允兒為粉絲學中文　具惠善失婚即自我增值　學霸韓星成人生勝利組

少女時代的允兒近日於IG上興奮地為大家帶來好消息，表示自己已通過漢語水平口語考試的中級，可以不依靠翻譯人員與更多粉絲作深入交流。其實不少當紅的韓星均擁有高學歷，亮麗外表加上聰明的頭腦，吸引力大增。

允兒為了可以與更多中國粉絲親密接觸，特地抽空學習普通話，並於日前興奮地分享自己獲得漢語水平口語考試 (HSKK) 中級的認證。(IG@yoona__lim)

允兒為了可以與更多中國粉絲親密接觸，特地抽空學習普通話，並於日前興奮地分享自己獲得漢語水平口語考試 (HSKK) 中級的認證。早在她通過漢語水平口語考試前，允兒已於粉絲見面會上演唱多首經典國語歌曲，如《紅豆》、《月亮代表我的心》、《小幸運》等，她更曾推出國語歌曲《如果妳也想起我》，令粉絲非常驚喜。

允兒更曾接拍大陸電視劇《武神趙子龍》，飾演性格開朗的女主角夏侯輕衣，連日來與劇組人員的相處令她的中文水平大大提高。回到韓國後便主動進修國語，目的是希望自己的中文靈活得可與更多粉絲親密溝通。現在允兒不但能以國語對答如流，更能讀能寫，為粉絲而自我增值，難怪能獲得國民女神的稱號。

按圖看允兒於《武神趙子龍》的古裝造型：

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金泰希

金泰希曾被網民票選為「韓國最美女藝人」（IG＠taeheekim80）

曾被網民票選為「韓國最美女藝人」的金泰希才貌雙全，與Rain的婚姻成為大眾焦點。兩人於婚後育有兩名孩子，而金泰希為照顧家庭亦淡出幕前。金泰希的父親是韓國大型企業的董事，富二代金泰希被喻為韓國演藝圈中最具代表性的知性美女之一，她不但外貌出眾，更畢業於韓國最高學府－首爾大學。

韓國綜藝節目《名單公布2014》曾經就明星學霸為主題，訪問金泰希的中學老師，並得悉原來她從中學開始已是位高材生，成績全都是滿分，幾乎沒有人如她般優異。無論是涵義、背景、外貌與婚姻都近乎完美，金泰希被網民喻為名乎其實的「人生勝利組」。

金泰熙曾被韓國整形醫生鑑定為「全天然美女」：

具惠善

具惠善曾獲韓國大學排名頭五位的名校的成均館大學取錄（IG＠kookoo90）

早前具惠善與安宰賢的婚變而鬧得滿城風雨，最後事件隨著具惠善宣布重返校園而暫告一段落。具惠善重返的大學便是韓國歷史最悠久的大學－成均館大學。成均館大學建校600年，是在韓國大學排名頭五位的名校。具惠善曾於2003年考入首爾藝術大學廣播演藝系，但中途退學，其後再於2011年被成均館大學藝術系影像系錄取。具惠善向外界透露自己將暫時中斷演藝活動，回歸成均館大學完成餘下的課程。