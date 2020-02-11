【上流寄生族】女主角曾拍古裝三級片　90後演員也有大膽出位史！

今年奧斯卡頒獎典禮一如既往驚喜連連，而韓國電影《上流寄生族》成為最後大贏家讓一眾觀眾「倍感欣喜」。《上流寄生族》自上映以來得到的迴響和觀影熱潮非同凡響，雖然已有預感這部南韓電影絕對不會空手而歸，不過最後結局是連拿四個奧斯卡大獎，讓人大感意外，同時也著實為亞洲電影在國際舞台上「爭了一口氣」。

《上流寄生族》連捧四項奧斯卡大獎 成南韓電影史首例

雖然從《上流寄生族》獲得多項提名的跡象已經得知這部電影來勢洶洶，不過最後能一舉拿下最佳外語電影、最佳原創劇本、最佳導演以及最佳電影四項大獎，締造韓國電影歷史，也成為奧斯卡歷史上首個獲得「最佳電影」的非英語電影。筆者一直認為韓國電影是世界電影中的「滄海遺珠」，因不少韓國電影都十分出色，大多探討社會問題反映殘酷人性，如今一部《上流寄生族》能在國際舞台大放異彩，打進國際市場著實是「相逢恨晚」。

非一線的女明星帶動劇本「靈魂」

一齣好電影，需要好的劇本作「靈魂」；擁有精湛敘事能力的導演作「精神」；最後就要靠好的演員將「靈魂」和「精神」轉換成有血有肉的角色。這部獲得極多殊榮的電影中，女演員們都不是港人所熟悉的面孔，不是一線的女明星、沒有炙手可熱的人氣、甚至連外貌都不算讓人驚鴻一瞥。除了要佩服導演等人選角的好眼光，更要讚賞這些素日無人問津的女演員們靠著唯妙唯肖的演技，帶給觀眾刮目相看的作品。

整齣電影除了男演員們，《上流寄生族》中的女演員們靠著「引人入勝」的實力演技，一洗過去軟弱花瓶形象，電影角色不再依附男人，她們都演出了每個角色的獨特魅力和性格，實力不容小覷。

《上流寄生族》中的女演員們個個實力相當。（gettyimages）

韓版舒淇——主演三級片「一脫成名」曹汝貞

韓國女演員曹汝貞已經出道多年，現年38歲的她參演過不少影視作品，她早在1998年已經開始出演電視劇，之後參與過多套電視劇和電影拍攝，不過都未能成功嶄露頭角。稍為知名一些的韓國電視劇《雲畫的月光》，曹汝貞也只是以客串角色亮相，作為影視作品中的陪襯角色，根本無法在觀眾腦海中留下深刻印象。

曹汝貞在電影中發揮精湛演技。（GisaengchungFilm@FB）

曹汝貞爲情色電影《方子傳》的女主角。（NAVER） 真正能夠讓曹汝貞漸漸為韓國民眾所熟知的，是她參與韓國三級片《方子傳》以及《後宮：帝王之妾》，情慾片中讓人臉紅心跳的露點情色場面，讓她一夜成名，可是為了電影去犧牲色相卻令人唏噓。她也曾與宋承憲合作拍攝倫理電影《人間中毒》，當中沒有裸露戲份，然而身為配角的她靠出色演技，光芒力壓男女主角，在當年獲得最佳女配角獎。正因拍攝多套有關情慾倫理的韓國電影走紅，曹如晶有著「韓國第一艷星」的稱號。

浮沉於影視圈多年，一直處於半紅不紫的尷尬處境，曹如晶不像其他很快被市場淘汰的艷星，她仍然堅持走著演員之路。試問又有哪個女明星是希望靠著脫衣服、露點、拍情慾戲而出名？如今，曹如晶憑著《上流寄生族》上流社會的「女主人」一角，將該角色那種「不知人間疾苦」的天真無知演繹得淋漓盡致，也憑藉該角色奪得韓國青龍獎「最佳女主角」的殊榮，成功從艷星轉型成影后。曹汝貞的演員之路雖然坎坷不堪，但她也向大眾證明了——是金子總會發光，她不是靠外貌和身材的花瓶，而是有著過人的演技實力，如今才能成功翻身上位，邁向影后寶座。

《上流寄生族》曹汝貞飾演有錢人家的女主人。（GisaengchungFilm@FB）

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不走主流路綫，單眼皮也很美——朴素淡

另一個吸引大眾視線的角色，要屬電影中飾演金家長女的韓國新人演員——朴素淡，這個名字大家可能都比較陌生，這位九十後女演員2013年進入演藝圈，參演過多部電視劇與電影，可惜一直沒有大紅大紫。

朴素淡真正走進大眾視線，讓人印象深刻的角色是在韓國電影《黑祭司們》中飾演被惡靈纏身的少女，她更為了電影而削髮，加上逼真演技營造毛骨悚然的觀感，絕佳表演讓她當年橫掃韓國多個電影獎項中的女子新人獎。

之後，她曾擔任女主角出演《灰姑娘與四騎士》，與丁一宇、安宰賢、孫娜恩合作，可惜因劇情陷入言情偶像劇通俗套路的泥流中，無法讓朴素淡發揮演技。加上外貌不算突出的她，小小的眼睛與鼻子，並非是主流美女的模樣，因外貌相像不少人拿她與《鬼怪》中的金高銀相比。當時，因《奶酪陷阱》、《鬼怪》等作品而爆紅的金高銀，與其相比朴素淡的演藝之路確實遜色了一些。

不過她的演藝重心仍然放在電影上，這次「千里馬」與「伯樂」終相遇，朴素淡個性幹練的氣質被奉俊昊導演看中，她也著實演活了這個有些無賴、倔強不屈的「金家長女」。同時，這次上位成功的經歷，也向世人證明了不是眼睛大、人氣高，就會演戲，朴素淡看似纖瘦嬌小的身軀裏，卻隱藏著一股強大的力量，讓人刮目相看。

現實生活中朴素淡活潑可愛。（sodam_park_0908@IG）

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