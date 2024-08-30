由彩妝開始換季！秋季彩妝開箱：楓葉紅調點綴早秋、深邃冷艷晚秋

【秋季彩妝推介/Beauty Unbox】夏去秋來，2024年不知不覺已走過大半。雖然立秋過後每日的體感溫度仍像炎夏，不妨在妝容上加些涼意，從妝容開始換季。想化出精緻的秋日美妝，不能不入手秋調妝品，但應該入手淡雅的楓葉紅、優雅玫瑰木或是沉穩的大地棕色？就讓《01女生》為大家開箱今年秋調妝容的3大重點，輕鬆打造專屬你的秋日魅力！



2024秋調妝容重點｜1. 淡雅早秋

想為生活加添涼意，除了每餐凍飲，日常春夏妝亦可以稍為轉換些許，簡潔清淡的基礎妝容加入楓葉紅調。妝容選擇一或兩個重點以及暈染自然，以免下手過重、一步入冬。

2024秋調妝容重點｜1. 淡雅早秋（李樂瑤 攝）

2024秋季彩妝｜淡雅早秋妝品推薦

淡雅早秋妝品推薦 ：SUQQU 晶采盈緻眼彩盤 HK$500



想化出日系女生透薄而具有層次感的妝感，秘訣要選擇配色自然的妝品。SUQQU這款秋季眼彩盤，以裸粉色、豆沙色與淡棕色作搭配，一掃即能打造自然漸變色彩。

淡雅早秋妝品推薦 ：SUQQU 晶采盈緻眼彩盤 HK$500（李樂瑤 攝）

淡雅早秋妝品推薦 ：HOURGLASS Unreal Liquid Blush 胭脂液



唇頰顏色相近才能打造和諧妝感，Hourglass 這款滋潤又顯色的胭脂液，色調選擇豐富，由玫瑰色到亮眼莓果色都有，而且一滴即可營造飽滿自然的雙頰，疊加使用就能增加血色與秋意。

淡雅早秋妝品推薦 ：HOURGLASS Unreal Liquid Blush 胭脂液（李樂瑤 攝）

淡雅早秋妝品推薦 ：RMK Liquid Matte Lip Color 絲滑柔霧唇釉 HK$290



秋妝絕對少不免霧面妝品！RMK這款蘊含透明質酸及荷荷巴油等保濕成分的霧面唇釉，液體一推轉化為啫喱膜，十分合適早秋乍暖還寒的曖昧天氣使用，滋潤又貼服，毫無負擔感。

淡雅早秋妝品推薦 ：RMK Liquid Matte Lip Color 絲滑柔霧唇釉 HK$290（李樂瑤 攝）

淡雅早秋妝品推薦 ： KANEBO ROUGE STAR VIBRANT 持色水嫩活力唇膏 HK$290



乾唇女生未必愛用霧面產品，KANEBO這款採用「Vibrancy Lasting 技術」的唇膏，質地有如果凍般舒適柔滑，微染唇同時形成一層保護膜，能夠持久鎖水、不脫妝！

淡雅早秋妝品推薦 ： KANEBO ROUGE STAR VIBRANT 持色水嫩活力唇膏 HK$290（李樂瑤 攝）

2024秋調妝容重點｜2. 特調柔秋

除了一般的啡色調妝容，今年春夏所盛行的玻璃光澤元素將會延續至秋冬！想要獨特秋意的話，不妨一試玻璃肌 Glass Skin Base Makeup，不是靠打亮妝感堆疊，是以自身的無瑕、有如玻璃般光澤感取名。想挑戰的話，除了做好護膚之外，亦可以借助冷色系彩妝稍稍作弊。

2024秋調妝容重點｜2. 特調柔秋（李樂瑤 攝）

2024秋季彩妝｜特調柔秋妝品推薦

特調柔秋妝品推薦：KANEBO MOOD BOOSTING BLUSH 悅色亮顏雙色胭脂 HK$200



KANEBO 這款粉狀胭脂，同時具備活力與清透色，紫調胭脂去黃、顯白之餘，更可以令臉頰增加柔和、透亮感；絕對是四季必備的減齡好物！

特調柔秋妝品推薦：KANEBO MOOD BOOSTING BLUSH 悅色亮顏雙色胭脂 HK$200（李樂瑤 攝）

特調柔秋妝品推薦：SUQQU晶采盈緻眼彩盤 HK$500



擔心全冷色系眼妝無法襯搭？不妨選擇柔紅與紫調兼備的配色，這樣就可以安全地挑戰，打造出優雅的玫瑰配色。

特調柔秋妝品推薦：SUQQU晶采盈緻眼彩盤 HK$500（李樂瑤 攝）

特調柔秋妝品推薦：ALBION 閃爍水潤眼影啫喱 3g HK$250



初次嘗試冷色系眼影，可以先局部嘗試，例如眼尾或下眼影等位置。另一小秘訣是，可以選擇色彩輕柔的眼影膏或眼影啫喱，不怕暈染失敗！ALBION 這款眼影啫喱，質感絲滑、十分好推，不用技巧亦可獲得均勻、貼服的微珠光妝效。

