【成長說明書】溫柔是一種能量　得不到釋放會造成內傷

去月讀了一篇報導，一項研究顯示，愛侶在一起至少要三個月，「我愛你」三字才可靠；近日，又在閱讀App「島讀」讀到周國平的《從痴迷到依戀》，解說愛情有數個階段。在這熙熙攘攘、 沸沸騰騰的時候，好好剖析一下自己與別人所謂的「愛」，到底是怎樣的一回事。

（《後來的我們》劇照）

男女間的小情小愛，與大是大非的人情世故，那原理可以相差無幾，如出一轍。因愛之名，可以扭曲自己與是非，正正是愛情可惡又可愛之處。若你也覺得好不迷失，在這些時候讀讀只談風月的文章，給自己歇息一下，也是好的。

周國平的《從痴迷到依戀》說愛情有很多個階段。

（《YOU》劇照）

為何他／她變了？－「迷戀不能稱作愛情」

很多人求之不得，輾轉反側，最不解的是：「為何當初他／她明明不是這樣的，怎麼說變就變？」或許，我們都浪漫，古有納蘭容若問：「人生若只如初見，何事秋風悲畫扇；而周國平則寫：「愛首先是一種痴迷。」就如你剛剛認識一個人，覺得甚是投契，想天天夜夜都膩着對方，他／她作甚麼，你也覺可愛。可是，不只怎樣，有時候愈走愈遠，熱情一點一點消散。

周國平說，愛情首先都是痴迷，卻不是所有痴迷都是愛情。他寫：「就如好色之途獵豔，無知少女追星，也有一股迷戀的勁兒，卻與愛情風馬牛不相及。」因此，容若所說的「等閒變卻故人心，卻道故人心易變」只是一個太浪漫的說法。有人也總是後知後覺，突然如夢初醒，突然悲哀：「為何會變這樣？」其實，由開始的時候，他／她所給你的，就不是那回事。

也就如，旅行總覺異國風景特別美麗；生於斯，長於斯還一樣不願離開的才算真正喜愛。

*更多周國平金句：

（《One Day》劇照）

愛不在乎天長地久？－迷戀長久，便轉化成依戀

旅行時候，總覺同光水處處；只要在一個地方待得長久，還是決定要留下來，即使千瘡百孔，還是欲罷不能，迷戀長久，變成依戀，愛一個地方如是，愛一個人如是。

因此，短暫而即時的愛戀不算愛情，只要時間夠長，如周國平所寫道：「愛便是這樣一種樂此不疲的玩味和欣賞。兩個相愛者之間必定是常常互相玩味的，而且是不由自主地要玩，越玩越覺有味道。」

（《Someone Great》劇照）

「愛是一種給予和奉獻。」

很多人時時誤會，把對方的付出視作度量衡，若他／她沒有做甚麼與甚麼，便即是不愛；可不知道的是，給予與奉獻對於墜入愛河的人來說，也是一種需要。

周國平寫：「溫柔也是一種能量，如果得不到釋放，便會造成內傷。」於是，我們會把喜歡的東西當成是孩子，不怕付出一切，互相成就。予取予求，只問回報的，別妄言說自己是愛。

《從痴迷到依戀》，說得十分直白平實，可筆者最認同的還是最後一斷，說到有人跟周國平說，這樣的愛情早己過時，現在的人大多只是犯傻，而他答：「犯傻也是一種能力，即使受挫敗仍不汲取教訓，始終相信世上必有他尋求的真愛。正是因為仍有這些肯犯傻能犯傻的男女存在，所以尋求真愛的努力始終是有希望的。」

似約翰連儂唱：「You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one.」知其不可而為之，即使是傻，也傻得可愛。愛一個人如是，愛一個地方如是。