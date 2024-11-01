婚展2024｜11月婚展攻略：餅咭優惠、情侶MBTI配對、限時折扣優惠

【籌備婚禮/婚展2024】準新人們要留意了，超大型婚紗展暨結婚博覽準備舉行了！網絡有不少人分享籌備婚禮心得、新婚攻略，但為什麼要去婚展呢？婚展除了可以了解各種婚禮服務、產品，更可以得到專屬優惠以及相關婚禮套餐，以便節省時間和精力。另外，大家亦可以親自和婚禮供應商交流，有助於控制預算，輕鬆獲取專業建議與婚禮靈感！



如果想捉緊下年結婚吉日、好時機的話，能夠一次過收獲多樣化的結婚資訊、限時優惠的婚展必不錯過。各位準新人可以bookmark 定以下先讀攻略，以便一擊即中！（Wedding Expo 香港婚慶．博覽網 ）

11月婚展攻略｜超齊全結婚博覽：新設婚紗體驗與婚紗尋寶

無論是正有結婚打算或是準備結婚的新人，抽空前往婚展都絕對是益處媲多，婚展就是集靈感、優惠、專業建議於一身的理想平台！

今次被譽為「超大型婚展」亦不為過，逾百個攤位集齊一地，由婚紗攝影、婚紗晚裝、禮服裙褂、以至結婚禮餅、酒店及酒樓囍宴、珠寶首飾、婚禮佈置、結婚禮品、婚前檢查、證婚服務等應有盡有。另外，今次婚展更特設「婚紗晚裝Bazaar Sale」以及日本婚禮街，體驗日式婚禮、搜羅不同風格的浪漫婚紗。

11月婚展攻略｜11間餅咭禮券優惠

無論你想舉行什麼類型的婚禮，大型或小型婚禮亦需要到結婚餅咭，餅咭能夠讓賓客們感受到新人的用心和幸福，在新人回禮予各賓客時，象徵著新人對賓客的感謝，亦有分享喜悅意涵。場內有多達11間品牌，優惠價出售中西餅咭及禮券，例如奇華、A-1 Bakery、榮華、arome東海堂、恆香、Châteraisé、Häagen-Dazs™、鴻褔堂、LIFETASTIC、龍島以及Paul Lafayet。

11月婚展攻略｜11間餅咭禮券優惠（Wedding Expo 香港婚慶．博覽網 ）

11月婚展2024攻略｜一連串精彩優惠禮品

除了餅咭禮券，場內更有其他精彩優惠！凡購票入場即送豐富禮品福袋 ，禮品包括包括康維他™麥蘆卡蜂蜜、舒特膚淨白面膜、得果定™ Cool潤喉糖、舊街場白咖啡、DoDoMe 洗衣珠、樂而雅女性衛生用品等。新人們不要錯過打卡機會，完成「我賞你Like」後更免費加送小禮物一份。

另外，凡在場內消費超過HK$1,000元更可獲贈禮品一份，禮品種類包括嫁喜餅卡、名貴海味、美容護膚品、婚禮洋酒等，無論消費多少都絕對能夠滿載而歸！

11月婚展2024攻略｜一連串精彩優惠禮品（Wedding Expo 香港婚慶．博覽網 ）

11月婚展2024攻略｜豐富免費體驗

齊集好婚禮資訊後，逛好買好當然要放鬆一下！場內不單有多個特選舞台節目，包括夫婦相處之道、專業婚禮司儀提供的婚禮小Tips、娛樂達人魔術表演等，另外更有全港首個香港情侶MBTI配對以及免費擇日服務，在場內待上一整日亦不會苦悶。

「香港婚紗展暨結婚博覽2024」及「香港婚宴博覽2024」

日期：2024年11月1至3日

時間：中午12時至晚上8時

地點：灣仔會展 Hall 5EFG

入場費：HKD$25/位

