團年飯不一定要在年三十？麥玲玲指出4大要點：煮米飯時要留一點

雖然今年沒有「年三十」，不過相信不少人都會在「年廿九」，與親戚相聚食團年飯。隨著各有工作和生活圈子，家人難以抽空團聚，因此團年飯便是個好機會，與親戚保持聯繫。只要心中有「年三十」，哪天都可以是「年三十」，玄學家麥玲玲師傅指出，其實團年飯不一定約在農曆十二月三十日，只要選擇這些日子便可！



何時可以食團年飯？

其實只要團年的日子並非屬於「陰錯」、「陽錯」或破日便可；而最佳的選擇，是在「天德」或「月德」等的好日子。

玄學家麥玲玲師傅指出，其實團年飯不一定約在農曆十二月三十日。(《飯戲攻心》劇照)

團年飯習俗禁忌1. 拜祭神明及祖先

拜菩薩要大香、細香各三支；拜地主要五支香；要在分別拜過五方土地龍神後；然後才上三支香拜祖先。

團年飯習俗禁忌2. 菜餚

要包括至少一款酒，及要具備寓意吉祥的小菜。另外，要有魚、肉、雞、鴨等四道主菜，再加上另外四道小菜，這稱為「四盤四碗」，取其諧音「事事如意」。

菜餚要包括至少一款酒，及要具備寓意吉祥的小菜。(《飯戲攻心》劇照)

團年飯習俗禁忌3. 添飯

在吃團年飯時，各人皆宜添飯，代表「添福添壽」；而為團年煮的米飯亦需準備多一些，好謁可以留起一點，代表「年年有餘」。

飯後長輩會派利市給後輩。(《愛回家之開心速遞》劇照)

團年飯習俗禁忌4. 派利市

飯後長輩會派利市給後輩，而放於枕頭下的利市稱為「壓歲錢」，注意「壓歲錢」的數目應該為雙數。

** 資料由麥玲玲師傅授權轉載