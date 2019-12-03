西班牙馬略卡島「女生限定」酒店　貼心直髮夾、防霧鏡閨密遊必住

近日，一家全新的酒店在西班牙的馬略卡島上開業，並且不允許男性入住。這間位在馬納科爾港的Som Dona酒店，專為14歲及以上的女性提供，期望到訪的女性們能夠擺脫日常生活的壓力。這家精品酒店共有39間客房，並設有游泳池、屋頂露台、餐廳以及提供按摩服務與美容護理的健康中心。

這間酒店由Som Hotels集團負責運營規劃，是西班牙第一家僅限女性入住的酒店，住宿價格從每晚75英鎊（約港幣$760）起。Som Hotels表示：「客房寬敞明亮，並配有現代舒適的四星級家具。」而房間提供像是包括浴室中配備防霧鏡、附有珠寶和化妝品的梳妝台以及吹風機和離子夾等。

按圖看看這間以僅限女性入住的 Som Dona Women Only Hotel​（按圖放大）▼▼

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在Som Hotels的網站上寫到：「在這家酒店，人們可以享受到最優質的健康美食、健身區、游泳池、免費的無線網絡、舒適的客房還有酒吧休息室與專為女性設計的獨特空間。並能選擇環島旅行，參與島上的文化活動。」

Som Hotels的首席執行官Joan EnricCapellá表示，Som Dona將幫助馬略卡島成為旅遊聖地。他也補充說，會開設一家僅限女性的酒店，是由於現今有越來越多專為女性提供的商業服務項目，經過評估後而產生的。不過值得留意的是雖然這家酒店只限女性入住，但為了符合西班牙的性別歧視法規範，飯店內僱有男性的員工。

▼▼「女生限定」的Som Hotels位於西班牙巴利阿里群島的最大島嶼——馬略卡島，是著名的旅遊勝地。酒店雖不奢華，但與閨密打卡來說也綽綽有餘！▼▼

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：Women only! 只限女性的高級度假村】