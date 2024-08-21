MBTI 4類型命定新娘妝分析！NT型追求簡約 SP型愛冒險適合這款

【新娘妝/新娘化妝/婚禮妝容】相信大家都對「MBTI 16 型人格測驗」不陌生，除了分析性格、個性喜好之外，更可以助你揀出婚禮命定妝容，以絕美姿態出嫁。《01女生》找來化妝師Marie，和大家分享MBTI 四大類型人格專屬新娘妝容，當中包括NT類型（分析家型）、SJ（守護者型）、 SP（探險家型）及NF（外交家型），大家不妨參考一下。



MBTI 人格測驗近年成為熱話之一，幫助大家找出性格特質同時，都可以分析出適合你的妝容色調。即睇四大人格類型最適合的妝容重點！

MBTI命定新娘妝｜NT類型：簡潔俐落妝容

NT型人士是分析家，有著直覺(N：Intuition) 和思考（T：Thinking) ，她們充滿着理性，着重以目標為本。一般而言，NT型新娘在婚禮當日，都不會增添太多夢幻設計，減少繁瑣事情，只需突出自己。因此，妝容方面可主打簡單、知性。

Marie建議新娘可選擇以柔霧粉底作簡潔底妝，眼妝和胭脂顏色採用低飽和色調，再加一抹紅唇，立即氣場全開。這樣，就可預留充足時間和親戚朋友的傾談及拍照。

MBTI命定新娘妝｜NT類型：簡潔俐落妝容 (圖片由受訪者提供)

MBTI命定新娘妝｜SJ類型：氣質柔和妝感

SJ型人士是守護者，做事按部就班，計劃周詳而且條理分明，同時非常顧及別人感受。所以，婚禮當日多以大眾期望及利益為主。如非特別情況，SJ型新娘不愛走大膽高調的婚禮妝容。

百搭的大地色十分適合SJ類型新娘們，有效放大眼睛之餘，亦可表達出溫柔體貼的性格。畫上啡色眼線、裸色胭脂及珊瑚色唇膏，還有簡單款式的眼睫毛，整體感覺既柔和，亦充滿細節，給人大方得體，賢良淑德感覺。

MBTI命定新娘妝｜SJ類型：氣質柔和妝感 (圖片由受訪者提供)

MBTI命定新娘妝｜SP類型：多巴胺妝容

SP型人是探險家，骨子裏滲透着好奇心，充滿著冒險精神。這種性格的人，若妝容一成不變地使用大地色的話，其實是不能滿足她們的需求。因此，她們非常適合使用明亮的顏色，加重重點部位，讓整體妝容更立體。

Marie建議SP型人可嘗試多巴胺妝容，將不同顏色結合起來，以多色調協調搭配，展現自我風格。

MBTI命定新娘妝｜SP類型：多巴胺妝容 (圖片由受訪者提供)

MBTI命定新娘妝｜NF類型：自然清透妝容

NF型人是外交家，擅長表達自己，對他人亦有同理心。喜歡擴闊社交圈子之餘，同時也有感性的一面。為令妝容和外交家的性格更配合，可以選用亮色，給人清新及平易近人感覺。

Marie表示，NF型新娘非常適合帶有珊瑚粉紅色、粉橙色的妝容。眼妝方面，可以選用根根分明的睫毛款式，在塗位置胭脂加上少許高光，嘴唇塗上唇蜜，塑造韓系透明水光感妝容。