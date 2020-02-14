Running Man前成員Gary復出 太太美貌不輸智孝 更被萌爆兒子搶鏡?

韓國國民綜藝節目《Running man》不止在韓國當地人氣爆棚，就連在亞洲地區也極其受歡迎，這個已經播出超過十年的長壽人氣綜藝節目，當中七位元老級成員每個人知名度都很高，可惜其中一名人氣成員Gary在2016年退出，讓觀衆感到惋惜。 如今他卻以另一種身份回歸熒幕，Gary已經與圈外女友結婚，育有可愛的兒子姜夏吳，並一同出演《超人回來了》，讓粉絲都大感驚喜！我們的「狗哥」回來了！

Gary携26個月大兒子參演《超人回來了》 展現驚人語言能力

Gary時隔3年參加節目《超人回來了》。（《超人回來了》截圖）

相信Running man的粉絲們在Gary突然宣佈退出後，感到詫異之餘都紛紛覺得不捨，就在大家還沉浸於Running man「七缺一」的噩耗中，就傳來了Gary閃婚還誕下兒子的喜訊。粉絲們也對Gary參演韓國人氣實境節目《超人回來了》引頸以盼，終於不負衆望Gary携26個月大兒子成爲《超人回來了》的固定嘉賓！除了能夠見到熟悉的面孔姜Gary之外，粉絲們都深深陷進了姜夏吳無限魅力當中，因爲他實在是太可愛了！

古靈精怪的姜夏吳一登場就「人小鬼大」，個人魅力就快要蓋過爸爸Gary了，而且夏吳還遺傳了爸爸超有個性的單眼皮，粉絲紛紛表示他就是「Gary二世」無誤！相比起講話慢悠悠、性格内斂的Gary，夏吳展現了開朗的個性以及驚人的語言能力，許多大人都驚嘆這個只有26個月大的小孩怎麼會這麼聰明！一起來看看姜夏吳具備哪些超强魅力吧！

Gary將在節目中展現與兒子的可愛互動。（returnofsupermankids@IG）

#親和力超强的禮貌小孩

一般來説，小朋友見到陌生人甚至在面對鏡頭時，都會十分害羞。姜夏吳卻相反，面對來到家裏拍攝的陌生攝影叔叔，夏吳不但主動上前問好，還熱情地聊起天來，面對鏡頭還會撒嬌，把攝影師們的心都融化了。不僅如此，小夏吳還向女導演「示愛」主動餵食，可愛模樣讓人忍俊不禁。

夏吳親和力超强。（hihaoya@IG）

#驚人的語言能力

年紀還很小的夏吳卻已經懂得說許多高級單詞，例如「腳架」、「皮膚乾燥」、「導演」、「無名指」等詞匯，許多小朋友可能連這些詞匯的意思還無法理解，小夏吳已經完全掌握。另外，他還在鏡頭前秀出用4種語言問候的技能，分別用英文、中文、越南語以及夏威夷本地打招呼的方式向大家問好。他甚至還辨認得出一些知名服飾品牌例如Adidas、Vans、The North Face和Converse，聰穎程度驚人！

夏吳擁有驚人語言能力。（hihaoya@IG）

#音樂小天才

作爲專業音樂人Gary的兒子，夏吳同樣遺傳了爸爸的音樂細胞，從小就對吉他充滿興趣，甚至還會拿著吉他用手掃動琴弦，很有音樂人的架勢。

夏吳同樣遺傳了爸爸的音樂細胞。（hihaoya@IG）

Gary和夏吳的甜蜜父子時刻：

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退出人氣綜藝節目 Gary與圈外女友低調閃婚

就算不工作休息，也完全沒有感到不幸福 Gary

自從退出《Running man》後，Gary就很少再在熒幕上出現，幾乎開始慢慢淡出演藝圈。Gary透露當時參加了《Running man》後，7年間在綜藝節目上奔波，毫無喘息空間。而且作爲藝人也活動了差不多有20年，一直以來積累的壓力已經超出負荷，因此想要暫停一切休息一下。而組建家庭讓他終於感受到，原來幸福近在咫尺，和家人一起共度幸福治癒時光。

Gary淡出熒幕三年。（《超人回來了》截圖）

休息了3年左右的時間，期間Gary和圈外女友閃婚，當時許多粉絲還沉浸在他與宋智孝這對「週一情侶」的熒幕形象無法自拔時，突然得知他閃婚還有一個兒子的消息而感到「大跌眼鏡」。當時Running man的成員也有提及Gary自從退出節目後，就像人間蒸發了一樣，連手機號碼也換了。

如今神秘的Gary終於再次回到觀衆視綫中，而他的太太居然就是公司同事！兩人當時結婚選擇不舉行婚禮，只是和身邊的幾個人説了要結婚的計劃，兩人作風都十分低調。Gary表示太太十分理解和包容他，對能夠接受他一切的妻子，覺得非常感激，也對她感到有些抱歉。

Gary與圈外女友閃婚。（《超人回來了》截圖）

這次參加育兒節目《超人回來了》，Gary坦言自己現在的時間有70%放在和兒子相處上，只有30%的時間在製作音樂。他本人也一集不落地追看《超人回來了》，感覺在育兒方面和這個節目產生了連繫，想透過參演節目去展現他「父親」的一面。

夏吳的可愛影片：