Karl Lagerfeld一年減肥92磅　全為CELINE主帥　比CHANEL更具話題

Karl Lagerfeld（1933至2019）於2月19日因病逝世，享年85歲，一代時尚界巨星殞落。人稱老佛爺的Karl Lagerfeld，出生於德國漢堡的他，14歲時全家移民巴黎，懂英、法、德和意大利四國語言，先後為Chloé、FENDI工作，1983年出任CHANEL設計師，成功在不被看好的情況下令品牌起死回生，近年的時裝騷由超市到人工沙灘，每場都是焦點、每場都是經典。

Karl Lagerfeld的減肥史，分分鐘比CHANEL的台上設計更經典，愛美的他曾為穿一男子設計的時裝減掉92磅。（美聯社）

Karl Lagerfeld減肥血淚史？先重溫一下經典舊點（點圖即看===>）

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比CHANEL設計更傳奇：13個月減掉92磅

跟Karl Lagerfeld的CHANEL時裝騷一樣成為經典，甚至更傳奇的，還有他的減肥血淚史。2000年代，他用13個月時間減掉92磅，成一時佳話，更於2004年將心得及方法輯錄成暢銷書《The Karl Lagerfeld Die》，開賣首一年便在亞洲及歐洲賣出20萬冊。現在一起回顧老佛爺，可能比CHANEL設計更為經典的「減肥哲學」。

《The Karl Lagerfeld Die》（amazon）

減肥Rule no.1：不為健康、只為時裝

2000年11月1日，一天Karl Lagerfeld起床時發現，他不再滿意自己的身形，並決定要減到像鉛筆一樣瘦削。「我一直以來對自己有點過重的身形，都很滿意自在，亦從沒任何健康問題（或者有的，是更糟的情緒問題）。但我突然有一天，很想穿Hedi Slimane的設計，但那些時裝，都是設計給很瘦很瘦的男生，那迫使我一定減肥最少80磅……但我不認為能在一年內減如此多……而實際上，我花了13個月達標。」他在著作中如此形容。

早前因將CELINE改頭換面而負評不絕的Hedi Slimane，其設計曾是Karl Lagerfeld減肥的終極目標。（vcg）

Hedi Slimane這名字熟口熟面？沒錯，他是去年剛上場爭議性十足，將Céline改成CELINE的新任主帥。在此之前，他曾為Saint Laurent及Dior Homme效力，非常修身的男裝設計，是其一手開創屬於2000年代的經典。Karl Lagerfeld就是為了穿起Dior Homme的修身系列，開始另一傳奇──減肥。

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90年代的Karl Lagerfeld，與CHANEL眾模特兒合照，你又認得他嗎？（VCG）

「為時裝減肥最健康」

時裝成了他「最大最健康的減肥動力」，並在著作中推廣信念：「沒有什麼比無法穿起心儀已久的時裝、穿起總是太窄身而更糟糕。」雖然未必是其他營養師、減肥顧問所認同，但他教追隨者要憑意志減肥，更在訪問中提及：「你就將軍，而軍隊中只有一位士兵。你一定要給予清晰的指示，也一定要他達成任務。或許會令他反感，但他從無選擇。」與身體一起去打這場硬仗，Karl Lagerfeld如此形容，並用上他形容接近懲罰性的減肥方法。

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獨門方法受質疑：每日一餐不運動



Karl Lagerfeld的減肥法名為「Spoonlight Program」，非常低脂、低卡、低碳水化合物的飲食法則。只吃魚、瘦肉、生果、脫脂奶及蔬菜等，每日一餐，配合代餐、營養補充品等讓身體每日只吸收1,200卡路里。共同著作的減肥顧問兼醫生Jean-Claude Houdret甚至指出，代糖及健怡可樂可以自由食用，但絕不建議多做運動，因為「因為運動會導致使人感肚餓的風險產生。」如此極端的減肥方法，當然不是人人適合，也有聲音質疑，要是你不像Karl Lagerfeld般有錢，有私人大廚、減肥醫生；也不能隨意吃到書中推祟的減肥菜式：如法式燒鵪鶉、烤珍珠雞等，也不能應用這減肥法。甚至有專家質疑，單憑「意志力」減肥並不持久。

Karl Lagerfeld的出現，早已成為時裝周以至各大活動的追捧打卡對象。（Getty Images）

而對成功減肥的最大關鍵，Karl Lagerfeld則如此妙問妙答：「我想我能如此快應適是因為我從不吸煙、不碰毒品，也從不酗酒。換句話說，你要像我這樣一個真正的悶蛋，才能減肥成功。」

Source：vox.com、slate.com

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