【愛情】娛樂圈中備受爭議的「禁忌不倫戀」　這樣的愛有錯嗎？

愛情如此複雜，不是隻言片語便可說得清。但是娛樂圈中，有不少愛戀都讓人瞠目結舌、大跌眼鏡，當中觸及道德倫理的灰色地帶，這般受爭議的愛情，旁人難以送上祝福，更難以接受，她們的愛有錯嗎？

文青女神深陷不倫戀？

陳綺貞是台灣著名歌手。（cheer___chen@IG）

在台灣被喻為「文青女神」的陳綺貞去年在街頭被拍到和一位戴眼鏡男士擁吻，豈料該位眼鏡男士被起底，對方竟然是有家室的已婚男，與妻子未離婚，還育有一兒一女。消息一出即刻震驚整個娛樂圈，女神形象也在一夕之間崩塌，許多網友紛紛湧入陳綺貞社交網站批評這段不倫戀，還大罵她是「小三」破壞他人婚姻。

深受其害的「正宮」得知消息後稱「氣到差點昏倒」，揚言要告陳綺貞「妨害家庭」、「傷害配偶權」和「通姦」三項罪名，表示丈夫出現異常行為已長達一年，並且無法相信陳綺貞在交往前不查清楚對方是否已婚。而陳綺貞透過經紀公司表示自己因不知情而造成傷害，感到非常抱歉，而且馬上「斬纜」與「眼鏡男」斷絕來往。

陳綺貞被指是「小三」破壞他人婚姻，文青女神形象也在一夕之間崩塌。（cheer___chen@IG）

這段備受爭議的不倫戀馬上告一段落，風波後陳綺貞一直「神隱」避風頭，在跨年期間露臉現身內地演唱會，台下粉絲都紛紛為她打氣。不過當感情風波的矛頭全部指向陳綺貞時，有網友替她「抱不平」，因為這段感情雙方皆有錯以及責任，但是男方受到的指責遠遠不及陳綺貞，加上陳綺貞是公眾人物以及女性的身份，受到的指責更大，相較之下十分不公平。

陳綺貞因「小三事件」受盡指責：

相差40年的「爺孫戀」竟開花結果？

在台灣另一段備受爭議的感情就是台灣音樂人李坤城與女友林靖恩的「爺孫戀」，兩人年齡相差多達40年，當初公開戀情時女友林靖恩只有17歲。因為年齡差距懸殊，女方父親甚至一度怒告李坤城誘拐，林靖恩為了愛情不惜與父親鬧翻。這段「忘年戀」當年轟動一時，而且不被外界看好，受到不少抨擊的聲浪，許多網友都大喊無法接受，甚至有人留言「覺得好噁心」。

當初公開戀情時女方林靖恩只有17歲，「爺孫戀」備受爭議。（李坤城@FB）

不過兩個當事人選擇堅持過自己的生活，守護愛情，不理旁人的流言蜚語，如今兩人已經相戀7年，一起走過風風雨雨。在今年情人節李坤城在個人Facebook帳號上曬恩愛，表示會與女友林靖恩「一起攜手努力打造未來旋律」，兩人穩定的感情漸漸開始得到民眾祝福，有網友留言十分羨慕他們的幸福生活。不知兩人在新的一年會否好事將近？

兩人的「爺孫戀」已經相戀7年：

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導演與女演員的不倫愛戀

在韓國，有一段知名的「不倫戀醜聞」，戀情的主人公是韓國知名女演員金敏喜與導演洪尚秀，兩人因合作電影《這時對，那時錯》結緣接著相戀，可是導演洪尚秀是有家室的已婚男。這導致男方拋妻棄子宣佈與金敏喜高調交往，並且與結婚30多年的妻子鬧離婚，更打了三年官司以敗訴收場，金敏喜也因此被封上破壞他人家庭的「小三」污名。

金敏喜與洪尚秀發生不倫戀。(Gettyimages)

諷刺的是這齣由洪尚秀執導，金敏喜作女主角的電影《這時對，那時錯》講述的正是一個已婚男導演與金敏喜所飾演的女畫家發生不倫錯戀，這個故事卻在真實生活中上演。不過金敏喜與洪尚秀懶理外界輿論與批評，仍然維持甜蜜熱戀，經常被拍到外出約會，沉浸在甜蜜愛情中。

導演洪尚秀因與女演員金敏喜相戀，而與結婚30年太太離婚，兩人戀情受很大爭議。(Gettyimages)

演員金敏喜來頭不小，在韓國是真正的「男神收割機」，過去和不少實力與外貌兼備的韓國男明星交往過，包括「長腿歐巴」趙寅成、影帝李政宰和型男模特李秀赫，都有過一段情，有網友表示「金敏喜才是人生大贏家」。然而這段不被外界看好的「錯戀」，也變成會跟隨金敏喜一生的醜聞。

金敏喜與洪尚秀懶理批評愛得高調：

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「錯戀」很難有個定奪，因為感情是無法受控自制的，既然所有的道理、事實已經攤在眼前，那麼如何選擇、如何去做，都是當事人自己的事。理智的人或許會趕快抽身，將一段錯誤的愛戀乾脆利落地結束；感性的人，則會在這段錯誤的愛戀中，繼續努力把它變成對的。