時興速食，談情說愛的賞味期限更是更短。手指一左一右，輕輕一掃，便把對方分類歸邊。卻有那麼有那麼一個程式，反其道而行，要我們慢一點，再慢一點。想結交朋友？不如先寫封情信。

SLOWLY就打破一般「交友App」的傳統，不用照片，自己設計頭像，選定興趣，先把信寫好，系統會找志同道合的筆友配對。（手機截圖）

寫封越洋情書：無需照片 憑興趣配對

SLOWLY - 結交筆友平台由港人Kevin Wong及女友Jojo Chan開發，更奪Google I／O 2019的「Best Breakthrough Award」。奪獎當然是一個肯定，但筆者親身試用，覺得它確是實至名歸。最愛還是它的意念－在這速食世代，要人慢下來，特別是交友這回事。

普遍的交友平台，永遠是照片先行。「你的樣子如何，你的命運定必如何」。但是，SLOWLY就打破一般「交友App」的傳統，不用照片，自己設計頭像，選定興趣，先把信寫好，系統會找志同道合的筆友配對。

筆者試用，遭系統提醒，道是初次通訊，寫長一點！便發現在這速食世代，上一次好好認識一個人，是何時呢？上一次寫信又是何時？花這麼數分鐘，這樣純粹地認識一個人，在這速食世代，奢侈又浪漫得很。

+ 5 + 4 + 3

另類「集郵」：重拾懷舊志趣

另一用心地方，就是SLOWLY可在多個地區使用，用家除了可以結交來自不同國家的朋友外，程式還有「集郵」功能，讓大家重拾這老舊志趣。

「集郵」是老舊，「慢」也是。筆者終於發出不長不短的一封信，竟然十分期待對方答覆，卻沒有半分不耐煩。平常等待信訊，「己讀不回」的標示已磨光我們的耐性，而這樣的「越洋情書」卻讓我們重拾等待時候的浪漫想像。