DollyPartonChallenge女星4大社交頭像反差大﹗Tinder是性感戰場

普遍大眾均會根據不同的社交平台，而選擇分享自己個性的其中一面。因為60年代美國歌星Dolly Parton近日的一個帖文，網上開始掀起「Dolly Parton Challenge」熱潮。從荷里活明星到網紅，無不加入這自嘲的行列，反映了現實與社交媒體上呈現的形象差距。從芸芸女星照片中，更得出一大共通點﹗用於Tinder的頭像都是特別惹火性感，跟Linkedin的專業形象出現強烈的反差萌，內心不禁問：「真是同一個人？」

因為60年代美國歌星Dolly Parton近日的一個帖文，網上開始掀起「Dolly Parton Challenge」熱潮。（IG＠dollyparton）

「Dolly Parton Challenge」的玩法是，將個人於Linkedin、Facebook、Instagram與Tinder的不同頭像併成一張圖，說明了大眾使用社交媒體的方式。74歲的Dolly Parton以4張截然不同的相片拼湊出她多變的形象，於Linkedin上形象專業認真；Facebook是親和友善；Instagram為有趣迷人；Tinder則大膽性感，圖片一出，當天便獲得80萬點讚，繼而掀起「Dolly Parton Challenge」熱潮，頭像之間的反差，真實又惹笑。

按圖看荷里活女星的「Dolly Parton Challenge」4格照片：

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明明是同一個人，於各個社交平台上卻經營著迴然不同的形象，這到底是在表達我們個性百變，還是揭露了社交媒體的病態生態？當社交媒體逐漸影響到大眾於社會與人際關係上的地位高低，而每個人都想受到歡迎與認同時，也正正解讀了為何於「Dolly Parton Challenge」中，普遍人在同一個社交平台上，均使用同類型的照片作頭像的現象。

每個社交平台都有自己的文化，而我們亦會為了適應其中而改變自己的形態。例如Linkedin是個較專業、牽涉到工作發展的社交平台，因此大部分人會選用感覺踏實認真的頭像，塑造出忠誠可靠的形象。而Facebook上的朋友多是先從現實中認識的，如親戚、長輩、還是讀書時認識的同學，故溫馨和諧的家庭照常見於Facebook。

每個社交平台都有自己的文化，而我們亦會為了適應其中而改變自己的形態。(Unsplash/Jake Young)

大部分人傾向於Instagram中表現自我，相對於其他社交平台，Instagram的風格較隨性輕鬆，當中大部分的追蹤者都不是自己認識的，故不少用家喜歡透過炫耀來建立更優越的形象。至於交友應用程式Tinder鼓吹「Just for fun」的文化，用家普遍以性感野性的照片作吸引異性的手段，與日常大方斯文的形象完全兩樣。

「Dolly Parton Challenge」固然是個有趣的生活寫照，不是全部事實，但也未必是謊言。正如我們面對著不同的朋友，也會呈現出不同的面貌。不過在努力經營社交媒體的同時，也不應忽略現實生活，因為構成幸福的關鍵，是人與人之間擁有溫度的聯繫。