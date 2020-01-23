辰亦儒曾之喬IG宣佈結婚　傳緋聞9年終認愛　曾分開因了解再相愛

踏入2020年娛樂圈又傳來喜訊了！台灣知名女演員曾之喬和「飛輪海」辰亦儒宣佈婚訊，據悉兩人從傳出緋聞開始已有九年之久，以往在鏡頭前被問到感情相關的問題，兩人態度都保持低調不正面回應，如今兩人各自在IG上宣佈結婚消息，讓一眾粉絲驚喜不已。想當年我們還在追看《愛情魔法師》，嘴裏哼著「我有我的Young」……

與曾之喬傳9年緋聞 辰亦儒40歲終「封盤」

曾之喬辰亦儒宣佈結婚。（chiaochiaotzeng@IG）

台灣娛樂圈又傳出喜事，藝人曾之喬在IG上宣佈結婚，合照中的「另一半」就是「飛輪海」成員辰亦儒！兩人分別在個人IG賬號上上傳幸福合照，再配文宣佈結婚喜訊。曾之喬寫道：「我們認識好久了，陳先生看著我從女孩變成女人，也一路陪伴包容著我。」看來這九年緋聞絕對不是空穴來風，兩人密切關係已經持續多年。

辰亦儒則表示：「人生進入下一個階段了，不算早，但每個人都有自己的步伐對吧，我們結婚了。」今年39歲的辰亦儒即將踏入「不惑之年」，如今娶得女神曾之喬入家門，讓不少粉絲都十分激動，藝人們也紛紛留言送上祝福，包括楊丞琳、炎亞綸、邱勝翊（王子）、吳建豪、陳建州（黑人）等等。

曾之喬、辰亦儒在IG上宣佈婚訊：

過去9年「打死不承認」戀情 2020終於認愛

過往曾之喬和辰亦儒的緋聞戀情甚至被台灣媒體稱爲「世紀懸案」，全因兩人過去幾年只要一提到緋聞都「守口如瓶」。事實上，過去台灣媒體就有跟拍到兩人交往甚密，不但被拍到辰亦儒同返曾之喬香閨，還被捕捉到曾之喬拜訪辰亦儒的家，與辰亦儒互動親密熟絡。

不過就算媒體拍到「鐵一般」的真實影像，兩人依然「打死不承認」戀情，女方表示兩人只是「很好的朋友」，因爲兩人住在同一區才互動比較多。還心痛表示辛苦辰亦儒一直和自己傳「萬年緋聞」。而男方也不作正面回應，只是解釋兩人是同公司，所以一直「維持不錯的關係」。辰亦儒接受訪問時，還提到自己「想在40歲的時候結婚」，如今他終於如願以償，而「萬年緋聞」懸案之真相也水落石出——有情人終成眷屬！

兩人在早期已經合作。（VCG）

據悉，兩人在2009年合作拍攝電視劇《愛似百滙》就擦出火花，爆出戀情後男方透過經紀公司否認。直到辰亦儒後來簽到同一家經紀公司後面，才在訪問中不避諱地聊到對方。於2014年，「喬喬」也受邀為辰亦儒的歌曲MV擔任女主角，互動親密。

「喬喬」為辰亦儒的歌曲MV擔任女主角。（《愛來無恙》）

辰亦儒是公認台灣男神：

+ 3 + 2

曾之喬透露求婚細節 曾分開再復合

曾之喬大方透過所屬公司華研透露求婚細節，她表示兩人因拍戲結緣，漸漸走在一起，前後約有10年，當中一度因爲兩人彼此工作過於繁忙而疏於聯絡，短暫分開過不到1年。不過在這個過程中，兩人也都彼此成長，見面後經過討論又重新復合。「喬喬」坦言目前因爲工作繁忙，所以婚宴的確切日期還未定下來。不過相信「好事將近」，一眾親朋好友和粉絲都萬分期待。

不過就算媒體拍到「鐵一般」的真實影像，兩人依然「打死不承認」戀情，女方表示兩人只是「很好的朋友」，因爲兩人住在同一區才互動比較多。還心痛表示辛苦辰亦儒一直和自己傳「萬年緋聞」。而男方也不作正面回應，只是解釋兩人是同公司，所以一直「維持不錯的關係」。辰亦儒接受訪問時，還提到自己「想在40歲的時候結婚」，如今他終於如願以償，而「萬年緋聞」懸案之真相也水落石出——有情人終成眷屬！

查看更多曾之喬美照：

+ 5 + 4 + 3

曾和多名男藝人傳緋聞 近十年只「認愛」辰亦儒

曾之喬可謂是台灣女藝人中的「男神收割機」，和她合作過的男藝人個個都是帥氣俊男，包括明道、吳建豪、炎亞綸、邱勝翊（王子）、謝佳見等。加上曾之喬個性開朗大方，在娛樂圈人緣極佳，和合作過的男藝人都成爲了好朋友，而且個個都是男神級人物，每次合作都和男主角緋聞不斷，她在接受訪問時也打趣表示自己在台灣有很多戲，有「聊不完的男主角」。

王子和曾之喬因公司而關係親近。（chiaochiaotzeng@IG）

查看過去和曾之喬合作過的男藝人：

+ 6 + 5 + 4

過去，辰亦儒也曾和在《3D肉蒲團之極樂寶鑒》一脫成名的香港女星藍燕傳出過緋聞，兩人有過不少合作，不過之後緋聞並無下文。而辰亦儒曾在節目中透露自己喜歡的類型是「眼睛大大、有靈性、有氣質、有内涵、長頭髮和白皙」的女生，「準夫人」曾之喬可是全部符合辰亦儒的擇偶條件，天造地設的一對羡煞旁人。

回顧更多飛輪海照片：