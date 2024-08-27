中式嫁娶｜福建人結婚習俗一覽！嫁女要有添丁燈、灑鉛粉是甚麼

【中式婚禮/福建婚嫁/大妗姐】結婚是人生大事，不同鄉土都有其傳統婚嫁禮節儀式。在香港，婚慶風俗分類為四大民系，分別是本地民系（圍頭人/圍村）、客家民系（圍村人）、蜑家民系（水上人：鶴佬、福佬、粵佬）以及潮閩民系（潮州和福建）。這次，《01女生》邀請到星級大妗姐羅勤芳（芳姐），和大家細說潮州民系—福建人傳統婚嫁儀式，當中更會分享福建人傳統婚嫁用品、風俗特色等。



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重傳統、祭拜天公

香港的福建人以廈門、泉州和漳州人士為多，開埠初期聚居於灣仔、銅鑼灣及上環，後期則遷往北角、鰂魚涌和紅磡一帶。其中，北角更有「小福建」或「小閩南」的稱號。福建人重視祭祀傳統，屬於多神崇拜，眾神明中其中以拜天公為全福建普遍信仰的神祇。

福建人婚嫁習俗：添丁燈、灑「鉛粉」

每遇婚慶時，拜天公、拜祖先和敬禮諸神諸佛必不可少。結婚前，女家會為新娘預備豐厚的嫁妝，兩個大嫁妝箱內，一個盛載新娘的四季衣裳，另一個盛載父母和親友送贈的金器首飾。在敬茶時，父母和親友都會逐一為新娘戴上這些珠寶。另外，亦有福建人會送贈一張現金支票或者樓契給新娘做嫁妝，祝福女兒婚後衣食無憂。

出門前，新郎新娘會和女家人親友們一同食福建傳統麵缐，再吃甜雞蛋和湯圓，使一對新人在甜蜜飽暖的感覺下出門。新娘出門時，頭上會插上石榴花和金如意髮簪，祈求早生貴子、吉祥如意。

福建添丁燈 (圖片由受訪者提供)

出門時，新娘的「送嫁大隊」都會帶同嫁妝及新娘，一同浩浩蕩蕩出門。「送嫁大隊」主要成員有新娘的弟弟或同族的兄弟，手持一對添丁燈領頭伴隨至男家，稱為「舅送嫁」。如沒有弟弟，可由男家派出同族的兄弟擔此重任。

出門途中，除開紅傘之外，還會在新郎新娘身上灑「鉛粉」和「幸福草」，簡稱「灑鉛粉」。「鉛粉」是為婚禮特製的小銀鉛加上竹葉和茶葉，「鉛粉」和「緣份」的同音，寓意新夫婦有緣有份，婚姻生活幸福滿溢。

女性長輩親友和「送嫁大隊」一同送新娘上花車，女性長輩們會再在新娘身上再灑「鉛粉」， 祝新娘入門男家在新家庭內和男家家人有緣有份，盼望和氣圓融。