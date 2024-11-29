聖誕限定彩妝開箱：YSL 精緻聖誕花紋、TomFord注入佳節氣氛

【2024聖誕限定彩妝/聖誕彩妝推薦/Beauty Unbox】踏入12月，聖誕氣氛日漸濃厚，各大品牌都有推出相應的聖誕倒數月曆、聖誕限定彩妝、聖誕套裝等，包裝以及外觀上都用足心思，注入獨特節日風格。想為今年劃上完美句號，不妨入手一款精緻又實用的限定彩妝，每每化妝都能喚醒你的好心情，閒置時亦能作為裝飾，點綴家中。《01女生》今次就圍繞著聖誕造型，為大家開箱不同聖誕限定彩妝，帶點靈感予大家！



聖誕限定彩妝開箱！（李樂瑤 攝）

想在妝容造型上加入節日感，建議可以利用光澤感、色彩對比和閃爍度，以下3大元素均能打造一個搶眼而不出錯的派對造型。

聖誕妝容重點：1. 色彩對比

來到最閃耀的節日之一，可以利用眼妝，用上繽紛或搶眼的色調，以表達出節日的歡樂氣氛，例如聖誕節的代表色：紅色、金色和銀色等，並增添一抹華麗的光澤。

聖誕限定彩妝2024｜眼妝推薦【1】植村秀 x TASAKI聯乘系列限量版眼影組合萬物流金 HK$680



眼影組靈感源自 TASAKI 標誌性系列「danger」，以9 款充滿未來感金屬色調：從金色到銀色，配搭黑珍珠與粉紅珍珠光感色調，展現珍珠光澤與黑金屬感的混合妝效，幼閃的粉末能夠自由疊加，不感突兀同時不厚重。

聖誕限定彩妝2024｜眼妝推薦【2】PRADA BEAUTY 節日限量版Prada Dimensions 4色眼影盤 HK$870



經重新演繹後的PRADA DIMENSIONS 眼影盤，外盒已極具節日氣氛，從金白配色加上糅合3款Metal Foil 色調，以及1款Hyper Matte。粉質輕盈，能夠輕鬆打造炫目迷人眼妝。

聖誕限定彩妝2024｜眼妝推薦【3】Bobbi Brown x PAC-MAN跳脫玩味八色眼影盤 HK$570



Bobbi Brown與街機遊戲PAC-MAN聯乘，將化妝變得玩味化。包裝外盒充滿驚喜，蘊藏移動遊走的遊戲設計，內含8款有趣又易於搭配的色調，包含柔滑霧面、亮目閃片及璀璨金屬質地，趣味與實用性兼備！

聖誕限定彩妝2024｜眼妝推薦【4】RMK 2024節日限量版粉色魅影眼影胭脂盤 HK$490



提到聖誕，當然不少得代表色：紅色！RMK 這款揉合粉紫色調的多用途彩妝盤，能夠讓色調變得易襯好用，無需技巧亦能打造融膚、不甜膩的妝容。

聖誕限定彩妝2024｜眼妝推薦【5】YSL Beauty 高訂皮革四色眼影盒 COUTURE MINI CLUTH (限量N°024色號) HK$655



如果你是個顏值控，強烈建議你入手這款YSL 的節日限量眼影盤！整個節日系列，以閃爍耀眼金色蕾絲設計，加上金縷繁花壓印圖案，全新限量色調融合了金色、銅色與棕色的璀璨和諧色彩，無不流露奢華優雅之美。

聖誕限定彩妝2024｜眼妝推薦【6】RMK 2024 節日限量版柔光眼影霜 HK$290



要是擔心珠光眼影會失手，濕潤同時易推開的眼影霜亦是個好選擇。眼影霜中含有微光澤感，能夠營造出眼妝重點，在眉目眼神間透露派對感。

聖誕妝容重點：2. 閃爍度

如果你不擅長濃妝，亦可以利用帶有細微亮粉或明顯光澤感的彩妝，例如光影粉或高光等，在臉頰骨和眉骨上添加些許亮粉，讓妝容更加立體和閃亮。

聖誕妝容重點：2. 閃爍度（李樂瑤 攝）

聖誕限定彩妝2024｜光影推薦【1】TOM FORD Blush Highlight Duo #01 High Altitude HK$670



繼全黑的 Black Lacquer 推出後，Tom Ford再以清爽、簡潔的白色美學，打造出Soleil Neige 系列。這款膏狀腮紅以及高光，以雪地上的微光為靈感，能夠輕鬆展現出仿如陽光親吻般的光采。

