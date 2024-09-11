人氣結婚蛋糕款式提案：珍珠輕奢風/甜酷風蝴蝶結 附揀選蛋糕貼士

【結婚蛋糕/結婚甜點】在Big Day大日子當天，擁有一個精緻獨特且充滿創意的結婚蛋糕，絕對可以為婚禮增添滿滿的儀式感。《01女生》找來蛋糕師Sherane和大家分享結婚蛋糕款式提案及揀選結婚蛋糕的注意事項，助大家選出最適合你的結婚蛋糕。



若然對於大眾化的蛋糕感到厭倦，想來點新意，嘗試特色造型設計的蛋糕的話，不妨參考以下結婚蛋糕款式推薦。當中款式包括：鮮花蛋糕、刺繡感、輕奢華風等，各有特色，總有一款可滿足你要求。

結婚蛋糕款式提案｜1. 浮雕壓花結婚蛋糕

這款蛋糕用上了浮雕壓印技巧，讓簡潔的白色外觀添上一份細緻感。蛋糕上的花卉採用可食用的材料而製，半透明的質感，份外閃亮，有別於一般鮮花蛋糕。

結婚蛋糕款式提案｜1. 浮雕壓花 (圖片由受訪者提供)

結婚蛋糕款式提案｜2. 同心結結婚蛋糕

以同心結為設計靈感的結婚蛋糕，寓意「永結同心」，從此以後新人們捉緊彼此，執子之手與子偕老。除了代表純潔的白色之外，新人也可揀選充滿仙氣浪漫的淡紫色，令人眼前一亮。

結婚蛋糕款式提案｜2. 同心結結婚蛋糕 (圖片由受訪者提供)

結婚蛋糕款式提案｜3. 手工刺繡結婚蛋糕

這款結婚蛋糕以刺繡感為主，珠片以可食用材料而製，再逐一人手貼上，配上輕紗絲帶，造型華麗高貴。

結婚蛋糕款式提案｜3. 手工刺繡結婚蛋糕 (圖片由受訪者提供)

結婚蛋糕款式提案｜4. 花藝結婚蛋糕

有別於傳統結婚蛋糕的設計及形狀，最底層裝飾採用食用威化紙而製，十分精緻吸引。花材用色柔和，優雅而不俗氣，非常適合喜歡別樹一格的新人們。

結婚蛋糕款式提案｜4. 花藝結婚蛋糕 (圖片由受訪者提供)

結婚蛋糕款式提案｜5. 珍珠結婚蛋糕

鍾情簡單高雅設計的話，帶有輕奢華感的珍珠結婚蛋糕就十分適合你。純白色為主色，配以食用珍珠作點綴，簡單又唯美，卻不失隆重。

結婚蛋糕款式提案｜5 珍珠結婚蛋糕 (圖片由受訪者提供)

結婚蛋糕款式提案｜6. 黑色婚禮蛋糕

黑色雖不是主流婚禮顔色，但仍獲不少型格路線、反傳統的新人歡迎。配上大蝴蝶結，時尚又好看，適合充滿個性的你們。

結婚蛋糕款式提案｜6. 黑色婚禮蛋糕 (圖片由受訪者提供)

結婚蛋糕款式提案｜7. 鮮花結婚蛋糕

鮮花蛋糕與場地佈置配合度高，令整個婚禮畫面營造一致性的質感，難怪成為新人們的首選。想特別一點的話，可以在蛋糕表面加入不同設計，跟鮮花互相襯托，營造不單調的美感，增添視覺享受。

結婚蛋糕應這樣！3揀選貼士

揀選蛋糕貼士1. 配搭場地佈置



一般而言，新人們都想整個婚禮顏色是一致。假如背景板已是粉紅色的話，蛋糕可以白色作底色，裝飾品則用上粉紅色，這樣拍照效果會更好。

如果場地背景裝飾較多，建議選擇白色為主的結婚蛋糕。如擔心白色過於簡潔，可選擇細節感重的蛋糕造型。相反如果背景較簡單，結婚蛋糕可採用大膽用色或設計，如加一些花束點綴等。

揀選蛋糕貼士2. 預先和場地溝通



購買結婚蛋糕前，記得先跟酒店場地溝通，因為有某部份場地需要提前跟他們申請，或接受外來食物。

揀選蛋糕貼士3. 在證婚儀式內進行切蛋糕環節



建議在宣誓完畢、合巹交杯之後就可安排切蛋糕環節。整個儀式完結後，一般新人都需要補妝及稍作休息，這時候可以讓酒店把剛剛切好的蛋糕分給賓客享用，就不用擔心賓客在等候時間過長。