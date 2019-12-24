「酒後吐真言」真有其事　男生推搪酒後糊塗是掩飾　其實他想...

每個人喝醉後的反應也不一樣，有些會變得沉默寡言、有些大笑大喊，更有些會口出狂言，說出從沒說過開口的說話。然而，這些說話到底是真心還是受到酒精影響下而衝口而出？有心理學家則認為「酒後吐真言」是確實存在。

你試過「酒後吐真言」嗎？（《Bad Moms》劇照）

「酒後吐真言」原來是真的？

朋友聚會少不免都會小酌幾杯，透過酒精釋放壓力與打開心扉，不過卻總會有人一杯接一杯，結果卻徘徊於醉酒的狀態，更會一口氣說出平日不會說的說話。根據Elite Daily報導，美國心理學家Bruce Bartholow認為酒精會令大腦變鈍，會讓人在當刻失去控制能力，說出沒有經思考過的說話，而正正那些說話就是平日清醒時沒有膽量的想法，而不是隨意說說而已，他亦提醒大家下次發現自己「酒後吐真言」時，別要再以「我喝醉了，並不是故意的」來擔當藉口希望得到別人的原諒。

美國心理學家Bruce Bartholow指「酒後吐真言」是確實存在。（《奇怪的搭檔》劇照）

酒精飲品容易讓人變得鬆懈

為更加能夠證明「酒後吐真言」的說法，Bruce Bartholow曾經也就此進行過一項調查。Bruce Bartholow和他的團隊共邀請了67名年齡介乎於21至35歲人士參與，並將他們分成三組，提供酒精飲品予其中一組的人士，另一組則提供無酒精飲品，而最後一組則提供運動補充飲品，然後接受一個電腦挑戰遊戲，目的是希望測試他們的犯錯率。

結果發現，喝下酒精飲品的一組人的犯錯率較為高，亦明顯清晰知道自己犯了錯。Bruce Bartholow指出，即使酒精讓人變得遲鈍，但卻難以讓人完全失去理智，只是做事情與說話未如清醒時的謹慎，在鬆懈的情況下容易說出真話。

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美國心理學家Bruce Bartholow提醒大家下次發現自己「酒後吐真言」時，別要再以「我喝醉了，並不是故意的」來擔當藉口希望得到別人的原諒。（《來自星星的你》劇照）

酒後致電他人更容易說話，甚或可不用負責任

酒後除了容易說錯說話，有種人也會行為大變，喜歡拿起手機致電他人，沿沿不絕的對手機另一方的人大吵大鬧或是欲言又止，美國費爾菲爾德大學專門研究約會關係的導師Sean M. Horan亦在《今日心理學》撰文，指出曾有調查就訪問了443名約20歲左右的年輕人，了解他們會否試過於醉酒後有過致電他人的行為，亦希望發掘出這行為背後的動機到底是什麼。

有部份人喜歡於酒後致電他人，到底目的是什麼？（《How to Be Single》劇照）

基於大腦會於酒後降低警惕性，思考較慢，故調查發現大部份人於酒後致電他人都存在一定的目的。而較常見的就是，希望向對方表達出自己一直以來不敢道出的情感，例如許多人都會認為酒精能幫助壯膽，有更多勇氣面對自己，於是便希望將平日難以啟齒的說法表達予對方知道，即使對方不同意所說的說法，也可以藉喝醉而打破尷尬，也不太需為說過的說話而負責任。

除表達情感外，於酒後致電他人，或有以下目的：

（資料來源：Elite Daily, 《今日心理學》）