【輕熟女】不再天真以為愛情大過天　成為對自己負責任的「大人」

曾經，我們天真地以為生命中只有愛情，眼前這個人是你的全部，甚至覺得可以為了他放棄一切，只為天長地久。 然而，現實環境會一一打破那些建造出來的美夢，一次又一次地重擊，為了讓你正視眼前有更多值得重視的事物。晃眼間，將近 8 年、10 年的時間，從前在乎的早已微不足道；這段過程也許很辛苦卻充滿養分，披荊斬棘走過後，又能領悟哪些人生道理呢？

隨著年紀越長，有份穩定的收入，是很基本的一件事。（日劇《校對女王》劇照）

收入穩定，才有朝下一步前進的籌碼

人們總會以年齡做為人生階段的分水嶺，例如 25 歲邁入輕熟女時期、28 到 30 歲結婚、30 到 32 歲生小孩…..。雖說這只是社會的一種界定，沒有一定得按照「程序」走，且每個人都有自己的規劃，但在社會「走跳」一陣子後，會深刻體會「有錢能使鬼推磨」的不變原則。

結婚要錢、養小孩要錢、買房子要錢、出國旅遊也要錢。沒錯，金錢不是絕對萬能，但卻是我們實踐未來、夢想不可缺少的要素，隨著年紀越長，有份穩定的收入，是很基本的一件事。

健康，就是最大的財富

雖然前面才剛提到金錢的重要，但如果沒有健康的身體，即便家財萬貫又有什麼用呢？

你開始會關注健康議題、食安新聞，並定期安排健康檢查，注意哪些東西會危害身體，學習一些從前眼中的「無聊之事」；或者，某些人已歷經了親人、朋友的生離死別而感到害怕，從中體認了健康無價、保健養生的重要：「唯有健康，才能讓我們走向長遠的道路。」

如果沒有健康的身體，即便家財萬貫又有什麼用呢？（韓劇《Doctors》劇照）

時間就像小偷，在不注意的時候偷走了各種選擇

歲月像把刀，每天馬不停蹄地在後頭追趕著我們，催促大家要盡快往前面，不要虛度光陰。

世界上形形色色的人，有人富有、有人貧困、有人健康、有人病困，唯一公平的正是「時間」，就算是比爾‧蓋茲一天也只有 24 小時。時間一分一秒地在走，只有自己能善加規畫，在有限的時間裡，把握每一個當下，否則未來便會時常處於懊悔中。

沒有既定劇本，自我定義生活的樣貌

沒有再去誰配合誰，你也許會找到一個與自己相襯的人，或是一個人摸索出一份生活模式，步調上是舒服且愉快的。

過日子比過節日重要，享受平凡知足的小時光原來是件那麼快樂的事！依舊會羨慕過著嚮往中生活的人，但也清楚大部分都必須靠自己努力，在生活中持續吸取養分，為了未來的理想打拼。

時間一分一秒地在走，只有自己能善加規畫。（日劇《東京妄想女子》劇照）

懂的取捨、衡量，自然能面對現實的殘酷

我們都知道，幾乎沒有一件事能 100% 順著計畫走，理想中的生活若能達到 80% 就很不錯了。因此，要能自我取捨，試圖在紛亂中找尋平衡。這個社會是現實的，揮別了年少無知的時期，漸漸明白許多事情無法改變，能夠調整的只有自我的心態，並且不斷求進步，才能持續與世界接軌，將現實化為最大的助力。

能夠調整的只有自我的心態，並且不斷求進步，才能持續與世界接軌，將現實化為最大的助力。（日劇《校對女王》劇照）

做個負責任的大人，扛起自己的人生

出社會後，自然而然會重視「責任感」這件事。上頭放心交工作交給你嗎？長輩開始正視你的意見了嗎？你學會對自己負責了嗎？不會有人在後面幫你擦屁股，「各人造業各人擔」，什麼樣的你，就創造什麼樣的人生。我們無法選擇生命的長度，但可以拓展寬度，在每一次的錯誤中學習、每一個經驗中成長，人生永遠都是自己的啊！

30 歲以後，美好的愛情在心中依舊美麗，但現實早已將那份嚮往推向更深更廣的層面。永遠不要忘記，我們都在努力，讓自己在各個面向成為理想中的那個人！

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】

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