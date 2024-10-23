Hermès｜10招學會分辨愛馬仕手袋真假　皮革質感、縫線、五金細節

愛馬仕（Hermès）手袋是許多女人的夢想，尤其Birkin柏金包和Kelly凱莉包，更是許多人夢寐以求的手袋款式。



值得一提的是，愛馬仕手袋皆出自匠人純手工製作，因此要價不菲，數量也不多，所以不少人會透過海外代購或到二手賣場購買，使得市場上開始出現仿冒品，這回JUKSY整理出10招分辨愛馬仕真假的方式，幫助大家避免受騙！

愛馬仕Hermès真假分辨10招一次看（點擊放大瀏覽）▼▼▼

10招教你辨別Hermès手袋真假（小紅書@沒feel；01製圖）

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1. 皮革質感

愛馬仕（Hermès）真品皮革柔軟、光滑，且表面顆粒飽滿，顏色也較均勻；仿冒品通常使用劣質皮革，手感較硬、光澤較黯淡，顏色可能會有不均勻的情況出現。值得一提的是，正品手袋因為使用天然皮革，包身紋理會有自然的皺褶；反觀，仿冒品的紋理會非常勻稱規則。

2. 皮革氣味

愛馬仕（Hermès）真品帶有天然的皮革氣味；仿冒品的人造皮革則會有濃厚刺鼻的化學氣味。

3. 斜紋縫線

愛馬仕（Hermès）真品所採用的縫線是三股邊的斜紋線，看起來像是扭轉進去的感覺，這是品牌獨有的傳統工藝；仿冒品則會用較死板的直線處理。

4. 拉鍊五金

拉鍊尾端的「H」五金字樣也是關鍵，真品是有質感的拋光，且拉鍊形狀較圓潤流暢；仿冒品看起來較粗糙暗淡。除此之外，真品的拉鍊頭會與拉鍊縫線平行；仿冒品則有可能會90度垂下。

5. 其他五金細節

除了拉鍊，其他五金細節，手袋金屬皮帶卡槽，真品的拋光光滑、有質感；仿冒品則會看起來較黯淡粗糙。不僅如此，Birkin柏金包和Kelly凱莉包中間圓圈處的五金也要注意，真品的內圈會有弧度；仿冒品則有可能以直角切面處理。

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6. 燙金標誌

愛馬仕（Hermès）的Logo標誌是以手工壓印的方式製成，字體較自然清晰、無暈染，且燙印位置的線條也會更加細膩；仿冒品通常是一次性壓印，可能會有包糊、位置不準確的問題，壓印位置也容易產生粗糙紋路。

7. 皮帶金屬釦的刻字

除了燙金Logo標誌，皮帶金屬釦上的刻字也要注意，真品的字體清晰細緻，刻槽處也較光滑，金屬釦的拋光有質感；仿冒品的刻字較淺、粗糙，且不光滑，金屬釦也很容易氧化變黑。

8. 身分證代碼

曾有專業人士表示，愛馬仕（Hermès）的身分證代碼不同於其他精品品牌，愛馬仕會壓上包包生產年份的代表英文字母和製作匠工的數字代碼，看起來也會有手工印製的痕跡；仿冒品則多為機器壓印，壓紋不明顯之外，也會看起來比較死板。

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9. 包裝盒

除了手袋本體，也可以從包裝盒看出端倪，真品的盒子質地堅固且有厚度，顏色是較深的橙色，邊緣採用微霧面的黑色線條包框；仿冒品的盒子質地較軟、較薄，包邊的黑框會呈現透亮反光的樣子。

10. 防塵袋

防塵袋也不能忽略，真品舊款的米色防塵袋印有人字形紋路，中間則印有棕色Logo標誌，新款防塵袋則以橙色棉質法蘭絨材質製成，中間同樣印有清楚的棕色Logo標誌，值得注意的細節是，Logo標誌上手袋「H」字樣的小圓圈符號，中間上方並非密合，而有兩條細細的斜線。仿冒品的防塵袋質地較硬且粗糙，Logo標誌印刷也會比較模糊。

無論是透過代購或二手賣場購買精品都要特別注意，除了在購買前向賣家索取產品證明文件，收到商品以後如果不放心只靠自己驗證，也可以尋求專業檢驗機構鑑定，幫助辨別真偽。

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