聖誕限定彩妝2024｜光影推薦【2】植村秀 x TASAKI聯乘系列限量版光影粉 珊瑚金珠 HK$305



限量版光影粉由外到內都猶如奢華珍珠珠寶，加上TASAKI 標誌性的櫻花金與黃金金屬光澤，絕對可以點綴節日造型。

聖誕限定彩妝2024｜光影推薦【3】Bobbi Brown x PAC-MAN 美肌光影粉 #Afternoon Glow HK$515



外盒雖然不能浮動，但內容物中印有PAC-MAN遊戲經典角色的浮雕設計，極具收藏價值！而柔和的珍珠粉紫色，一掃即帶來自然透光的妝效，讓肌膚散發由內而外的迷人光澤。

聖誕限定彩妝2024｜光影推薦【4】 Hourglass Cosmetics x Katie Scott Ambient Lighting Edit Unlocked 限量版調色盤 #The Evil Eye palette HK$790



Hourglass Cosmetics 與英國藝術家 Katie Scott 再度推出合作，這款象徵守護和直覺的限量版調色盤，當中包括腮紅、修容和高光，一盒解決妝容需要。

聖誕妝容重點：3. 光澤感

想打造由內而外的健康光采，當然要勤加護理。除了底妝，唇妝亦是一個容易看穿護理習慣的一環，選擇水潤透亮的唇妝不單能夠顯嫩，在派對昏暗燈光下，可以產生玻璃般閃亮和微妙的光澤，讓人眼前一亮。

聖誕限定彩妝2024｜唇妝推薦【1】PRADA 節日限定版經典唇膏 HK$395



來到聖誕佳節，PRADA MONOCHROME唇膏都紛紛披上節日限定PRADALAND 夢幻圖案，將品牌標誌性元素：Saffiano皮革和Re-Nylon再生尼龍等，延展至Prada 經典唇膏系列。唇膏加入雙歧桿菌萃取及可可巴油，輕盈無感配方，能夠持久不變乾，同時確保色彩持久如新。

聖誕限定彩妝2024｜唇妝推薦【2】 YSL LOVESHINE情迷水光唇膏 HK$400



YSL 今年的節日系列，以白色亮漆設計配以飾以金色網紗，充滿浪漫感！兩款全新 LOVESHINE 情迷水光唇膏閃爍色調，看似難以駕御，但卻十分易搭配，讓日常妝容亦能綻放奢華感！

聖誕限定彩妝2024｜唇妝推薦【3】TOM FORD Soleil Neige



聖誕限定彩妝2024｜唇妝推薦【3】TOM FORD Soleil Neige （李樂瑤 攝）

光澤唇釉可以為唇部帶來迷人的光澤感和豐盈效果，除了可以選擇輕盈而不厚重的唇釉，帶有微珠光感的唇膏亦能令唇妝更出彩！

聖誕限定彩妝2024｜唇妝推薦【4】 Bobbi Brown x PAC-MAN 晶鑽豐盈護唇精華 6ml HK$350



近年唇釉、唇油等大行其道，這款看似十分難用的唇部產品，其實是款晶鑽豐盈護唇精華！當中蘊含植物油及透明質酸混合滋潤配方，瞬間帶來亮澤豐盈效果，長效保濕的效果更是乾唇女生的福音。

聖誕限定彩妝2024｜推薦【5】 TOM FORD Soleil Blanc Shimmering Body Oil 100ml HK$990



想營造光澤感，閃粉身體美膚油亦是個好選擇，質地輕盈、不會結塊或沉澱成細紋或皺紋，同時能夠深層滋潤皮膚並賦予自然光澤，讓肌膚看起來像陽光親吻般，令人無法抗拒！