新西蘭旅遊｜奧克蘭慢活一日遊　天空塔賞日落/海鮮大餐/百年教堂

【新西蘭旅遊/新西蘭自由行】都市人長期生活在水泥叢林中，旅行時應選擇一個節奏緩慢、風景秀麗的地方，而新西蘭最大城市「奧克蘭」便是理想之選。奧克蘭擁有「千帆之都」的美譽，不僅是世界最宜居城市之一，亦是集國際文化、美食之地，加上慢活的生活態度，很適合想遠離煩囂的人。今集《01女生》為大家推薦奧克蘭一日遊路線，立即去片睇《Comvita™️麥蘆卡蜂蜜呈獻：自駕遊新西蘭 Vlog4 》！



新西蘭旅遊，很多人都會選擇以奧克蘭為第一站。（張旭珠攝）

奧克蘭一日遊路線推薦 天空塔醉人夕陽/海鮮餐/百年教堂

由香港乘直航至新西蘭，首先會抵達北島第一大城奧克蘭。奧克蘭擁有純樸的自然風光和絕美建築，光是市中心已很值得花一天時間遊覽。此外，奧克蘭市中心景點集中，基本上都可靠步行抵達，非常適合自由行。

奧克蘭秋季，四周可見銀杏。（張旭珠攝）

新西蘭旅遊潤喉小貼士

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新西蘭奧克蘭一日遊推薦｜1. 天空塔（Sky Tower）

天空塔塔高328公尺，除了是奧克蘭最高及最標誌性建築，亦是南半球第二高建築。登塔後可360度飽覽城市全貌，欣賞令人震撼的天際線。購買入場券後，遊客可按個人喜歡的時間，憑票自由出入天空塔一次。建議大家可在日落時分登塔，欣賞醉人的夕陽美景之餘，緊隨其後還有繁華的奧克蘭夜色。

新西蘭奧克蘭一日遊推薦｜２. 維塔工作室

世界知名的電影《魔戒》和《哈比人》，大多數場景都在新西蘭取景，當大家對這些觀光景點記憶猶新時，可曾想過電影背後是如何製作？在奧克蘭天空塔旁的大樓，設有世界知名的特效化妝和模型道具製作公司「維塔工作室（Weta workshop）」，大家可在這參維塔體驗坊，在Unleashed 劇組的帶領下，參觀工作室由構思設計、模具製作、模擬電影場景的過程，深度了解電影的製作過程。

新西蘭奧克蘭一日遊推薦｜3. 聖馬修大教堂

位於奧克蘭市中心的地標建築「聖馬修大教堂（St Matthew-in-the-City）」，於1905年對外開放，歷史悠久。聖馬修大教堂採用了新哥德式風格，可看到尖拱形窗戶、拱頂和尖頂等特徵，加上木質屋頂天花板和復古座椅，整體感覺精緻又神聖。此外，教堂的建築材料主要選用了奧馬魯石（Oamaru stone），這種淺色石材，因其外觀精美和耐用性而在新西蘭的建築中廣泛使用。

新西蘭奧克蘭一日遊推薦｜４. 奧克蘭海濱區

奧克蘭三面環海，其帆船之多更是冠絕全球，因此亦被譽為「千帆之都」。想在藍天白雲下，一睹帆船與海鷗同框的美麗畫面，不妨到奧克蘭海濱區走走，由渡輪大廈（Ferry Building）開始，沿路遊走碼頭街（Quay St）、皇后碼頭（Queens Wharf）及王子碼頭（Princes Wharf）等景點，邊拍邊逛，享受漫步海濱的好心情。

新西蘭奧克蘭一日遊推薦｜５. 奧克蘭魚市場

漫步奧克蘭海濱區，途經魚市場時，不妨進內品嚐當地美食。雖然奧克蘭魚市場海鮮種類不多，但環境優美，而且性價比高。周末時，更有音樂演奏，一邊喝啤酒一邊吃海鮮，非常寫意！當中，必食推介有龍蝦卷、即開生蠔及炸魚薯條等，實行味蕾大滿足！

新西蘭奧克蘭一日遊推薦｜６. 阿爾伯特公園（Albert Park）

作為奧克蘭市內最大的公園，距離地標建築天空塔、奧克蘭大學及奧克蘭美術館僅一路之隔。阿爾伯特公園原為一個火山口形成的高地，在1840年曾是一個軍事要塞，直至1880年才建為城市公園，歷史悠久。公園內的建築如噴泉、園亭和雕塑等都建於1881年，園內更有不少老橡樹、綠地、花壇，如置身在秘密公園般。

新西蘭奧克蘭一日遊推薦｜７. Bestie Café

奧克蘭市內咖啡店林立，想找一間特色咖啡店休息一下，為大家推薦位於百年老商場St Kevin's Arcade的Bestie Café！咖啡店有著復古彩繪老窗，大量植物及藝術品佈置，還可遠眺天空塔，用餐環境充滿藝術感。食物方面，咖啡店主打較傳統的新西蘭西式早午餐，如招牌沙甸魚吐司，配搭平白咖啡（Flat white），令人一試難忘。