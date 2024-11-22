聖誕快樂提案｜編輯部一天行程：隱世漁村遊 奢華海景SPA＋大餐

【聖誕活動/聖誕好去處/聖誕禮物開箱】聖誕節當然要相約親朋好友共聚狂歡！除了大玩特玩的聖誕派對，襯著聖誕佳節假期，與至親良朋、另一半共聚一整日亦是個好選擇。如果還在苦惱聖誕節的計劃與行程，《01女生》已為大家精心炮製「聖誕懶人包」，一連數星期的《聖誕快樂提案》會帶大家遊走探索各種聖誕打卡、扮靚、飲食同禮物開箱，讓大家都能過一個超有儀式感的聖誕節！



生活壓力逼人，特別年尾之前要清減工作、盤點事務，更是忙上加忙！忙碌雖好，大家亦要記得工作與生活平衡（Work-life balance），適當在忙碌生活中抽空抖抖氣，以免令自己吃不消！今次編輯部全員出動，特意計劃一整日的「香港島一天遊」，大家亦可以跟著我們這個行程，發掘香港不同的面貌！

編輯部特約行程：「香港島一天遊」！（蔡泳儀 攝）

聖誕快樂提案1｜香港仔漁村深度遊

平日工作經常都坐在辦公室，難免感覺苦悶，想一掃煩人心情，重新為自己充充電的話，親親大自然會是個好選擇。郊遊又怕蚊叮蟲咬的話，不妨試試另類的「船上派對 」！編輯部今次來到充滿活力和多樣性香港島，當然要沿海探索自然，來一個香港仔漁村深度遊，一邊飽覽整個香港仔避風塘，觀光打卡之餘，又可以親身體驗漁民以往的海上生活。

《HK01》獨家買2送1 HK$350/3位 (包飲品及小食)

聖誕快樂提案1｜香港仔漁村深度遊（李樂瑤 攝）

在有蓋舒適的觀光船上，設有5個不同頻道的語音導賞：廣東話、普通話、英文、日文以及韓文，一邊行駛、一邊介紹香港仔重要歷史時刻。沿途更會經過不少香港電影取景地，例如太白海鮮坊等。中間亦會轉船，例如登上香港仔曬家艇，參觀以前水上人居所、了解以往習俗及文化。

另外更有強烈視覺衝擊力的3D立體畫，沉浸式身臨奇幻海底世界。最後再於流記粉艇上，品味現煮美味傳統魚湯艇仔粉，短短一小時船程已十分豐富！

聖誕快樂提案2｜香港富麗敦海洋公園酒店富麗敦水療中心

要拋開工作或生活壓力，每個人都有自己一套「充電方法」，最常見的方式莫過於玩樂、打掃或Me time休息。玩樂過後的第二站，編輯們將會兵分兩路，以最適合自己的方式，為生活增加幸福感。

平日時間表已滿瀉，無額外心力處理肌膚的話，不妨選擇美肌體驗，一掃疲態、黃氣或皮膚問題，由內到外好好休息、更新！編輯小隊（1）挑選了香港富麗敦海洋公園酒店內的富麗敦水療中心。雙人同行更可以超值價錢體驗豪華護理室，盡享無敵海景之餘，配以英國的 Bamford 和澳洲的 Subtle Energies 奢華護理，共同體驗閏密時光。

《01空間》獨家優惠嘆FANCIAL/SPA 低至42折!

想一掃疲憊與肌肉酸痛，必試這款以富84種礦物質的「喜馬拉雅岩鹽熱石護理」，療程中鹽石加熱再配合按摩手法有助驅走疲勞、放鬆神經！

二人同行 只需HK$3,346/2位 (原價: $7,352/2位)

注重美白護理的話，「珍珠亮膚身體療程」以角質護理、珍珠礦物體膜、玫瑰補濕面膜及香薰舒緩按摩，多重深入肌底，打造煥白美肌。

二人同行 《01》獨家低至43折！

聖誕快樂提案3｜香港富麗敦海洋公園酒店自助晚餐

菜單因應季節性和供應情況或會有所調整 即入手聖誕大餐！

美食和心情之間有著密不可分的關聯，美食不單果腹，更能夠撫慰心靈！想一次過品嚐多國美食，種類繁多的自助餐絕對是你的不二之選。編輯小隊（2）挑選了香港富麗敦海洋公園酒店中的星耀廳。

聖誕快樂提案3｜香港富麗敦海洋公園酒店自助晚餐（品牌提供）

餐廳以「意大利西班牙滋味」為題，匯聚地中海及亞洲特色，打造出一道道特色海岸美食。海鮮愛好者必定十分滿意，現場充滿鮮味的時令海鮮，例如波士頓龍蝦、松葉蟹腳等，同時亦有超多咸點選擇！餐廳更設有多個即席烹調美食區，例如現場即切意大利或西班牙火腿、磚爐新鮮烤焗披薩等。

限定獨家75折！

另外，一系列精緻造型聖誕甜點打卡十足，令人不知不覺就陷入甜膩世界當中。提提大家，吃再多的甜品，亦要預留空間予輕盈綿密的班蘭蛋糕，鬆軟濕潤的戚風口感，加上清新椰香，讓人回味無窮！

+ 1

聖誕快樂提案4｜FURLA手袋開箱

對上述數款提案都興趣普普？看來你是個實用派，短暫、即時性的娛樂，或未能助你減壓，不妨試試「Retail Therapy」（零售療法），以購物作為緩解壓力與負面情緒。今次開箱了3款適合上班和約會時帶的FURLA手袋，作為獎勵自己的聖誕禮物亦是個不錯選擇。

近年流行hobo手袋，FURLA這款Nuvola L Hobo，手袋外形線條筆挺流暢，肩帶扣子亦超有設計感，十分適合知性跟工作型女性！

如果喜歡特別設計的話，這款FURLA Erica XL Tote Dark Coffee ，中性設計相當有趣，另外若需要大容量手袋，這款袋相信能夠令你滿意！

喜愛較細小手袋的話，籐編紋圖案的真皮FURLA Mionido Mini Crossbody Tote 會是個不出錯之選。無論返工或日常造型，都能夠輕鬆搭配出舒適、隨性感覺。

統籌及主持： Melody Cheung

記者：Alize Li & Kristie Chu & Melody Cheung & Carrie Hui

拍攝： Julia Choy

剪接： Julia Choy

美術：Celia Ngai & Blazo Tang

