費盡力氣卻成爲討厭的自己？女生自處法則：學會自愛才能自救

呱呱墜地，有誰一出生就會被教該如何去愛人；枕經籍書，密密麻麻的教科書未曾解說愛是什麼東西；跌跌撞撞，忽然有一天留下的傷痕不再刺痛，我們終於學會該如何去愛，如何麻痺自己，如何不再害怕受傷害。人生忽然間豁然開朗，心裏明白我終於長大了，只留下弱不禁風的身軀滿負累累傷痕，冷風颼颼吹過，竟是如此快樂並痛苦著。

青春是一段傷害人與被傷害的過程

青春是條越過時間的傷痕，多年之後，仍是鮮明得刺痛。 不朽

無論你是正值青蔥歲月的少女，還是已經過了花信年華的女人，青春回憶已儼然成為成長過程中一段刻骨銘心又無比懷念的時光。青蔥歲月，不見得全是美好，在少女時代，我們還未瞭解該如何與人保持距離，還未掌握待人的尺度，還不明白說話需要得體。在學習的過程中，我們歷經蜚語、流言，遭到背叛、指責，又一次又一次跌倒，一次又一次在碰撞中學習。暮然回首，頓悟青春只不過是一段傷害人與被傷害的過程。

曾經的青春回憶一去不回。（me_and_orla@IG）

傷痛留下了無法抹平疤痕。（helloemilie@IG） 曾經說過多少個「對不起」，又聽過多少個「沒關係」，都讓自己痛苦不已。年少時那如潺潺流水般清脆悅耳的鋼琴聲不再響起，取而代之的是燈紅酒綠的煩囂和對生活中各種瑣碎小事的抱怨聲。不再是桀驁不馴的少年，為了生存和生活，我們終於長大了，學懂了如何去愛人，明白什麼是推己及人，做到了委屈求全。卻忘記了，該如何愛自己。

筆者曾讀過這樣一段話：「我就像這張明信片，破碎過的痕跡是不會消失的，但是總有辦法補全。只要我願意。」無論你是正值什麼年齡段的女性，現在的生活狀態是一帆風順還是隱忍苦痛，只要不被自己打倒，任何壞事終究會過去。你或許會發現事情發生到最後，只有自救和自愛，才是真正激勵人心的心態。

學會自愛才能自救。（me_and_orla@IG）

別讓現在的壞事 趕走未來的好事

艾爾文台灣暢銷作家。(艾爾文@FB) 人活著，有時講的就是一種心態。世界本來就是不公允，人生本來就不會一帆風順，任何人都有面對痛苦和困難的時候，該如何自處成了一種學問。 台灣作家艾爾文著書《別讓現在的壞事 趕走未來的好事》，正能幫助一些為心靈尋找出口的女生們，帶來一絲存有溫度的力量，你現在或者在將來面對不如意的境況時，懂得如何調整心態，就會發現過去那段痛苦的時光不見得全是黑暗，它仍然透著絲絲明亮又柔和的光，幫助你磨練成為一個更好的人。

艾爾文語錄讓你成為更好的自己（點閱下圖查看詳細解說）

#不要費盡所有力氣，卻是成為討厭的自己

#你變好了，你的世界就會跟著變好

#別讓現在的壞事，趕走了未來的好事

#先喜歡自己，才會有喜歡的生活

#多相信自己，因為未來的你會比想像中還好

或許你有聽過這首歌「誰喜歡 被稱讚獨立，生活穩定，偶爾旅行，卻少個人關心⋯⋯如果只是不夠愛自己，又何苦跟回憶過不去」，如何去愛人，是一種選擇，如何愛自己，也是一種選擇。不要抬高了別人，忽略了自己。想要過著自己喜歡的生活，已經盡了力，你又何苦總是自己跟自己過不去？

參考書目：艾爾文《別讓現在的壞事 趕走未來的好事》