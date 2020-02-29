鬼才導演Wes Anderson神作電影 走進pantone美學獨特感官世界

近年全球吹起一股復古風潮，復古風其實一直都在，只是近年來多了許多人敢去嘗試，願意去了解。如果你和筆者一樣，同樣是為復古風格、復古電影、復古美學深深著迷的女生，不妨趁著待在家中無所事事的空閒時間，看看鬼才導演Wes Anderson執導多套膾炙人口的電影作品，開啟一趟復古之旅吧！他的全新電影作品《The French Dispatch》更預計將於 2020 年內上映，在期待之際，就重溫一下他獨有的色彩美學電影吧！

鬼才導演Wes Anderson代表作《布達佩斯大飯店》。（frenchdispatch@FB）

鬼才導演Wes Anderson——《布達佩斯大飯店》The Grand Budapest Hotel

如果你喜歡色彩艷麗、每一幀每一格的畫面都宛如一張精心設計的畫報、巧妙地運用角度和比例，那麼美國鬼才導演Wes Anderson的作品，絕對是值得一看的佳作！Wes Anderson的電影風格極具個人風格，展現了超現實以及浪漫主義，看他的電影彷彿進入一個虛幻又美好的世界，每一處、每一個細節都值得留戀，令人嘖嘖稱奇。

Wes Anderson其中一個名聲大噪的代表作《布達佩斯大飯店》，利用明亮與柔和的色彩、置中對稱的畫面、運鏡的控制、高飽和度的色調來完成這個讓影迷津津樂道的電影，一看就知道是出自Wes Anderson之手。該部作品在當年提名了9項奧斯卡獎項，同時也獲得了「最佳美術指導」、「最佳服裝設計」等4個獎項，藝術成就享譽全球。

電影風格色彩鮮艷。（frenchdispatch@FB）

導演也喜歡搭配各式各樣的復古道具和配件，繽紛華麗的服裝設計，就連破舊的平民裝都充滿復古味道。喜歡穿復古風格的女生們，可以參考電影中各式角色的服裝搭配和用色，或許一頂復古報童帽就能襯出完美復古造型。

電影中每一幀每一格的畫面都宛如一張精心設計的畫報。（frenchdispatch@FB）

色彩飽和度高是Wes Anderson電影風格之一。（frenchdispatch@FB）

Wes Anderson獨樹一幟的配色美學，讓許多攝影師以及藝術家也成爲他的狂熱粉絲，有些攝影愛好者也受到Wes Anderson的啓發，捕捉世界各地「Wes Anderson式」色彩建築，饒有趣味。而Wes Anderson的色彩之所以受歡迎，是因爲畫面的調色總是給人賞心悅目的感覺，柔和又浪漫，猶如欣賞一副畫作般心神愉悅。

想必這是喜歡復古美學的女生們一定要觀賞的電影作品，不但能夠增加自己的美學造詣，還能暫時逃離苦悶又喧囂的現實生活，進入這個異想天開、天馬行空、出神入化的「異時空」境界。電影中靜態的畫面，絲毫不令人感到沉悶反而極具美感，有著令人窒息的感官享受。

電影充滿復古格調。（frenchdispatch@FB）

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