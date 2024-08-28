婚禮/證婚場地佈置｜11貼士打造完美婚禮!Backdrop打卡位需花心思

【婚禮佈置/證婚場地佈置/輕婚禮場地】不論是盛大婚禮宴會場地、輕婚禮場地、小型婚禮，以致各種證婚場地等，場地佈置都是極為重要的一環。這或多或少都會影響整個婚禮觀感及風格，甚至新人和賓客的體驗。《01女生》找來資深婚禮統籌師Olivia Cheng，和大家分享婚禮場地佈置貼士及注意事項，讓大家都可盡情享受人生最重要的時刻。



一生只有一次的婚禮，當然希望事事盡美，一切順利。在揀選婚禮場地、確定酒席人數等之後，下一步就要盡快決定場地佈置。而一個獨特、充滿個性的佈置絕對可為婚禮錦上添花，各位準新人不妨參考以下場地佈置貼士。

婚禮場地佈置｜建議佈置的位置

婚禮場地佈置｜建議佈置的位置 (01 製圖)

新人必讀！婚禮場地佈置Tips

婚禮場地佈置貼士｜1. 訂下開支預算表

若要控制婚禮成本，必先訂下預算表來規劃及記錄婚禮開支，以防超出預算。

婚禮場地佈置貼士｜2. 找有經驗的佈置公司

新人可在選擇佈置公司時，可向婚禮場地詢問建議佈置公司名單。因為該公司已有一定佈置經驗，並且了解場地運作及條款，新人亦有過往例子作參考，確保工作流程及製成品符合雙方要求。

婚禮場地佈置貼士｜3. 留意按金細節

有些婚禮場地會要求新人或佈置公司簽責任聲明及繳付按金，完成婚禮後按時退還按金。假如佈置過程導致場地設施及器材損壞，會扣除按金款項或額外賠償。

婚禮場地佈置貼士｜4. 列明修改要求

一般而言，婚禮前三個月可和佈置公司商討設計，而設計效果圖可以修改2至3次。 如有特別要求，新人需提供絲花、相架、珠飾、蠟燭等參考圖。

婚禮場地佈置貼士｜5. 善用場地自身優勢

如新人打算在戶外場地進行婚禮，可以考慮利用婚禮場地設備、原有環境等，再按比例適當地增添裝飾。如果是室內場地舉行婚禮的話，可充份利用基本佈置、燈光效果等，節省支出。

婚禮場地佈置貼士｜ 善用場地自身優勢 (圖片由受訪者提供)

婚禮場地佈置貼士｜6. 考慮場地所限

近年不少新人都喜歡在教堂行禮，新人必須按教堂規定進行佈置。至於其他類別的婚禮場地，新人亦要因應場地面積及樓底而決定佈置項目及規模。如場地有限制，建議慎重考慮佈置的必要性。

婚禮場地佈置貼士｜7. Backdrop是關鍵之一

假如預算有限，建議主力投放資金佈置舞台Backdrop及進場入口位。因為舞台Backdrop是首要會場佈置，決定嘉賓入場第一眼視覺效果之餘，亦是全晚主要拍攝地點及打卡位。

婚禮場地佈置貼士｜Backdrop是關鍵之一 (圖片由受訪者提供)

婚禮場地佈置貼士｜8. 避免與Backdrop「撞色」

結婚喜事，絕大多數人都以紅色、紫色為主要色調。因此，揀選新娘婚紗晚裝、姊妹裙及媽媽衫時，都要考慮佈景顏色，建議婚紗禮服和佈景是採用對比色系。

婚禮場地佈置貼士｜9. 注意額外收費

必先清楚了解婚禮場地可否依時交場、迎賓前可否完成佈置等，否則佈置公司有機會要加人手並收取額外收費。

另外，搭建佈置需時，需要了解清楚預先到場設置會否收取額外加時費用。

婚禮場地佈置貼士｜10. 鮮花佈置設計

如採用鮮花佈置，可預先叫佈置公司安排人手將鮮花轉成小手花束，方便賓客離開時帶走。

婚禮場地佈置貼士｜鮮花佈置設計 (圖片由受訪者提供)

婚禮場地佈置貼士｜11. 交收安排

交收方面可以找兄弟姐妹幫手，在收貨時核對設計效果圖及製成品，並確保完成品完好無缺。