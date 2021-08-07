12星座拍拖前後誰反差最大？雙子易情緒化　小氣金牛只對戀人大方

12星座／愛情｜拍拖前明明柔情似水，充滿熱情，拍拖後卻原形畢露，變得冷漠，甚至說出尖酸刻薄的話？星座中誰拍拖前後反差最大？在曖昧階段，雙方總會展現最好的一面，真正踏入戀情關係後卻判若兩人。人前溫柔體貼的雙子座，私下竟然非常情緒化；不過也有星座如天蠍、金牛戀愛後給人不一樣的驚喜！



星座中誰拍拖前後反差最大？（《熟女強人》劇照）

12星座誰拍拖前後反差最大？



不少人拍拖前後變化大，向來擁有雙重性格的雙子座，熱戀時溫柔體貼，一旦熱情過去便會變得冷漠，非常情緒化，甚至開始尋找下一個目標；人馬則「重友輕色」，忽冷忽熱愛玩失蹤。不過也有星座戀愛後給人意想不到的驚喜，予人小氣印象的金牛座，在戀人面前卻異常大方，對另一半百般包容。12星座中誰拍拖前後反差最大？

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12星座暗藏不少「公主病」？情緒多變又愛幻想的雙魚座過於依賴另一半，需要對方時時刻刻陪在身邊，幫自己處理問題，成為常見的「無法獨立」的公主病特質。還有哪些星座容易「公主病」發作呢？

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持久度是享受「性福」的關鍵，12星座床上表現各有不同，獅子座對性愛需求大，熱情且投入；至於山羊座，則能了解對方喜好，懂得如何在床上取悅伴侶；反而被動的巨蟹座不懂營造氣氛，影響戰鬥力表現。

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