heartbreak In Heaven〉以及子瑜親自填詞的〈Fly〉，令人十分期待完整專輯的釋出！



除了精彩畫面外，子瑜亦透過訪問表達今次專輯是自己鼓起勇氣、力爭機會，經過與公司充分討論溝通後而生的作品。希望透過專輯展現自己不同的面向、不斷成長的形象，更誠實地表達自己，其中一幕更邀請到50名舞者共同拍攝，展現出子瑜魅力的舞台！

作為韓國人氣女團TWICE 中的忙內，子瑜亦是繼娜璉、志效後的第三位單曲出道成員。今次的SOLO除了是周子瑜首張個人專輯，更是她續約JYP 兩年以來的大作，難怪收獲全球粉絲不少呼聲，大指「JYP終於放行」、「真的感動」等，到底為什麼周子瑜能夠成功掀起全球粉絲的關注？

周子瑜藉著唱跳俱佳的能力及甜美外表擁有超高人氣！（IG＠thinkaboutzu）

入行12年曲折星途 曾差點不能出道、多次被失誤去除？

來自台灣的周子瑜，在13歲那年被韓國娛樂公司JYP 邀請試鏡，自練習生期間，已收獲觀眾喜愛，大概是甜美面貌與傻萌個性收獲民心，加上運氣與實力的加持，令大家都對她特別上心。

其實最一開始周子瑜並未在TWICE的出道名單內，後來因TWICE 原有成員改動，令JYP 決定再度尋找成員，靠著參與《SIXTEEN》選秀節目中的努力表演與人氣，JYP 亦追加名額，令TWICE 原本由7 位成員終變成9位成員。

周子瑜一開始其實並未能入選，後來因TWICE 原有成員改動才獲得二次機會入團。（《SIXTEEN》劇照）

正當大家期待周子瑜出道後能夠大放異彩，事實卻一直未如理想。雖然作為團內的領舞、副唱，卻碰上不少資源分配不均的爭議，許多歌曲段落分配與 MV 畫面周子瑜都明顯少於其他成員；更多次被粉絲發現公司的「失誤」。

例如新日語專輯《DIVE》中官方釋出專輯封面跟內容物等照片預告時欠缺子瑜的身影、發行日語專輯《#TWICE4》中的花絮沒有子瑜的個人畫面等。甚至 2022 年TWICE全員續約後，周子瑜亦幾乎沒有個人活動，所以一直有被雪藏的傳言。

出道9年的TWICE，人氣不斷，一直創下破億紀錄：MV以及歌曲觀看次數、各大音源排行榜等（IG@thinkaboutzu)

爭議無阻人氣 收獲「全球百大美女」、「射箭女神」等美譽

雖然一直以來，周子瑜的爭議連連，人紅事非多，但並無阻她的人氣接連上升！2016年參加偶像運動會後，專業的射箭姿勢收獲「射箭女神」的美名，就連荷里活電影導演Taika David Waititi 與Paul S. Feig 亦於Twitter上轉推其英姿。

另外周子瑜甜美的外貌不單收獲「精靈代表」的美譽，更是受眾人認證，連續5年入選成為世界百大最美臉孔，2019年更成為「全球百大美女第一名」。當時JYP 亦有乘勢追擊，在2020年為子瑜推出首本個人寫真《Yes, I am Tzuyu.》，男友視角滿滿！

ISFP代表：性格低調、和平主義者

也許跟周子瑜內向個性以及 ISFP性格特質有關，她從來都不喜歡爭論或衝突，根本是個和平主義者代表！不論是事非爭議、2019年受到恐怖粉絲的死亡恐嚇或私生飯恐怖追求，甚至是一直被傳的資源分配不均，就連周媽媽都曾為她抱打不平，子瑜都是冷靜應對。

除了不愛爭搶，周子瑜亦相當重情義、有善心，她曾多次低調捐款。今次的《aboutTZU》專輯中，〈Fly〉更是由子瑜親自作詞，而她亦表達想捐出所有版權收益。

另外，子瑜十分喜歡小動物，先後養過4隻小狗：「酷吉」、「烏子」以及流浪犬「Kaya」、「Butter」。完全是個人美心善的仙女，難怪收獲這麼多粉絲的喜愛！