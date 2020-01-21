哈里坦言離開很悲傷　失頭銜退還二千萬公帑　為妻兒出走放棄一切

想要逃離城堡的「王子」和「公主」——哈里和梅根，卸下英國王室高級成員一事掀起軒然大波，因事先未知會過任何人而宣佈聲明，一時之間王室内外都被這「晴天霹靂」嚇得「手忙腳亂」。經過王室内部會議後，此事似乎即將要告一段落。恢復自由身的哈里夫婦結局究竟如何？哈里王子近日參加公開活動，首度開腔回應「事件」……

離開王室終成定局 「出走鴛鴦」落得什麼結局？

哈里夫婦宣佈淡出王室。（gettyimages）

雖然英女王仍然想哈里夫婦能夠保留在王室成員身份以及其全職工作，不過哈里夫婦卸下王室高級成員身份已成定局。根據最新白金漢宮的聲明，哈里夫婦將卸下王室職務，包括軍事任命，今後不再使用殿下(HRH)頭銜。他們也將不再收取公帑，日後都無法正式代表英國女王。另外，兩人打算歸還240萬英鎊（約港幣2387萬）用於裝修他們在英國住宅的公款。

據悉哈里和梅根的儲蓄非常可觀，單單是哈里母親已故的戴安娜王妃的遺產，約莫有2100萬英鎊（約2億港幣），而在卸下王室所有頭銜和斷絕財源後，父親查理斯將為兒子提供私人財政支援。

哈里與梅根卸下英國王室「高級」成員身份。（gettyimages）

It is my whole family’s hope that today’s agreement allows them to start building a happy and peaceful new life. Her Majesty The Queen

英國女王在聲明中提到哈里一家人仍然是家裏的一份子，她很高興數月來的對談和討論能夠得出這樣一個具建設性、互相理解的結果。英國女王表示理解過去兩年來收到外界嚴密關切所帶來的挑戰，因此她能夠理解哈里夫婦想要過上獨立生活的渴望。女王還表示：「我很感謝他們為國家所做的貢獻，並且特別為梅根能夠如此迅速成爲家庭成員而感到自豪」，並且希望哈里一家能夠開始建立快樂又平靜的新生活。

英女王對兩人決定表示支持和理解。（gettyimages）

英女王及白金漢宮聲明：

哈里首度開腔回應「事件」

Finally, the second son of Diana got hitched, hurray! Prince Harry

在鬧出「離開王室」的風波後，哈里王子1月19日首次亮相公開活動，發表講話時他强調英國是他的家，他深愛著自己的國家這點是不會改變的。他表示成長以來感受到民眾的支持以及對於自己找到快樂和真愛——梅根「打開雙臂」歡迎。更幽默表示：「戴安娜第二個兒子終於被栓住」（get hitched：被牢牢栓住、套牢，即是結婚的意思）。

哈里王子對離開王室感到悲傷但別無他選。（gettyimages）

Once Meghan and I were married, we were excited, we were hopeful, and we were here to serve. For those reasons, it brings me great sadness that it has come to this. Prince Harry

哈里王子坦言放棄王室頭銜為他帶來極大的悲傷，不過他和妻子梅根別無選擇。哈里强調這不是一個輕率的決定，不過離開王室不會改變他一直熱愛著王室家庭和國家的心，將來他也會繼續履行使命，支持慈善機構等，並邁向一家人所期盼的平靜生活，希望民眾能夠理解。同時，他也提及媒體的力量十分强大，希望有朝一日家庭成員集體的力量，能夠戰勝這些「壓力」。

哈里夫婦正式離開王室。（gettyimages）

哈里夫婦紀念品遭賤賣 民眾反應兩極

哈里夫婦退出王室令不少民眾表示惋惜，當中有不少人支持兩人決定，祝福哈里一家邁向獨立生活的新人生。不過也有不少民眾表示無法接受，亦將矛頭指向梅根，暗諷梅根露出真面目而「帶壞」哈里。

自哈里王子與夫人梅根宣佈淡出王室後，倫敦杜莎夫人蠟像館立即將兩人的蠟像從英女王身旁移走，蠟像館總經理戴維斯（Steve Davies）表示哈里夫婦的身影將不再出現於王室家族中，不過作爲重要人物仍然會繼續留在蠟像館。

倫敦杜莎夫人蠟像館搬走哈里夫婦。（美聯社）

哈里夫婦蠟像被搬離：

另外，英國一些售賣英國王室紀念品的商店内，哈里和梅根的紀念品被「賤賣」，商店老闆表示希望能清走哈里夫婦紀念品的存貨，只要錢不要貨，提到哈里夫婦一離開王室後供應商將不再製造，所以想沽清所有存貨，有的商家甚至半價出清哈里夫婦周邊商品。

對於哈里與梅根卸下王室公職的決定，有受訪民眾坦言自己不太喜歡梅根，「因爲她對王室成員的態度，好吧因爲她是美國人，但她追求哈里……」

哈里一家將遊走加拿大和英國兩地。（gettyimages）

如今無論是王室還是哈里夫婦都得到一個「最後結論」，雖然不是圓滿的結局，不過哈里夫婦如願獨立成家。將來是否能夠過上平靜日子不得而知，既然哈里夫婦想要得到平靜生活的渴望如此强烈，大眾若能尊重兩人決定，給他們一點喘息的空間，何樂而不為呢？

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參考資料：Dailymail