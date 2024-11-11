真有錢人除Hermès都用甚麼？盤點貴婦圈4大「身份象徵」品牌手袋

都說貴婦買包的盡頭是BV、名媛千金都揹MIUMIU，在重要場合上，包款的選擇也代表著一個人的身分地位，那麼究竟真正的真正有錢人都喜歡揹甚麼包呢？



除了眾所周知的Hermès外，還有哪些品牌最受富豪們喜愛，以下就為大家盤點4款「上流社會」人手一只的頂奢手袋～

除了Hermès外，快來看真正有錢貴婦們喜歡揹甚麼品牌的手袋（點擊放大瀏覽）▼▼▼

盤點真正貴婦愛用4大頂奢品牌手袋（小紅書@潘潘中古；01製圖）

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1. MOYNAT Rejane

巴黎傳奇手袋品牌MOYNAT，是唯一一個在法國市中心擁有手工訪的品牌，若不是對精品手袋有深入研究的朋友，甚至根本沒聽過這個品牌，但MOYNAT卻早已在上流社會中聲名遠播，特別是深受社會精英們的喜愛。其中最具代表性的包型Rejane，低調到不能再低調，但卻依舊極具影響力，目前香港僅有兩間專櫃，地點分別位於金鐘太古廣場和中環置地廣場。

2. Loro Piana Extra Pocket

近幾年爆紅的意大利頂級品牌Loro Piana，也被說是「老錢風的代表」，尤其是Extra Pocket L19手拿包，光憑著這款就成功讓大批「養馬人」轉戰Loro Piana，整個貴婦圈全都在瘋搶它，據傳目前想買Loro Piana，專櫃至少等3個月以上才能買到，可見能買到Loro Piana的絕對都不是一般人，像是台灣富豪郭台銘妻子曾馨瑩近期度假揹的就是Loro Piana草編包。

Loro Piana Extra Pocket L27，$24,500



3. Bottega Veneta Andiamo

都說貴婦買手袋的盡頭是Bottega Veneta，有「意大利愛馬仕」之稱的BV，無logo的低調設計向來深受貴婦圈喜愛，台灣名媛孫芸芸、章小蕙全都是BV的忠實粉絲，其中經典的Andiamo系列人氣最高，簡約又高級感滿滿，上身後氣場十足，不管是任何場面都能撐得起，而且還是屬於耐看，又不會過時的款式，投資一下還是非常值得的。

Bottega Veneta Medium Andiamo，$39,500



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4. Goyard ARTOIS

被譽為「歐洲皇室御用手袋」的法國頂奢品牌Goyard，過去一直都走低調路線，不過近幾年Goyard的熱度可以說是越來越高，難買程度與Hermès不相上下，甚至已經成為名媛貴婦們最新的身份標籤，其中包括ARTOIS、Saigon、Bohème Hobo、PLUMET這幾系列都是大熱款。

此外，Goyard的頂級做工更是讓它成為「長期主義者必入精品手袋」之一，從年輕揹到老都不過時，算下來真的性價比超高，揹十年以上都可以揹回本了。

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