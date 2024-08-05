按MBTI測試結果揀婚紗!INTJ完美主義適合魚尾 ESTJ黑白分明選這款

【婚紗/租借婚紗/婚紗款式】MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) 透過測試將人們分成16型人格。而16種人格均有著各自不一樣的個人特色和魅力。《01女生》找來s.a.bridal和大家根據不同MBTI的性格及取向，為你找出命定婚紗款式。



相信大家對於MBTI測驗都不感陌生，到底你的個性和風格適合哪一款婚紗呢？還在為揀選甚麼類型婚紗而傷腦筋的你，不妨參考一下。

MBTI選婚紗測試｜1. ISFJ 守衛者：花卉刺繡絲綢婚紗

ISFJ 善解人意，亦是小細節達人。若是問起生活的一小細節，她總能鉅細無遺地回答。除希望身邊的人感到安心，她們亦對自己生活上的安全感有所追求。比起俐落剪裁，她們更適合溫柔感滿分的婚紗。上身的花卉刺繡展現優雅知性一面，下半身的絲綢質地更顯大氣。

MBTI選婚紗測試｜1. ISFJ 守衛者：花卉刺繡絲綢婚紗 (s.a.bridal)

MBTI選婚紗測試｜2. ESFJ 執政官：象牙白色公主裙

ESFJ 擁有生來的責任感，她們喜歡循序漸進、實在地完成事情。她們珍視且關切朋友、富同情心又易親近，可謂人見人愛。她們亦很著重節日等特殊日子，充滿儀式感。要有滿滿的儀式感，夢幻的公主裙剪裁可謂最適合不過。偏象牙白色的裙擺令整體更加柔和，符合她們和善的性格，而層層裙擺間的花卉圖案亦添典雅之風。

MBTI選婚紗測試｜2. ESFJ 執政官：象牙白色公主裙 (s.a.bridal)

MBTI選婚紗測試｜3. ISTJ 物流師：經典款婚紗

ISTJ 貼地且穩妥可靠，是個實事求是的行動派。她們沈靜內斂、做事深思熟慮。理性之餘卻很有情義、為人忠誠。比起當季流行，她們更欣賞傳統和經典的事物。她們對經典單品可謂愛不釋手，大方優雅的婚紗款式最為適合。肩膊的薄紗為抹胸款式增添了端莊的氣質。而遍佈全裙的花卉設計亦添古典美。

MBTI選婚紗測試｜3. ISTJ 物流師：經典款婚紗 (s.a.bridal)

MBTI選婚紗測試｜4. ESTJ 總經理：單肩款婚紗

ESTJ 是個出色可信賴的管理者。她們可時刻保持理性，對事情作出客觀的邏輯分析。她們亦善於訂立一套規則及系統，可謂甚具天份的管理人才。乾淨俐落的剪裁猶如她們處事方式，簡約的布料材質中有著開於大腿位置的裙衩及單肩層紗，令婚紗更具設計感。

MBTI選婚紗測試｜4. ESTJ 總經理：單肩款婚紗 (s.a.bridal)

MBTI選婚紗測試｜5. INTJ 建築師：立體花紋貼身魚尾婚紗

INTJ 兼具想像力和策略力。一方面熱衷幻想，另一方面對計劃亦富熱枕。她們對知識甚有追求，加上天資聰穎，可謂一個不折不扣的完美主義者。貼身魚尾剪裁能體現她們的俐落感。精細的刺繡及立體花紋令造型浪漫優美，閃亮的內裙配上薄紗亦展現出設計的巧思。

MBTI選婚紗測試｜5. INTJ 建築師：立體花紋貼身魚尾婚紗 (s.a.bridal)

MBTI選婚紗測試｜6. ENTJ 指揮官：透膚魚尾裙

ENTJ 既自信且勇敢，她們不單為人直爽，同時亦很理性持平，充滿個人魅力。精密的計劃準備配合過人的社交能力，令她們總是擔當人群中的領導。性感的魚尾裙設計讓她們完全散發自身魅力，婀娜多姿。花卉的刺繡圖案令造型更高貴雅緻，微透膚的材質亦具若隱若現的魅力。

MBTI選婚紗測試｜6. ENTJ 指揮官：透膚魚尾裙 (s.a.bridal)

MBTI選婚紗測試｜7. INFJ 提倡者：荷葉袖公主裙

INFJ 是含蓄而神秘的理想主義者。她們有著精準的直覺，亦很擅長計畫。她們心思十分細膩，有著溫暖人心的治癒能力，總能令身邊的人感到被理解和尊重。落肩的荷葉袖和公主裙剪裁展現她們有著神秘色彩的典雅。立體花卉與珍珠及亮片亦令造型文雅優美，呈現新娘的溫婉知性。

MBTI選婚紗測試｜7. INFJ 提倡者：荷葉袖公主裙 (s.a.bridal)

MBTI選婚紗測試｜8. ENFJ 主人公：蓬裙婚紗

ENFJ 很有親和力和感染力。她們富同理心，會認真地傾聽他人的困擾和提出建議。因此，她們總是獲得眾人的信賴，在團隊合作中擔當著鼓舞人心的帶領角色。她們適合有著主角光環的婚紗，一穿上便成焦點。帶有雪花細節的蓬紗為造型增添份量感。花卉刺繡亦能展現她們的溫柔女性魅力。

MBTI選婚紗測試｜8. ENFJ 主人公：蓬裙婚紗 (s.a.bridal)

(圖片及資料獲s.a.bridal授權轉載。)