12星座新娘命定婚紗全公開！獅子座配頭冠更顯奢華 這星座宜簡約

【婚紗/租借婚紗/婚紗款式】婚禮將至，還未決定甚麼類型的婚紗嗎？若然未有頭緒的話，不妨按星座個性分析挑選出屬於你的命定婚紗。《01女生》找來s.a.bridal和大家分享12星座命定婚紗，並推介各星座適合的婚紗款式，讓你婚禮當天散發女王般的耀眼光芒。



除了依照MBTI結果揀選婚紗之外，參考星座分析去挑選婚紗款式亦是一個不錯的方法。準新娘假如仍處於猶豫不決、無從入手狀態的話，不妨參考以下推介。

12星座命定婚紗｜Aries 白羊座：層次裙擺、羽毛、綁帶、短婚紗

牡羊座是一個不折不扣的冒險家，對身邊事物充滿強烈好奇心，是一個充滿生命力的星座。待人方面，白羊座為人大方、親切，總是展現著熱情而活潑的個人魅力。

有別於一般的多層裙擺設計，這款不規則立體層次裙擺仿效芭蕾舞傘裙的設計，轉動時的靈躍感有如短款婚紗，整體活潑卻不失優雅，絕對是白羊座的代表款式。

12星座命定婚紗｜Aries 白羊座：層次裙擺、羽毛、綁帶、短婚紗 (s.a.bridal)

12星座命定婚紗｜Taurus 金牛座：純白、簡約、一字肩、緞面

勤奮踏實的金牛座給人成熟穩重的感覺，他們重視美感卻不浮誇，追求純粹和自然。個性溫和，不好管閒事，但對自我要求甚高，是個很有原則的星座。

「簡約美」完全切合金牛座對美感的追求。純白的緞面婚紗仿如珍珠帶有內斂的光澤感，單單是面料已充分展現出金牛座優雅脫俗的氣質。結合細膩和俐落大方的剪裁，以低調的美感呈現出經典的風采。

12星座命定婚紗｜Taurus 金牛座：純白、簡約、一字肩、緞面 (s.a.bridal)

12星座命定婚紗｜Gemini 雙子座：露背、流蘇、開衩、異材質拼接

雙子座相當具想像力，時刻有不同的靈感浮現腦海中，喜歡新穎和有創意的概念。不喜歡一成不變的雙子座受不了沈悶，給人活潑健談的印象，因此人際關係甚佳。

雙子座的風格變幻莫測，帶點特色的驚喜款最為符合雙子座的作風。這款短袖刺繡款的重點在於背部，當新娘在眾人不經意之際轉身，性感的挖空露背設計展露人前，與正面的端莊感形成巨大對比，這種反差感足以驚艷全場。

12星座命定婚紗｜Gemini 雙子座：露背、流蘇、開衩、異材質拼接 (s.a.bridal)

12星座命定婚紗｜Cancer 巨蟹座：薄紗、A-line、幼吊帶、銀色配飾

作為十二星座中最具母性的星座代表，巨蟹座友善、溫柔、體貼、也很有包容心。天生內向羞怯，也重視傳統，雖較少表達個人情感，但對他人情緒的洞察力很強。

薄紗裙柔軟的觸感，以及經典大氣的設計，是巨蟹座挑選婚紗的首選。傳統的A字裙能突出腰線，配搭優雅的幼吊帶設計，突出新娘肩部優美線條。作為月亮的守護星，巨蟹座與銀色有著與生俱來的連繫，不妨配搭古典的銀色配飾，讓整體感覺更大氣。

12星座命定婚紗｜Cancer 巨蟹座：薄紗、A-line、幼吊帶、銀色配飾 (s.a.bridal)

12星座命定婚紗｜Leo 獅子座：閃鑽、立體剪裁、搖曳裙擺、斗篷、頭冠

作為火象星座，獅子座獨具貴族氣息和王者風範。喜歡華麗的東西，同時相當的浪漫。不介意在人前大方展現自信一面，亦總能吸引旁人的目光，是天生的舞台主角。

璀璨華麗的閃鑽款是獅子座最能駕馭的款式，這款婚紗配以設計獨特的鎖骨頸飾，鑲滿閃亮鑽飾，在光線的映照下散發耀眼光芒，襯托出獅子座的高貴奢華感。配搭搖曳裙擺，在行走時隨之揚起，令新娘艷壓全場。

12星座命定婚紗｜Leo 獅子座：閃鑽、立體剪裁、搖曳裙擺、斗篷、頭冠(s.a.bridal)

12星座命定婚紗｜Virgo 處女座：精緻裝飾、魚尾、立體刺繡、希臘剪裁

注重細節的處女座是一個完美主義者，對未來充滿幻想，同時重視實際，因此對任何事都有一套詳盡的計劃。天生散發一股女性韻味，外表柔和，內裡卻充滿激情。

貼身的魚尾款最能突顯處女座的女性魅力，精緻繁複的立體貼花刺繡從肩部延伸至裙擺，盡顯優雅風韻。背部稍為鏤空的透膚刺繡、典雅的排扣裝飾，以至優雅的立體剪裁也很適合細心的處女座，完美展現她們的一絲不苟的特質。

12星座命定婚紗｜Virgo 處女座：精緻裝飾、魚尾、立體刺繡、希臘剪裁(s.a.bridal)

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