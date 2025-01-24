七仙羽2025蛇年運程｜12生肖運勢排行榜：肖馬、猴、鼠事業運高升

七仙羽2025生肖運程｜蛇年將至，相信不少人都好奇接下來一年的運程，以及各種挑戰與機遇。香港著堪輿學家七仙羽師傅，在新著作《七仙羽教你蛇年招財納福》中，就分享了12生肖於蛇年的運勢排行榜和運勢走向，想知道自己的生肖運勢排第幾名？記得要看下去！



12生肖幸運色及數字：肖猴、鼠這樣增強運勢

鄭希怡 Yumiko的生肖是雞（IG@yumiko.chengy）

2025生肖運程｜乙已蛇年運勢排行榜 第1位. 雞：三合

這一年充滿希望與機會，有異性幫助和良好人緣，助力商業合作和社交活動。學術、科研或公職方面表現突出，可把握進修機會，提升專業能力。領導才能在政治或管理層面彰顯，但須注意法律和倫理挑戰，避免不必要的糾紛。謹慎處理人際關係，保持警覺，防止小人是非。保持積極態度，謹慎行事，善用人際關係和領導才能，定能取得成就。

（IG@BOSS）

2025生肖運程｜乙已蛇年運勢排行榜 第2位. 猴：合、刑太歲、破太歲

犯太歲或會遇到波折，但多個吉星庇佑能帶來好運，化解困難。注意「刑太歲」和「破太歲」的影響，可能涉及法律糾紛，須謹慎行事，避免衝動。女性在事業和財運上有提升，男性受女性貴人幫助。在把握大展鴻圖的好時機，避免無謂爭執，保持冷靜。以積極態度應對挑戰，善用幫助，最終能克服困難，獲得成功。

2025生肖運程｜乙已蛇年運勢排行榜 第3位. 牛：三合

2025年將面臨挑戰和機遇。情緒上可能有起伏，但這是成長的機會。職場上，專注工作表現，避免爭執，有機會升遷，但要平衡工作和生活。注意健康，尤其是循環系統。財務上要謹慎理財，避免高風險投資。家庭和感情方面，多溝通理解，維持和諧關係。

2025生肖運程｜乙已蛇年運勢排行榜 第4位. 狗

2025年運勢佳，是大展鴻圖的好時機。經歷2024年的風雨後，雨過天晴，無論是學生或職場人士，都應抓住機會，大膽前行。人際關係和工作合作機會極佳，上司和同事是堅強後盾。感情生活美滿，是深化關係或尋找新愛情的好時機。儘管運勢好，仍須注意經濟損失和健康問題。保持謙虛勤奮，做好淮備，抓住每次機遇，在新一年可取得更大進步。

TWICE Sana的生肖是鼠（IG@m.by__sana）

2025生肖運程｜乙已蛇年運勢排行榜 第5位. 鼠

這是未來三年來運勢最佳的一年，尤其在秋季後，事業與人際關係將更加順利。貴人相助，使工作更加得心應手，遇到困難也能轉危為安。然而，應留意人際交往中的是非，保持冷靜謹慎，避免不必要的衝突。家庭和職場上可能出現爭執，適當退讓能帶來和諧關係。保持積極態度，把握機遇，屬鼠朋友將取得成就。

劉俊謙的生肖是龍（IG@lauchunhim.terrance）

2025生肖運程｜乙已蛇年運勢排行榜 第6位. 龍

2025年將迎來轉機，困難減少。工作上可能有變動，需要靈活應對，努力展現能力，升職機會可期。財運方面，注意財務波動，謹慎管理，避免衝動花費。感情生活有喜慶，如結婚或添丁，但須謹慎處理異性關係，避免誤會。健康上，注意小病小痛。

2025生肖運程｜乙已蛇年運勢排行榜 第7位. 馬

馬年出生的男性在乙已蛇年事業和生活步步高升，女性易獲得異性貴人支持。有吉星加持，心情輕鬆。然而，須注意健康和安全，防止意外或小病。「晦氣」可能引發小是非，保持耐心與寬容可減少麻煩。謹慎管理財務，避免冒險，關注長輩健康。感情上可能面臨考驗，緊記保持忠誠與正直。

李英愛的生肖是豬（IG@leeyoungae0824）

2025生肖運程｜乙已蛇年運勢排行榜 第8位. 豬：沖太歲

2025年，生活和職業可能有變動，但也是新機遇的開始。家庭方面，可能遇到矛盾，應保持耐心，避免衝突。情緒波動較大，要學會調節，通過運動或與朋友聚會來疏導壓力。謹慎理財，避免過度投資和冒險性消費。宜特別關注長輩健康，定期檢查，給予關愛。這一年需要耐心和智慧來應對挑戰，積極面對，尋找新方向。

2025生肖運程｜乙已蛇年運勢排行榜 第9位. 蛇：值太歲

今年挑戰多，要於逆境中尋找轉機。吉星解神帶來一線生機，提醒即使在黑暗時刻也有光明指引。情緒起伏不定，需保持平和，管理情緒。凶星「伏屍」和「指背」暗示突如其來的變故，宜多加提防，謹慎交友，避免捲入是非。因犯太歲影響，避免大舉動士或遠遊。着重提升自我，學習新技能。勇敢面對變化，充分發揮智慧與堅韌，為末來的成功打下基礎。

林志玲的生肖是虎（IG@chiling.lin）

2025生肖運程｜乙已蛇年運勢排行榜 第10位. 虎：刑太歲、害太歲

因犯太歲帶來變動和困難，將面臨一些挑戰。在人際關係上或會有緊張，甚至遇到小人，財運和健康也須注意。然而，「福星貴人」帶來貴人幫助，尤其在事業和人際上。因此，宜保持積極態度，多拓展社交圈。避免參與不必要的爭論，因「卷舌」星可能引發口舌是非。避免大筆支出和高風險投資，做好財務規劃。以積極心熊迎接挑戰，化不利為優勢。

2025生肖運程｜乙已蛇年運勢排行榜 第11位. 兔

2025年雖沒有犯太歲，但可能面臨一些挑戰。健康、人際關係和職場環境可能不太順利，但有吉星助力，保持正向心態即可克服困難。事業方面，要堅持誠信和正直，避免與小人爭執，謹慎做決定。人際關係可能有磨擦，宜保持冷靜，練習控制情緒，適當忍讓。注意小毛病和家人健康，避免高風險活動。

湯唯的生肖是羊（Getty images）

2025生肖運程｜乙已蛇年運勢排行榜 第12位. 羊

這一年將充滿挑戰和考驗，但也是成長的機會。健康方面，注意避免高風險活動，運動時做好防護。人際關係可能受女性親戚壓力影響，多溝通以化解誤會。職場上，低調行事，謹慎決策，保持冷靜以應對困難。財務上，做好資金規劃，避免冒險。這一年考驗耐性和智慧，將挑戰視為成長階梯，保持平常心，堅持到底，最終會穩健地走向末來。

香港著名堪輿學家七仙羽師傅（黃寶瑩 攝）

七仙羽師傅的著作《七仙羽教你蛇年招財納福》（黃寶瑩 攝）

** 資料由七仙羽師傅授權轉載