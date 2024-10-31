雙11優惠2024｜11月優惠攻略：時尚配件、美妝巡禮、SOGO感謝祭

【雙11/雙11優惠2024】又來到一年一度的大手購物的雙11！從十月末開始，全城都進入購物的高漲氣氛中，不妨襯著這個優惠時段，入手心頭的美妝、護膚好物、餐飲體驗或其他服務！如果想一手掌握好所有優惠資訊，《01女生》已為你集結好雙11相關的優惠，好讓大家精確入手一切心頭好。



11月香港優惠2024【1】：置地廣塲「Dining in Central」

辛苦工作接近一整年，當然要好好犒賞自己，無論與閏密好友共聚，或是獨自享受，美酒佳餚絕對能夠點綴當刻。位於熱鬧中環中心的置地廣塲，推出指定餐廳「Dining in Central」活動，讓留港消費的大家可以輕鬆享受悠閒的歡樂時光。

每逢傍晚下午五時至八時，場內12間餐廳和酒吧舉行「From Workdays to Wonderful Nights」活動，只需HK$99 即可享受一系列特色雞尾酒或精選小食套餐。想延續晚上氣氛，大家更可以尊享 20% 的晚餐禮遇。

置地廣塲內12 間精選餐廳及酒吧提供期間限定的特色雞尾酒及精選小食套餐：Ami & Wood Ear、Artifact、Café Causette、Cardinal Point、Dr. Fern’s Gin Parlour、Grand Majestic Sichuan、Kaen Teppanyaki、Kikusan、Le Salon de Thé de Joël Robuchon、Morty’s、SOMM 和 Zuma（置地廣塲）

11月香港優惠2024【2】：SOGO崇光感謝祭開鑼！

SOGO今年感謝祭已於10月10日展開，部分優惠活動會在網站率先進行獨家預購，而實體店亦在10月25日至11月24日，展開兩階段，分別發售超多減價貨品，各大品牌都會提供不同的限時折扣優惠，《01女生》將會為大家持續更新優惠資訊，各位小資女千萬不要錯過！

11月香港優惠2024：SOGO崇光感謝祭開鑼！（SOGO）

>>>【SOGO感謝祭2024】SOGO Thankful Week 2024優惠合集(持續更新) <<<

11月香港優惠2024【3】：Mira eShop「11.11狂賞節」

入手美妝護膚好物外，與好友閏密共聚更加不少得餐飲、水療，適逢雙11 當然要入手其他優惠！Mira eShop 除了推出多重震撼優惠：多間中西食府的精緻美饌、MiraSpa水療體驗，今年更首度推出「折上折」優惠，大家可以一連五天以低至HK$111、購買指定產品減價或「買一送一」入手指定產品，絕對是與摯愛共享或以禮券送贈親朋好友的不二之選！

11月香港優惠2024：Mira eShop「11.11狂賞節」（品牌提供）

11月香港優惠2024【4】：莎莎超級購物節 MEGA SALE低至25折

入秋轉季，除了服飾要轉季，護膚、彩妝、香水以至個人保健產品都需要適時替換！莎莎由2024年10月24日至11月13日，一連21日提供限時精選激賞，人氣品牌包括SK-II、LA MER、la prairie、ESTĒE LAUDER、LANCÔME、GUERLAIN、CLARINS、fresh等，大家千萬不要錯過全年至抵入手時機！

11月香港優惠2024：莎莎超級購物節 MEGA SALE低至25折（品牌提供）

11月香港優惠2024【5】：荃葵青最大型 「寵物百貨」

要為家居添置新品，當然不能錯過優惠連連的年末以及新春時份。由10月26日至11月30日，荃灣廣場推出「人寵家居購物折」，打造出一站式大型寵物選物店。三千呎的「寵物百貨」，齊聚過千款人寵共融家居好物，7大選區包括家居佈置、寵物用品、影音電器等，最重要的是部份優惠更低至半價起！

11月香港優惠2024：荃葵青最大型 「寵物百貨」（品牌提供）

11月香港優惠2024【6】：National Geographic Mega Sale 狂歡購物節

秋風起，正是郊遊、行山的好時機。想與親朋好友共享秋意，當然要換上外形與功能性兼備的戶外服飾或入手戶外用品。National Geographic 作為戶外休閒時裝品牌，官網將於11月1日至12日期間舉行狂歡購物節，由各式外形與功能性兼備的戶外用品、男女服裝至童裝單品等產品都應有盡有。