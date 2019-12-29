美利堅小姐廢泳裝不賣性感　冠軍憑科學實驗吸睛　改寫審美標準

「美利堅小姐（Miss America）」有別於一般的選美，從上年開始已取消了泳裝環節，不再以女性的外表作選拔標準，以內在美取勝。今屆奪冠的Camille Schrier於才藝表演環節中以示範有趣的科學實驗取勝，誰說美貌與智慧並不能同時存在？

今屆奪冠的Camille Schrier於才藝表演環節中以示範有趣的科學實驗取勝，誰說美貌與智慧並不能同時存在？（美聯社）

「美利堅小姐」最初為泳裝選美活動，至今已擁有近百年的歷史。主辦單位強調「美利堅小姐」不只是一場針對女性外貌的選美活動，參加者的智慧同樣重要。主辦單位結束了長達二十多年的討論，終於在上屆開始取消了泳裝環節。社會對此產生兩極的聲音，有支持者認為泳裝環節某程度物化女性，改革能令選美活動與時並進。反對者則認為「美利堅小姐」並非一個只賣才藝的選美活動，這樣做忽視對「美」的傳統評價標準。

「美利堅小姐（Miss America）」有別於其他的選美，從上年開始已取消了泳裝環節，不再以女性的外表作選拔標準。（Getty Images）

除了取消泳裝環節外，選美的比賽規則和評價標準亦隨著董事會女主席Gretchen Carlson的上任而有所改變。她指「美利堅小姐」將代表新一代的女性領導者，關注於社會影響力與女性自主這方面；並表示大會並不以外貌來評價參加者，因為評審對每位女性的智慧與才能更感興趣。大會同時更改了晚禮服的部分，不再規定參加者穿上性感的睌禮服，而是讓她們各自選擇能展現出個人風格的服裝登場。

按圖看更多「美利堅小姐」的精彩花絮：

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奪得今屆「美利堅小姐」冠軍的Camille Schrier其實是位生物化學家，她於才藝表演環節中穿上實驗袍，戴上護目鏡和手套，示範過氧化氫、食用色素與稀釋過的肥皂水，製造出色彩繽紛的泡沫噴泉，讓人耳目一新。Camille Schrier表示：『作為一個希望打破界限，挑戰對「美利堅小姐」才藝擁有刻板印象的人，我想要突破這框架，而結果是正面的。』

Camille Schrier的經歷讓我們明白到美的多樣化。只有亮麗的外表，沒有內涵的話，再美也是徒然。Camille Schrier沒有選擇以唱歌跳舞來表現女性柔美的一面，反而以自己的專業贏得掌聲，自信的女生永遠是最美麗的。

【按圖看】Camille Schrier名乎其實是位美貌與智慧並重的佳麗：

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其實世界各地的選美活動正隨時代發展而作出革新，「世界小姐（Miss World）」在2014年便取消了泳裝部分，而「青少年美國小姐（Miss Teen USA）」也在2016年取消了泳裝環節。未知香港會否跟隨革新的潮流，為提升「香港小姐」的關注度而加入更多平等多元的變化。