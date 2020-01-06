台灣人氣插畫家公開整容血淚史 不理酸言：追求美是我自己的權利

台灣網絡圖文插畫家「超直白」公開自己整容過程，並拍攝術後感想影片上傳到個人YouTube頻道，得到極大迴響。而多支整容影片中，其中一個是「超直白」邀請媽媽一同拍片，罕有探討母親對女兒去做整容手術的感受，而現在整容、醫美盛行的年代，眾人總是忽略家人的看法，而老一輩或是父母如何看待兒女整形呢？

臉部3處動刀 術後變李毓芬？

「超直白」整容後照片。（afra_0629@IG）

台灣網絡圖文插畫家「超直白」在2019年公開表示會進行整容手術，並曬出整容前未經修圖的照片。這次整容手術她總共在3個地方進行手術調整，包括雙眼皮、隆鼻以及下巴截骨手術。而從術前與醫生咨詢，到做手術前進手術室，「超直白」都一一用鏡頭記錄下來。

影片最後，她公開術後兩星期的照片，眼睛明顯變得比之前更有神，鼻子也更加挺拔，笑稱自己是「左營李毓芬」。網友留言表示「變得更漂亮了」、「真的好勇敢」、「很多人整過都不敢承認，很欣賞公開承認有勇氣的妳」等。

「超直白」在個人IG賬號上大方分享自己整形對比圖。（afra_0629@IG）

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突然間很負面 會很惶恐 在高鐵上就一直哭 一直哭 「超直白」

「超直白」坦言前往台北進行手術的前一天情緒很不穩定，而且不停哭泣。她表示對於手術十分不安，因爲目前爲止她都沒有進行過手術，所以十分擔憂。術後「超直白」拍下滿臉紗布、臉部臃腫的照片，網友驚呼「真的好可怕」！而她只能吃流質食物，她的媽媽貼心煮稀飯，餵她進食。

「超直白」公開手術後照片。（afra_0629@IG）

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決定整容因爲太自卑？母親坦言一開始不接受

我尊重你 可是我不贊成 「超直白」媽媽

「超直白」提及母親在影片中哽咽落淚：

「超直白」邀請媽媽一起拍影片，探討對於整形的看法。她直言去整形是因爲自卑，打算去整容前也有和母親提及，不過母親表示反對，因爲母親的反對態度，她還一度打算手術完不回家，自己照顧自己。「超直白」母親對整形提出自己的看法，她説道知道自己無法改變女兒的決定，因此沒有阻止她。

「超直白」邀請媽媽在影片討論對整形的看法。（超直白Chaozhibai@YouTube）

講真的我從小就不喜歡我自己，一直到現在我試著去喜歡我自己，還是沒有辦法完全很喜歡我自己 「超直白」媽媽

「超直白」媽媽在影片中坦露心聲。（超直白Chaozhibai@YouTube） 「超直白」媽媽在影片中提到：「不見得說整形就是爲了要變美，有時候它也是一個療傷的過程」，更提及自己小時候因爲皮膚不好、滿臉痘痘受到嘲笑而感到不開心，加上面相不好而對自己的外貌沒有自信。

「超直白」母親提到自己一開始不贊成，是因爲覺得自己沒有做好，沒有把女兒生成她要的容貌，其實是在責怪自己。她還批評現時社會人們被灌輸「不能驕傲」的觀念，讓許多人都一直處於貶低自己的狀態之下，而整形有時候可以幫助自己療癒心中的傷疤。

「超直白」的母親一開始不贊成整容。（afra_0629@IG）

「超直白」媽媽給想要去整形以及她們的家人的建議（點閱大圖查看）：

不應鼓吹整容風氣？「超直白」霸氣回應酸言酸語

是我自己的決定，就算我是假的那又如何 「超直白」

有網友提問指出「我覺得你原本比較美」，對此「超直白」回應說：「我自己喜歡我現在的自己就好了」，她表示「我會願意公開就是代表就是會接受大家全部的意見，反正你要怎麽想不會影響到我」。面對網友的負面評價，她直白表示自己就是整形、鼻子就是假的，自己的願望就是想變漂亮，所以任何酸言酸語都不會放在心上。

「超直白」承認整容是爲了自己更漂亮。（afra_0629@IG）

整形是爲了我自己 不是為了任何人 追求美是我自己的權利，但我還是會有我自己的目標 我還是原本的我 「超直白」

有網友在「超直白」的影片下留言，認爲其他網友讚美的留言，會鼓吹整形風氣，更會加深社會對於「美」的刻板印象，變相排擠長得不符合大眾審美標準的人們。有不少網友紛紛留言提醒手術有一定風險，不要盲目跟從。「超直白」本人也在影片中表露心聲，提醒各位女生們:「外表終究只是一層皮囊，想變漂亮可以，但最重要的還是内心，不喜歡你的人，就算你變漂亮，一樣不會喜歡你。如果他是看外表才去喜歡你，那不要也罷。所以不管長得怎樣，内心還是最重要的」。

「超直白」提醒各位女生們：「外表終究只是一層皮囊」。（超直白Chaozhibai@YouTube）

「超直白」表示對比外表，内在更重要。（afra_0629@IG）

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