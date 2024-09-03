2024秋冬彩妝推薦｜名牌秋冬美妝新品速遞 CELINE BEAUTÉ準備登場

【秋季彩妝推介/秋冬美妝推薦】秋天的步伐正漸近，除了服飾、配件要提早準備換季，美妝護膚亦要跟上節奏。各大品牌亦開始推出秋冬彩妝，由限定系列到日常色調都有，品牌包括HERMÈS、CHANEL、CELINE等（排名不分先後），以下就為你送上新品速遞！



2024秋冬彩妝推薦：HERMÈS 愛馬仕美妝系列秋冬限量珍藏版

秋冬的代表色調之一，當然少不免沉穩的冷色調！HERMÈS 自2019年開立愛馬仕美妝系列，首個作品Rouge Hermès唇膏隔年面世，4年來推出不少驚喜之作。來到今年秋冬，系列自創立以來首次集齊 Rouge Hermès 唇妝系列、Ombres d’Hermès 眼影系列與 Les Mains Hermès 指彩護手系列，以產品外觀、顏色等多種面貌展現藍調。

2024秋冬彩妝推薦：CHANEL 2024秋季限量彩妝系列

自去年起，CHANEL Beauty 與COMÈTES COLLECTIVE 宣佈合作，由Ammy Drammeh、Cécile Paravina與Valentina Li 等彩妝藝術家合力創作。繼首個由Ammy Drammeh 主力的CHANEL夏日彩妝系列，今個秋季彩妝系列由Cécile Paravina 接力。

Cécile Paravina 以香奈兒女士的日常生活喜好為靈感，以紫色與占卜卡牌藝術作為重要的視覺元素，打造出一系列神秘、鮮明對比的限量彩妝，包括腮紅、眼彩、唇線筆、指甲油等。

2024秋冬彩妝推薦：Dior Plan de Paris系列

繼手袋、服飾配件後，Dior 再次延續巴黎地圖的經典設計，今次更將「巴黎花都」的故事融入美妝，由有「精靈美人」美稱的Anya Taylor-Joy 展現出迷人的秋季珍藏 Plan de Paris系列。

Plan de Paris系列中以醒目的黑白配色，加上立體「巴黎地圖」經典圖騰為外觀，再加上4個特別主題：以金色、玫紅為主調的Champs-Élysées、以藍色為主調的L’Étoile、以灰銀色為主調的30 Montaigne以及以橙紅色為主調的Saint-Honoré，演繹出巴黎各個著名大道與Dior的品牌歷史。

2024秋冬彩妝推薦：CELINE BEAUTÉ 準備登場！

CELINE 去年傳出CELINE BEAUTÉ 的消息，終於在今個秋季準備登場，玫瑰金與銀色簡潔外觀的一系列美妝預告，首打重點單品有 ROUGE CELINE緞面唇膏。系列延續 2019 年 Celine 的高訂香水系列，全部彩妝品的外觀都由 Hedi Slimane 所打造，靈感源自 Celine 珠寶配飾、珍稀皮具；大家可以好好期待一番！

2024秋冬彩妝推薦：TOM FORD BEAUTY Black Lacquer系列

TOM FORD BEAUTY 近期有不少新作，先是邀請Angelina Jolie 為9月新登場的Runway Lip Color 系列作預熱宣傳。再是將全線彩妝改革，外觀結合了品牌獨有的「建築光影美學」和「古老黑漆工藝」，將過去經典的黑金配色換上全黑風格，打造出全新私人調香以及多款限定Black Lacquer「寂境黑漆」彩妝新品！

2024秋冬彩妝推薦：GUERLAIN X PUCCI秋季彩妝系列

誰說秋冬必然是低調深色的天下？GUERLAIN 與意大利奢華時裝品牌PUCCI 攜手打造秋季系列，是次為 Pucci藝術總監Camille Miceli 與Guerlain彩妝創意總監Violette 再度聯手合作。今次用上以鮮艷活力的Marmo 印花圖案配上奢華金色外觀，加上藝術總監 Violette精心挑選的強烈對比妝色組合，極具收藏價值！