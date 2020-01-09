風流泰王四度娶妻　下場最慘王妃被逼出家　命運如泰版《甄嬛傳》

《甄嬛傳》情節遙不可及？泰國王室卻正上演比甄嬛傳更殘忍的情節，眾所周知泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）有不少風流韻事，花花公子形象深入民心。而第三任儲妃西拉米·蘇瓦迪（Srirasmi Suwadee）不但最後不能如願登上王室寶座，更涉及艷照和貪污醜聞，晚年現狀慘絕人寰，究竟第三任儲妃西拉米經歷了什麼才會落得如此境況？

泰王風流成性 兩段婚姻都失敗收場

相信大家對拉隆功荒淫無度的事跡已經略有耳聞，身邊女人不計其數，拉隆功前兩段婚姻都以離異作收場。第一任妻子是有血緣關係的親表妹公主頌莎瓦麗，不過相貌平平的公主無法抓住當時還是王子的拉隆功的心。很快拉隆功相識了一位年輕貌美泰國女演員馬希多，兩人育有4子1女，但是婚姻生活只維持了短短2年。當時泰王指摘馬希多不忠，並將她和四個兒子全部驅逐出國，流放海外並且永不得回到泰國，而幼女則得以留在王宮。

拉隆功繼位前的首任妻子是表妹索姆沙瓦利公主。（topicstock）

平民出身「麻雀變鳳凰」 曾被曝做脫衣舞孃

西拉米出生於平民家庭，22歲時入讀曼谷商學院，或許她不甘平民生活，據聞當時西拉米就開始頻頻出入高級聚會場所，甚至在高端娛樂場所跳艷舞。而相貌姣好、身材曼妙的她，很快被拉隆功看中，更成爲女侍官進宮服侍泰王。

泰國傳媒曾一度將西拉米包裝成親和又端莊的「平民王妃」。（Getty Images）

飛上枝頭成泰王第三任妻子 為討好泰王開淫亂派對？

西拉米於2001年結婚，更為拉隆功誕下一個兒子，而「母憑子貴」的西拉米如願得到王妃頭銜，身份地位變得尊貴無比。她經常陪同拉隆功出席各種王室活動，經常做慈善活動。走訪孤兒院等，以親切優雅的姿態贏得不少民心，更有「平民王妃」的稱號。

2001年哇集拉隆功迎娶平民西拉米，之後誕下提幫功王子。（Getty Images）

可惜一張艷照以及不雅影片的流出，卻將西拉米打入谷底，一時之間所有正面形象盡毀，遭人唾棄。據悉當時泰國正處政變，而拉隆功卻在英國五星級酒店，為愛犬舉辦奢華的生日宴會。當時已經與拉隆功結婚多年的西拉米受到丈夫冷落，為奪回拉隆功歡心，她竟然在宴會上一絲不掛地亮相，全身上下只穿著一條丁字褲。她還側臥在地上，拿著蛋糕餵狗食，一旁拉隆功還叫人拍照留念，神情泰然自若，絲毫不爲妻子在眾多侍從前袒胸露乳而感到不適。

西拉米不雅影片轟動全國。(vimeo截圖)

艷照流出後大失民心 涉嫌貪污跌入谷底

西拉米艷照和不雅影片在網上瘋傳，更讓許多泰國高官對王儲感到不滿，而西拉米在最得民心之際受到艷照和脫衣舞孃出身的影響而盡失民心，正面形象受到重創。之後泰國政府查出西拉米家族涉嫌貪污受賄，滿天飛的各種醜聞幾乎將西拉米打入永不翻身的「地獄」。而泰國王室爲了平息民憤，和西拉米撇清關係。拉隆功和西拉米離婚，取消她的王室賜姓，並將名譽掃地的她逐出門，貶為庶人。當時外界也認為拉隆功爲了挽回形象，為接任王位做準備，而與西拉米離婚。

2014年泰國軍事政變後，西拉米的親戚因貪腐入獄，她的父母也被判「對王室不敬罪」。（VCG）

西拉米離婚後境遇凄慘 泰王立即尋新歡

婚後拉隆功依然尋花問柳，而與西拉米離婚後，拉隆功也立即尋找新歡，與兩大美人素提達和西尼娜同時交往。西拉米的父母親因不敬罪而被判刑入獄，婚後拉隆功答允給予她人身自由和一大筆補償金，只是如今西拉米凄慘境況令人唏噓，似乎承諾未能兌現。有傳西拉米甚至被勒令出家，限制自由無法與兒子相見，甚至居住破舊住所，連厠所也是在外臨時搭建，生活十分清貧。

用網民上傳照片到Twitter曝光西米拉現況。（zenjournalist@twitter）

現正出家的西米拉境遇凄慘，與昔日奢華的皇室生活差天共地。（zenjournalist@twitter）

從得寵變成王妃，再到流出艷照和被褫奪封號，跌宕起伏的劇情堪稱泰版《甄嬛傳》，結局甚至更加悲慘，王室是奢華與富貴的象徵，同樣也可能是會讓人失去一切。而西拉米的遭遇也證明了即使身份再尊貴，女性在婚姻上依舊處於弱勢地位。

而新歡西尼娜於2019年7月被封「貴妃」，諷刺的是因對王后不敬不忠，僅過了87天就極速被休，再打入監獄。近日瘋傳被廢妃子西尼娜死於獄中，不過也有可靠人士消息表示西尼娜已經轉移至臭名昭著的空隆中央監獄，是否死亡的消息未能證實，前景令人堪憂。

泰王67 歲生日當天，冊封西尼娜為貴妃。（泰國王室）

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