特調柔秋妝品推薦：ALBION 雙色炫彩眼影盒 HK$280



這款雙色炫彩眼影盒別於一般的粉色妝感，珠光粉末中帶紫調，能夠貼服眼瞼、動靜間可見低調光澤，打造透亮日系感。

特調柔秋妝品推薦：ALBION 雙色炫彩眼影盒 HK$280（李樂瑤 攝）

2024秋調妝容重點｜3. 沉穩晚秋

雖然入秋代表著冷艷深色的天下，美拉德式深啡調妝、Deep Lips 以及Dark Lips 將會繼續大行其道。不想由頭到腳、就連整個妝感都相當深沉的話，可以適當選擇留白或輕柔淡化，以免視覺疲倦、妝感失調。當眼唇都用上深色調，可以加入珠光或金屬光澤感，又或是留白面頰，從而平衡妝感、重點突出五官的深邃感。

2024秋調妝容重點｜3. 沉穩晚秋（李樂瑤 攝）

2024秋調妝容重點｜沉穩晚秋妝品推薦

沉穩晚秋妝品推薦：RMK 純色風四色眼影盤 HK$440



南瓜與焦糖色調一向都是秋冬常客，RMK 這款充滿活力的暖色調眼影盤，不會過分突兀，可以輕鬆打造夕陽般的層次感。

沉穩晚秋妝品推薦：KANEBO MOOD BOOSTING BLUSH 悅色亮顏雙色胭脂 HK$200



想要留白同時帶出皮膚的血色感，選擇具有透明感的胭脂會是一個不出錯之選。KANEBO 這款粉狀胭脂，採用 「5R Nuance Pearl 」配方，不易引起暗沉或混濁，能夠輕鬆與油性的粉底霜和粉底液融合，加上濃淡對比雙色，能夠讓你自在地選擇秋度。

左：沉穩晚秋妝品推薦：RMK 純色風四色眼影盤 HK$440；右：沉穩晚秋妝品推薦：KANEBO MOOD BOOSTING BLUSH 悅色亮顏雙色胭脂 HK$200（李樂瑤 攝）

沉穩晚秋妝品推薦：Dolce & Gabbana CHEEKS & EYES MATCH HK$420



無論想打造男友腮紅（Boyfriend Blush）或是眼下腮紅，選擇不易卡粉的產品都極為重要。Dolce & Gabbana 這款眼頰兩用的胭脂，選擇南瓜調或楓葉紅調的腮紅，即可呈現陽光灑落般的好氣色。

沉穩晚秋妝品推薦：Dolce & Gabbana CHEEKS & EYES MATCH HK$420（李樂瑤 攝）

沉穩晚秋妝品推薦：Spike Valentino 高訂持色霧感唇膏 HK$395



想入手一支高顏值的唇膏，Valentino 這支「窩釘唇膏」你真的不能錯過！現代感的金色鋁金屬包裝，鋪滿132粒充滿Valentino標誌性設計元素Rockstud鉚釘，加上鮮豔、霧面效果，持久與奢華兼備。

沉穩晚秋妝品推薦：Spike Valentino 高訂持色霧感唇膏 HK$395（李樂瑤 攝）

沉穩晚秋妝品推薦：Fenty Beauty 星塵炸彈水光唇膏 Gloss Bomb Stix HK$208



想要有水光感同時擔心不顯色？Fenty Beauty 這支星塵炸彈水光唇膏，集顯色度與護唇鎖水於一身，一抹即可打造絲滑、不黏膩的豐盈唇妝。

沉穩晚秋妝品推薦：Fenty Beauty 星塵炸彈水光唇膏 Gloss Bomb Stix HK$208（李樂瑤 攝）

沉穩晚秋妝品推薦：shu uemura 全新絹感潤護水光唇膏 HK$315



如果眼妝以及面頰都用上高飽和的色調，清淡的裸色唇妝則能平衡妝容。若然喜愛shu uemura 之前的「果凍唇釉」，同系列的「果凍唇膏」相信能夠吸引你，結合護唇與水感果凍妝效，清透不黏膩！