修身減肥｜TWICE志效靠普拉提修身練出腹肌　4招瘦身不瘦胸減肥法

韓國人氣女團TWICE隊長志效早年因為壓力導致內分泌失調，一度發胖至L碼身形，更受盡網民抨擊。在最新專輯《ZONE》宣傳照中，她大曬水蛇纖腰及絕美腹肌，修身效果令人讚嘆。成功「瘦身不瘦胸」的她就在節目《我獨自生活》中，揭露練成絕美腹肌的秘密，大家不妨一試!



TWICE隊長志效早年在選秀節目《Sixteen》中，顯然有著嬰兒肥，加上長期受壓而內分泌失調變得肥腫難分。有指，當時她更被攝影師公開點名指太胖，繼而受到網民取笑。

志效減肥前，Babyfat 明顯。（YouTube截圖）

憑著堅強意志力及嚴格自我管理，再配搭地獄式運動及飲食調節下，志效成功「瘦身不瘦胸」兼減去16kg，11字形腹肌更是令人羨慕。在首張迷你專輯《ZONE》宣傳照中，她一頭波浪飄逸長髮，身穿短版露肩綁帶上衣配黑色長褲，露出纖腰和完美腹肌線條，Fit爆身形令一眾網民睇到「心心眼」。

瘦身不瘦胸，身形fit爆。(圖片來源:_zyozyo@instagram)

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「瘦身不瘦胸」減肥法3大重點

1) 斯巴達式皮拉提斯

徒手360度轉圈。(圖片來源:@FETThematic YouTube截圖)

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志效在節目《我獨自生活》中，表示自己最愛以普拉提減肥，更指可以鍛練身體微細肌肉，令身形線條更結實。影片中，劇組更以 「斯巴達式」來形容地獄式訓練，她更示範在器材上徒手360度轉圈、只休息3秒又再繼續運動，展示普拉提技能及驚人意志。

2) 自律運動

志效曾分享自己熱愛運動，即使每日長時間練舞、日常行程忙碌，都堅持每晚去健身房做重訓練習及有氧運動。既可減肥，又可令身形變得更結實，塑造肌肉線條。甚至日前和韓星金鍾國拍攝YouTube頻道影片時，金鍾國大讚志效背肌線條明顯，健身姿勢非常標準。

3) 戒食宵夜

志效表示最愛食東西。(圖片來源:_zyozyo@instagram)

志效曾透露出道時幾乎每晚食宵夜減壓，令體重急升。因此，戒掉宵夜習慣後，體重回落之餘，亦減少出現水腫。現時選擇食材時，她亦揀選健康的原型食物，適當時給自己Cheat Day以維持健康飲食餐單。

4) 204斷食法

志效曾在訪問表示，自己透過204斷食法極端地減走16公斤，即是一天中斷食20小時，將進食時間集中在4小時內。她又指，一般只會在下午4時到5時食飯，其餘時間都禁食。

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