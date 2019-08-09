愛情飢渴症：衝動裡面有一種快感　遠離則是一種操守｜女生讀書會

只管吃喝拉撤的，精神層面上，是底層中的底層；若在愛情上也只有這等程度的要求，當然會飢不擇食。 劉瑜在《送你一顆子彈》一書中，給了它一個名字－「愛情飢渴症」。

（《忘形換畫前》劇照）

為了解救飢渴 那注定是求之不得

男歡女愛，本來就你追我逐，但原來最熬人的，不是愛得死去活來，而是等待。在無盡的等待中，在悶納以前，硬要加「苦」字以示堅決，決不要就這樣平平穩穩。劉瑜道，這等男女悶到慌、等得悶，多是多年沒有拍拖，於是似是餓了很久的人，只求果腹。她寫道：「不管那個食物多難吃都堅信它就是自己最想吃的東西，並且不管它的價格如何，都一定要把它買回家去。」

總之，就是因為被飢渴沖昏頭腦，不管哪是甚麼，爛了破了的全然看不到。這種義無反顧，浪漫與愚蠢就只有一線之差。筆者覺得，多談戀愛，總是好的。但若然只是為了解救飢渴，那注定是求之不得，也必然會苦了伴侶。

（《去吧！女神兵團！》劇照）

沒有一個人是你的解藥 別把飢餓感誤解為他的價值

有人或會問，若然就只為了找個伴浪漫地消磨半生，有何「求之不得」？要一起蹉跎，也要臭味相投，也是一種修行，不是誰都可以，更別論你選的或許就只是最近你的那顆爛蘋果，也或許會笨到把那「飢餓感」誤解為他／她的價值。

劉瑜在文章中寫到：「記得崔健以前在某次採訪中說，他一般只和28歲以下的女孩戀愛，因為28歲以上的女孩總是太缺乏安全感，而且總是讓這種危機感敗壞了戀愛的其它樂趣。」筆者看了笑了又笑，只覺不是崔健認識的女生太少，就是他認識太少28歲以上的女生。不過，笑話歸笑話，她想說的是，若然沒有安全感，便會使對方成了你的解藥，而誰人又只能作你的藥，供你一生予取予求呢？那當然是求之不得，苦了伴侶了。

當然，大家都千瘡百孔，各取所需是最理想的。但在找愛人以前，只要記着一件事：我們生來孑然一身，從來都甚麼都不缺，所謂的「飢渴症」，也不過是一種想像罷了。

最後，她寫了一句矯情而又非常適合用作「金句」與標題的句子作收結：「衝動裡面有一種快感，而另一些時候，遠離則是一種操守。 」換成傭俗的筆者，則是：「不要做一隻愛情豬。」

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