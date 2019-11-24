鞋款喜好揭個性　穿破鞋崇尚自由？愛買新鞋者易患「依戀焦慮」﹗

擁有「天縱之聖」之稱的孔子有云：「觀其言、察其行、知其底，方識其人。」很多時，人們對於不熟識的人築成第一印象都是靜觀其言行，留意對方的行為舉止，如走路姿態或進食姿態等，及後再將視線停留在對方的衣著上，從對方所穿和所用之物默默地察覺他的真實個性，原來這一切都是有根有據的。

維多利亞·碧咸（Victoria Beckham）和大衛·碧咸（David Beckham ）一向都是英國上流社會的名人，當時更被英國王室邀請出席哈里王子的大婚典禮，Victoria腳踏鮮橙色高跟鞋非常耀眼。(Getty)

有時你想暗中洞悉心上人的個性，於是你默默地留意對方的社交網路，希望從對方的生活照中找到一絲痕跡。其實，很多時候並不需要這樣，你只要明白「觀其鞋，知其人」的道理就可以了。一份名為《Shoes as a source of first impressions》的研究調查報告指出，鞋子是可構成陌生人對自己的第一印象。研究結果指出互不認識的人，只要看一看對方所穿的鞋子便可正確判斷其年齡、收入、社會地位、政治取向、和其他重要人格特徵，主要原因是透過分辨鞋子的風格、價錢、顏色狀況等等。

這讓筆者聯想起著名偵探小說「福爾摩斯」的情節，主角福爾摩斯總能洞悉素未謀面的訪客來歷，皆因他總是細微地觀察對方所穿的鞋款或鞋上所有的蛛絲馬跡等等，那麼不同的鞋款是反映對方甚麼個性呢？

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1. 愛穿著浮誇設計的鞋子 ＝ 個性外向

美國饒舌歌手 Nicki Mina愛穿著顏色艷麗和設計浮誇的鞋子 (VCG)

浮誇設計、顏色艷麗的鞋履常見於時裝模特兒走台時所穿的裝扮，或是明星出席不同品牌活動才會選擇的款式，作為吸引別人的目光，研究指出，愛穿浮誇鞋履的人個性外向。例如：美國饒舌歌手 Nicki Mina也是一個愛穿著顏色艷麗和設計浮誇的鞋子，加上她平日的行為舉止都是十分出眾和惹人目光，性格也是比較奔放和高調。

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2. 愛穿實用的鞋子 ＝ 內心良善的人

鄉謠天后泰勒絲（Taylor Swift）也是穿實用鞋子的人，她就是穿著大眾的平民鞋履品牌Keds。 (Getty)

研究指，愛穿實用而不過於亮麗的鞋子的人，通常都是一個心地良善的大好人，實用的鞋子價錢通常定價也不會太高，用家也只著重鞋履的功能性，而鄉謠天后泰勒絲（Taylor Swift）也是穿實用鞋子的人，她一直被譽為最愛慈善、更是一個待粉絲極好的名人，當時Taylor Swift知道一個臨盆在即的女粉絲因家庭關係失去居所，丈夫又剛好失業，當她知道後，就立即主動聯絡該位女粉絲，並且為她買了一間房子，同時間，Taylor Swift亦參與了一些為患病兒童提供服務的活動等等。

3. 愛穿著有牌子的鞋子 ＝ 高收入人士

名模坎達兒·珍娜 （ Kendall Jenner）腳下穿上的是鞋子品牌Stuart Weitzman的高根鞋，在福布斯2018全球模特收入排行榜中，Kendall Jenner更以2,250萬美元的收入蟬聯第一 (Getty)

鞋履不單只是具有保護的作用，在精神的層面上，更可以反映一個人的個人修養或是社經地位。相信不少女生都渴望擁有一個名牌的手袋，通常名牌手食，鞋履都是女生一生必然涉獵的目標之一。研究報告指出，經常或選擇穿上有牌子鞋履的人都是屬於高收入者，名牌鞋履通常一對都動輒數千元，不是一般上班族捨得花的事。名牌反映經濟能力的說法聽來理所當然，不過亦非必然。

【按圖看】其他鞋款喜好所反映的潛在個性：

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資料來源：《Shoes as a source of first impressions》