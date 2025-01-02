Hermès加價2025｜傳Birkin將突破10萬？8大熱門款最新價格

愛馬仕加價2025｜不少奢華時尚品牌都會在每季作價格調整，法國奢侈品牌愛馬仕 Hermès 當然不例外。日前外媒消息透露，Hermès 預計在2025年進行新一輪價格調整，內地加價幅度介乎約6至12%。其中經典款Birkin鉑金包預計價格或將突破10萬元人民幣。想購買Hermès手袋的女生們要趁早入手了！



Hermès加價2025｜8大熱門款最新價格：Birkin 25cm

愛馬仕（Hermès）經典手袋中，Birkin Bag無疑是許多女生心中的Dream bag。除了擁有公認的高雅設計，Birkin Bag也因供不應求而顯得愈發珍貴。最新消息顯示，Birkin 25cm Togo 內地售價將加11.82%，價格從93,900人民幣上調到105,000人民幣，首次突破十萬大關。

Hermès加價2025｜8大熱門款最新價格：Birkin 25cm Togo（sothebys）

Hermès加價2025｜8大熱門款最新價格：Kelly 25cm

至於Hermès Kelly 25cm Togo 價格升幅與Birkin 25 Togo相同，內地售價均從93,900人民幣上調到105,000人民幣，加價+11.82%。

Hermès加價2025｜8大熱門款最新價格：Kelly 25cm Togo（sothebys）

Hermès加價2025｜8大熱門款最新價格：Kelly 25cm

Hermès Kelly 25cm Epsom也是奢侈品市場上的熱門款式之一，其經典設計和高品質材料使其深受女性喜愛。據消息指，新一年 Kelly 25cm Epsom 手袋價格將從97,750人民幣上調到10,600人民幣。

Hermès加價2025｜8大熱門款最新價格：Kelly 25cm Epsom（sothebys）

Hermès加價2025｜8大熱門款最新價格：Kelly Danse

據悉 Hermès Kelly Danse 手袋內地價格將從72,250人民幣上調到80,200人民幣，加幅達到7,950人民幣。

Hermès加價2025｜8大熱門款最新價格：Kelly Danse（sothebys）

Hermès加價2025｜8大熱門款最新價格：Mini Kelly 一代

消息預測，Hermès Mini Kelly 一代的價格將從 56,500 元人民幣加到 63,150 元人民幣，大幅加價 6700 元人民幣。

Hermès加價2025｜8大熱門款最新價格：Mini Kelly 一代（sothebys）

Hermès加價2025｜8大熱門款最新價格：Mini Kelly 二代

Hermès Mini Kelly 二代的內地售價則預計從 77,650 元人民幣加到 86,300 元人民幣。

Hermès加價2025｜8大熱門款最新價格：Mini Kelly 二代（sothebys）

前少女時代成員Jessica也是Hermès的忠實用家，Mini Kelly亦經常出現在她的時尚穿搭中。（jessica.syj@IG）

Hermès加價2025｜8大熱門款最新價格：Mini Constance

作為Hermès的大熱經典款，Hermès Mini Constance 在2024年的價格為 75,500 元人民幣，預計2025年價格將調整至 81,500 元人民幣；綜觀眾多袋款，Hermès Mini Constance 升幅較低。

Hermès加價2025｜8大熱門款最新價格：Mini Constance（sothebys）

Hermès加價2025｜8大熱門款最新價格：Picotin 18

據消息指，新一年內地Hermès加價幅度最高的手袋為 Picotin 18，預計將從 27,050元人民幣加至 30,250 元人民幣（+11.83%）。

Hermès加價2025｜8大熱門款最新價格：Picotin 18（sothebys）

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資料來源：INSIGHTS NEWS WIRE