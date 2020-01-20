蔡依林出道20年如何維持41kg？營養師：「打邊爐」這樣吃才會瘦！

台灣樂壇天后蔡依林出道二十年來，一直保持令人稱羡的火辣身材，已經39歲的她不但臉上毫無殘留歲月痕跡，因一直積極運動保持健康生活模式，體重長期控制在41KG！據聞蔡依林維持好身材，不忌口不戒澱粉質，人見人愛的「呸姐」管理身材的秘訣究竟是什麼？

曾嘗試過激減肥方法 減肥至僅剩37KG

從蔡依林（Jolin）出道以來，幾乎就沒有看見過「肉版」Jolin，作爲一個追求完美的處女座，她對自己的身材管理控制得非常嚴格，甚至在未接觸營養師之前，曾「不擇手段」地減重。蔡依林接受訪問時坦言自己年輕時，未咨詢專業意見，靠「每天只吃一餐」來減肥，導致自己身體虛寒，身體瘦到僅剩37KG。過去她也秉行了錯誤的飲食方法，爲減肥食物都會「過水」，嚴格規定自己一點油都不可以入口，甚至主食只以燙青菜、白飯、蒸燒賣等單一食物爲主。

蔡依林苗條身材令人生羡。（jolin_cai@IG）

蔡依林體重一直維持在41kg左右。（jolin_cai@IG） 然而這種不健康的減肥方法，導致她減肥減到氣虛，身體健康亮起「紅燈」。過度節食導致Jolin停經一年，險些患上「厭食症」，表示「看到食物就想吐」。情況更嚴重到偶爾想要放鬆吃點東西，Jolin會邊吃邊哭，幾乎快要得憂鬱症。減肥讓她身心健康都受損，就連頭髮也掉了許多，她告誡女生們這些都是減肥的「錯誤示範」。

蔡依林曾在《怪美的》的MV中諷刺自己以往「食物過水」：

蔡依林控制體重5大原則 飲食搭配運動雙管齊下

蔡依林的減肥經驗雖然豐富，但是當中卻嘗試了不少不健康的減肥方法，自從她開始詢問營養師的意見後，她放棄「地獄式減肥食譜」，終於開始健康地維持身材。關於如何健康地保持身材「不走樣」，她也有自己的一套方法！

蔡依林出道初期曾嘗試極端減肥方法。（jolin_cai@IG）

點閱下圖查看蔡依林「如何Keep Fit」：

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蔡依林這樣「打邊爐」 越吃越瘦！

Jolin曾經曬出一張和家人一起「打邊爐」的照片，網友發現蔡依林的餐桌上再也沒有一碗清水了！因之前有傳蔡依林和工作人員到火鍋店用餐，在其他人大快朵頤的時候，自己卻一個人在角落，用一鍋沒加任何調味料的「清水湯底」涮蔬菜吃。現在Jolin終於掙脫「減肥牢籠」，不過她「打邊爐」的配菜十分健康，打破眾人對「打邊爐」一定會「肥」的印象，原來火鍋也能吃得養生？

蔡依林「打邊爐」菜色大公開：

蔡依林打邊爐菜色看上去十分清淡。（jolin_cai@IG）

蔡依林的「邊爐配菜」十分清淡，圖中有大量蔬菜，少了滿滿的肉片，取而代之的是豆腐、丸子、海鮮、芋頭、麵等，再搭配適量的火鍋醬料，就連湯底看上去也十分清淡。網友紛紛留言道：「好清淡哦！」、「健康又補身的一餐」。

蔡依林出道20年一直維持纖細火辣身材：

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營養師話你知：「打邊爐」要避吃5大「邪惡軸心」高脂食物

到秋冬季節人人都愛打邊爐。（nick0968p@IG）

秋冬季節許多人都喜歡在寒冷天氣裏，吃熱騰騰的火鍋，不過重口味的麻辣湯底，加上讓人欲罷不能的肉片和高熱量食物，很容易讓人進食過量，導致肥胖，到底「打邊爐」應該要避開吃哪些「邪惡」高熱量食物呢？一齊來看看註冊營養師Stephanie Yeung的解答吧！

另外，營養師提醒各位想要「Keep Fit」的女生們，可以另用一鍋清湯底的爐專門用來煮蔬菜或任何容易吸收油分的食物。熱騰騰的邊爐總是讓人想開一罐冰涼的汽水來降溫，這時可以選擇Diet Coke、Coke Zero這類零卡路里的汽水，減少熱量的攝取量。