新西蘭旅遊｜北島3日2夜自駕行程推薦！必去新哈比洞/草泥馬牧場

【新西蘭旅遊/新西蘭自由行】新西蘭北島擁有數之不盡的自然美景、旅遊勝地，如位於馬塔馬塔的《魔戒》電影系列拍攝場地「哈比村」、羅托魯瓦地熱區各式各樣的彩色溫泉、泥漿池及間歇泉。其實想暢遊以上人氣景點，只需3日2夜！立即去片睇《Comvita™️麥蘆卡蜂蜜呈獻：自駕遊新西蘭 Vlog3 》！



世界知名的《魔戒》電影系列拍攝場地「哈比村」有新景點！（張旭珠攝）

新西蘭旅遊｜北島3日2夜自駕路線推薦

自駕從奧克蘭出發，沿途可觀賞新西蘭多樣化的自然景觀，探索特色的毛利文化。在馬塔馬塔小鎮，大家可親身遊走世界知名的《魔戒》電影系列拍攝場地「哈比村」，並於漢密爾頓花園欣賞繽紛花海！

鄰近還有羅托魯瓦地熱區，大家可以近距離觀賞彩色溫泉、泥漿池及間歇泉，感受大自然的奧妙。想遠離繁囂、放鬆身心的話，參觀草泥馬牧場及鐵皮小鎮蒂蕾也是不錯選擇！正計劃前往上述觀光景點的你，不妨參考以下行程推薦！

新西蘭北島著名旅遊景點眾多（01製圖）

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新西蘭旅遊潤喉小貼士

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新西蘭北島自駕景點推薦｜1. 世界知名《魔戒》電影系列拍攝地：哈比村

哈比村（Hobbiton Movie Set）位於新西蘭北島的馬塔馬塔小鎮，曾是《魔戒》及《哈比人》電影系列的取景地，電影結束後才開發成旅遊景點。現時哈比村共有44個哈比人洞穴，而為慶祝哈比村成立23年慶典，在2023年12月還開放了2個全新的袋邊街洞穴（Bagshot Row）。這是繼袋底洞（Bag End）外，第2及第3個可供遊客進內參觀的哈比人之家。

新西蘭北島自駕景點推薦｜2. 漢密爾頓花園

漢密爾頓花園（Hamilton Gardens）同樣位於馬塔馬塔小鎮，前身為一個垃圾處理場，後來市政府拒絕讓高速公路開發到這區域，經改造後成為免費觀光花園。漢密爾頓花園以各國傳統建築、特色文化、藝術和信仰為題，打造21座特色花園。在記者角度而言，這裡如同一個新西蘭版「世界之窗」，十分適合親子遊或女生打卡遊。

新西蘭北島自駕景點推薦｜3. 新西蘭溫泉之鄉：羅托魯瓦

羅托魯瓦（Rotorua）地熱區有著岩石、溫泉水池及間歇泉等地熱奇觀，加上空氣中迷漫著濃濃硫磺味，如同置身外星世界！在眾多地熱公園及溫泉區中，以懷奧塔普地熱世界（Wai-o-Tapu Thermal Wonderland）最為著名，可看到新西蘭最大的香檳池（Champagne Pool）及每天噴發一次的諾克斯夫人間歇泉（Lady Knox Geyser），被譽為「世界上最超現實的二十個地方之一」。

新西蘭北島自駕景點推薦｜4. 草泥馬牧場

新西蘭北島畜牧業發達，除了飼養牛羊，當地人亦愛飼養草泥馬(羊駝)。草泥馬毛觸感柔軟，保暖度佳，亦被譽為「神之纖維」。因此，不少人遊北島時，都會順道會去草泥馬牧場，親親動物同時入手一系列羊駝毛製的針織品。

今次記者就到訪位於漢密爾頓市的基石草泥馬牧場（Cornerstone Alpaca Stud Farm）。基石草泥馬牧場的草泥馬會棲息在一整片山丘上，大家可參加導賞團，遊走草泥馬山丘，親自帶牠們散步及餵食，與草泥馬零距離互動！

此外，牧場還設有咖啡店，大家可在這品嘗特色北島風味料理，如火雞卷及新西蘭牛肉漢堡等，令人回味無窮。

新西蘭北島自駕景點推薦｜5. 鐵皮小鎮蒂蕾

距離新西蘭北島漢密爾頓市50公里的地方，有一座被譽為「世界波紋鐵皮之都」（Corrugated Capital of the World）的小鎮蒂蕾（Tirau）！鎮內的小屋、道路標誌、店舖招牌及雕塑等，都用上波紋鐵皮材質，充滿特色。當中最矚目、最具標誌性的建築有巨大綿羊及牧羊犬倉庫、水鳥及小丑招牌、花花咖啡店等，吸引不少旅客特意前往並打卡留念。