MBTI測試結果揀婚紗！INFP性格溫柔選V領紗裙 ENTP愛新鮮適合這款

【婚紗/租借婚紗/婚紗款式】MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)又稱為十六型人格測驗，而每種人格都有其對應的性格類型、思考方式及個人特色。《01女生》找來s.a.bridal和大家分享不同MBTI的性格及取向，並推介合適的婚紗。假如在揀選婚紗時，仍然猶豫不決、無從入手的話，不妨參考以下意見。



做完MBTI測驗之後，或多或少都會對加深對自己的了解，認知性格及取向。除此之外，MBTI測驗都可有助你揀選出適合你的婚紗。

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MBTI選婚紗測試｜1. ISFP 探險家：法式馬甲魚尾裙

ISFP 是主張美而和諧、活在當下的藝術家。她們謙遜平和，易包容他人。她們有著自己的審美、理念、矜持，內斂之中又帶有一絲的靈動俏皮。

法式浪漫的馬甲魚尾裙體現她們對美的追求，是時尚與古典的藝術結合。貼身剪裁能展現曼妙身姿，閃亮的物料配上簡潔線條令造型更為高貴。

MBTI選婚紗測試｜1. ISFP 探險家：法式馬甲魚尾裙 (s.a.bridal)

MBTI選婚紗測試｜2. ESFP表演者：透紗公主裙

ESFP 是充滿熱情和活力的表演者。她們對於新朋友、新事物十分熱衷，願意大膽嘗試。除了熱愛新鮮感，亦有著獨樹一格的美感。

前衛的設計最適合她們，胸前的交疊透紗配上立體花卉表現出她們的獨特風格。公主裙版型和裙擺的刺繡細節為整體添上精緻的貴氣。

MBTI選婚紗測試｜2. ESFP表演者：透紗公主裙 (s.a.bridal)

MBTI選婚紗測試｜3. ISTP鑒賞家：森系刺繡透紗魚尾裙

ISTP 有著過人的冒險家精神。雖則她們勇敢無畏，但亦腳踏實地。看上去沈靜，但其實對於刺激的事物甚具興趣，是有著反差魅力的人格。

有著流暢線條的魚尾裙感覺俐落，森系刺繡細緻優雅，造型亮麗。透膚的紗裙性感之餘，亦增浪漫柔美之感。

MBTI選婚紗測試｜4. ESTP企業家：魚尾裙長拖尾

ESTP 是自由奔放的行動派。她們有著強大的行動力，做事不會思前想後，故在團隊中能振奮人心、帶領大家前進。她們聰明、勇敢又擅於溝通，充滿魅力。

以高貴端莊的魚尾裙設計展現如皇室般的領袖氣質，俐落剪裁更顯瀟灑自如，拖尾夢幻紗裙展現典雅和女人味，令她們光芒萬丈。

MBTI選婚紗測試｜4. ESTP企業家：魚尾裙長拖尾 (s.a.bridal)

MBTI選婚紗測試｜5. INTP邏輯學家：經典水鑽婚紗

INTP 是善於思考分析的邏輯學家。面對各樣事情，她們都可理性地看待且提供數個解決方案。她們的文字行雲如水，具恬靜氣息。

經典不過時的版型可呈現她們的乾淨利落。晶瑩的水鑽細節顯得高雅。而花卉刺繡的透膚設計更添溫柔爾雅之感。

MBTI選婚紗測試｜5. INTP邏輯學家：經典水鑽婚紗 (s.a.bridal)

MBTI選婚紗測試｜6. ENTP辯論家：蓬蓬袖抹胸魚尾裙

ENTP 是最活潑好動的理性派。她們有著海量的創意點子和嶄新思維，為人亦直率堅毅。在她們眾多興趣之中，最享受的就是與別人進行交流。

抹胸魚尾裙能突顯她們的明亮個性，富層次感的花卉圖案顯俏麗雅緻，而蓬蓬袖亦有著絢麗的宮廷風。

MBTI選婚紗測試｜6. ENTP辯論家：蓬蓬袖抹胸魚尾裙 (s.a.bridal)

MBTI選婚紗測試｜7. INFP調停者：V領刺繡紗裙

INFP 是溫柔善良的詩人。她們愛追逐美好的世界，有著自己所重視的價值觀。她們平易近人，願意為身邊人犧牲自己的利益，重視感情。

上身的微V領設計宛如優美的芭蕾舞者。森系設計刺繡及層層紗裙夢幻而溫雅，更能突顯新娘自身的美妙氣質。

MBTI選婚紗測試｜7. INFP調停者：V領刺繡紗裙 (s.a.bridal)

MBTI選婚紗測試｜8. ENFP競選者：荷葉袖裸色公主裙

ENFP 是活力四射的聚會焦點。她們總有著用不完的精力，同時亦懂得作細膩的情感交流，故此是朋友間充滿能量又溫暖的一個存在。她們充滿創作力和行動力，主張活出自我。

柔和的裸色公主裙擺有別於平常的純白色婚紗，更加清新。多層的落肩荷葉袖設計絢麗爛漫，腰間的精緻刺繡在活潑中還帶女性韻味。

MBTI選婚紗測試｜8. ENFP競選者：荷葉袖裸色公主裙 (s.a.bridal)

(圖片及資料獲s.a.bridal授權轉載。)