【Art Basel外】看得懂的Diptyque香氣展覽　香水選擇困難症必玩

來到3月最後一星期，灣仔會展的Art Basel、中環海濱的Art Central等都進行的如火如荼。

Diptyque在中環海濱Art Central設立香氣展覽，有香水選擇困難症如我的，都應該去看看。（品牌圖片）

朋友傳來惡耗，說今年Art Basel的門票一早售罄。一票難求逼進人山人海的藝術展當中，除了朝聖親眼看看大師作品，或是藝術品買賣市場有瘋狂，當中有能看得到，甚至「觸得到」的藝術體驗嗎？以下幾個品牌聯乘的展覽項目，是「看得懂」的編輯推介。

Diptyque – 給「香水選擇困難症患者」的香氣展

Diptyque在中環海濱Art Central設立香氣展覽，有香水選擇困難症如我的，都應該去看看。

選香水的選擇困難症，筆者時時有，但當玩過這個嗅覺體驗，突然對香味有了恍然大悟的全新理解，非常有趣。

有留意Diptyque香水的粉絲，必定知道每支香水背後，也藏了屬於它故事的小畫一張。品牌今年進駐中環海濱的Art Central，設置「多元感官展覽」。除了將每支香水的畫投影出來、有專人跟你分享故事之外，最特別莫過於品牌將較為人所熟悉的13款香水，各設兩個「嗅覺裝置」，讓你辨別出每支香水，除了最主要的原材料，還有什麼「嗅覺驚喜 (Olfactory Accident)」在背後，讓它的氣味能如此與別不同。

Diptyque在中環海濱Art Central設立香氣展覽，訴說每支香水背後的「秘密」，無花果香水背後的「小木盒」，你知道是有故事嗎？

還是不理解？那就說說，不少人都喜歡「Philosykos」無花果淡香水。香水原來是兩位創辦人一次希臘旅行時，用小木盒裝了一些無花果樹葉，帶回巴黎送給沒有同行的第三位創辦人Christiane。過了好幾年Christiane打開盒子，才發現無花果樹葉，氣味不但久久不散，而且愈見濃烈，於是成為靈感創作了香水「Philosykos」（意思是無花果樹的朋友）。而香水主要成份除了無花果樹葉、無花果乳等，更有「黑胡椒」。或許就是平常不易發現的黑胡椒氣息，令一支平平無奇的無花果香水，成為不少人的心頭好。

+ 3 + 2

相關文章：

【Art Basel 2019】3分鐘不打卡「深度文」：在茶漬中看時間流逝

【Art Basel】 3大不容錯過的打卡位 x 必睇作品推介 ！

La Prairie － 比擁貴婦級護膚品更夢幻的體驗

La Prairie與韓國燈光藝術家合作，於Art Basel收藏家會客廳的La Prairie Pavilion中，展出三件作品。（梁秀雅攝）

今年各大藝術展的一大風景，除了多了不用媒介藝術，也多了很多韓國藝術家進駐。La Prairie一如往常參與Art Basel，今次帶大家深入「Art Basel收藏家會客廳」區域，看看品牌跟韓國藝術家Chul-Hyun Ahn合作，以光帶大家進入「皮膚層」，撇開艱澀的理論，感受一下光的折射的夢幻威力。聽起來很深奧？Ahn是位燈光藝術家，作品「Transparency」，有如一道連環折射的大門，讓人置身超現實的空間之中，而不同層次的鏡子，則代表不同的皮膚層，看看光如何無限地折射。即使無意深入地探討「無限」的感覺，也會令人有置身於幻境的錯覺，非常有趣。

「我把幾何形態和禪宗虛無的冥想轉化成結合光線、空間和科技的藝術作品。我希望能誘使觀賞者深入思索他或她身邊的環境，尋找當中的缺失。虛無和其無限的本質令我著迷，因此我試著探索折射，令人身臨其境和營造幻覺的無限可能。」 韓國藝術家Chul-Hyun Ahn

+ 5 + 4 + 3

Breguet － 反思海洋塑膠災難

Art Basel以外，鐘表品牌Breguet與環保藝術家Liina Klauss合作，收集30,000件香港海洋塑膠垃圾做成裝置藝術，在尖沙咀1881公館免費展出。（大會提供）

終於，來到個人私心最關注的話題推介。

沒有時間、未買票入場看藝術展不緊要，基本三月底香港處處都是展覽，當然有免費選擇。鐘表品牌Breguet因多年來與航海結下不解緣，近年關心水污染問題。請來環保藝術家Liina Klauss，與慈善機構「無塑海洋」、義工及學生團體到屯門蝴蝶灣，收集超過30,000件的海洋塑膠垃圾，包括大家都丟棄過的：爛玩具、膠水樽、包裝袋、拖鞋等。並將這30,000件海洋塑膠垃圾，打造12米x 6米的裝置藝術，喚醒對日常使用塑膠的問題及關注。

+ 6 + 5 + 4

「Beyond Plastic: Breguet, the Marine Explorer」展覽開放時間

日期： 2019年3月30日至31日（星期六至日）

開放時間 ：早上11時至晚上9時

地點：尖沙咀1881公館

【周五心意運動．讓#心意成為眼和耳】您捐一份$50晚餐錢，已可支援獨居視障人士解決家居危險及嚴重衞生問題，即到「01心意」平台捐款支持【香港失明人互聯會】獨居失明人家居清潔計劃